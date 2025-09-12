GDZ Elektrik, 12 Eylül Cuma günü İzmir’in ilçelerinde şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintisi olacağını duyurdu. Kesintiler farklı saat aralıklarında uygulanacak.
12 Eylül İzmir'in ilçelerinde elektrik kesintisi olacak bölgeler şöyle;
Gaziemir / İzmir
-
Menderes: 10:00 - 13:00
-
Hürriyet: 10:00 - 13:00
-
Fatih: 10:00 - 13:00
Güzelbahçe / İzmir
-
Maltepe: 10:00 - 13:00
Bornova / İzmir
-
Kazımdirik: 10:00 - 13:00
-
Erzene: 9:00 - 16:00
Urla / İzmir
-
Torasan: 9:00 - 15:00
-
Bademler: 10:00 - 16:00
Dikili / İzmir
-
Çandarlı: 10:00 - 16:00
Karşıyaka / İzmir
-
Aksoy: 9:00 - 12:00
-
Nergiz & Bahriye Üçok: 9:00 - 12:00
-
Donanmacı & Bostanlı: 9:00 - 15:00
Konak / İzmir
-
Kültür: 10:00 - 16:00
-
Piri Reis: 9:00 - 15:00
Buca / İzmir
-
Göksu: 01:00 - 06:00
Çeşme / İzmir
-
Musalla & Boyalık & Çakabey & Dalyan: 9:00 - 10:00
Menderes / İzmir
-
Çile: 10:00 - 15:00
Ödemiş / İzmir
-
Bademli & Veliler & Bülbüller & Kızılca & Kerpiçlik & Suçıktı & Süleymanlar & Ocaklı & Küçükavulcuk & Büyükavulcuk & Yolüstü & Zafer: 9:00 - 17:00
Tüm ilçelerdeki kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle planlanmıştır. GDZ Elektrik, çalışmaların tamamlanmasının ardından elektrik akışının normale döneceğini bildirdi.
Kesinti sırasında yapmanız gerekenler
-
Kesinti sırasında elektrikle çalışan cihazların fişlerini çekin.
-
Alternatif enerji kaynaklarını (powerbank, jeneratör vb.) hazırlayın.
-
Güncel bilgiler için GDZ Elektrik resmi sitesini takip edin.
12 Eylül Cuma günü İzmir'deki elektrik kesintilerin tamamı şöyle;
12 Eylül Cuma 2025
Kesinti ID : 3479847
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
GAZİEMİR / İZMİR
Menderes ( 1164. Sk. 1099. Sk. 1163/1. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167. Sk. 1168. Sk. 1169. Sk. 1164. Sk. 1099. Sk. 1163/1. Sk. 1165. Sk. 1166. Sk. 1167. Sk. 1168. Sk. 1169. Sk. )
Hürriyet ( 1099. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1171. Sk. 1172. Sk. 1099. Sk. 1169. Sk. 1170. Sk. 1171. Sk. 1172. Sk. )
Fatih ( Muhtar Hüseyin Aydın Sk. 1229. Sk. 1139. Sk. 1138. Sk. 1135. Sk. 1130. Sk. 1099. Sk. Muhtar Hüseyin Aydın Sk. 1229. Sk. 1139. Sk. 1138. Sk. 1135. Sk. 1130. Sk. 1099. Sk. )
Kesinti ID : 3479853
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Maltepe ( 37. Sk. 41. Sk. 64. Sk. 66. Sk. 68. Sk. 72. Sk. 74. Sk. 75. Yıl Cumhuriyet 82. Sk. 94. Sk. 98. Sk. Mithatpaşa Cd. Yarendede Cd. 108. Sk. 23. Sk. 31. Sk. 35. Sk. 37. Sk. 41. Sk. 64. Sk. 66. Sk. 68. Sk. 72. Sk. 74. Sk. 75. Yıl Cumhuriyet 82. Sk. 94. Sk. 98. Sk. Mithatpaşa Cd. Yarendede Cd. 108. Sk. 23. Sk. 31. Sk. 35. Sk. )
Kesinti ID : 3480097
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Kazımdirik ( Ankara 369/1 Sk. Sanayi Cd. Ankara 369/1 Sk. Sanayi Cd. )
Kesinti ID : 3480659
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA / İZMİR
Torasan ( 590 592 KEMAL ERTAN 597. Sk. 595. Sk. 595 589. Sk. 564. Sk. 593 566 594 591. Sk. 590 592 KEMAL ERTAN 597. Sk. 595. Sk. 595 589. Sk. 564. Sk. 593 566 594 591. Sk. 590 592 KEMAL ERTAN 597. Sk. 595. Sk. 595 589. Sk. 564. Sk. 593 566 594 591. Sk. )
Kesinti ID : 3480661
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA / İZMİR
Torasan ( KEMAL ERTAN 585. Sk. 554. Sk. 551 543. Sk. KEMAL ERTAN 585. Sk. 554. Sk. 551 543. Sk. KEMAL ERTAN 585. Sk. 554. Sk. 551 543. Sk. )
Kesinti ID : 3482238
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı ( 1040. Sk. 1043 sk 1049 1050 Sk. Çağdaşlar Sitesi 1050 1063. Sk. 1059. Sk. 1051. Sk. 1046. Sk. 1040. Sk. 1043 sk 1049 1050 Sk. Çağdaşlar Sitesi 1050 1063. Sk. 1059. Sk. 1051. Sk. 1046. Sk. )
Kesinti ID : 3482888
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Aksoy ( 1748/1. Sk. Fazıl Bey Cd. 1768. Sk. 1767. Sk. 1759. Sk. 1756. Sk. 1754. Sk. 1753. Sk. 1748. Sk. 1735. Sk. 1671. Sk. 1748/1. Sk. Fazıl Bey Cd. 1768. Sk. 1767. Sk. 1759. Sk. 1756. Sk. 1754. Sk. 1753. Sk. 1748. Sk. 1735. Sk. 1671. Sk. )
Kesinti ID : 3482890
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Nergiz ( Berrin Taşan Sk. Girne Berrin Taşan Sk. Girne )
Bahriye Üçok ( Rüştü Sardağ Cd. 1823. Sk. 1824. Sk. 1824/1. Sk. 1854. Sk. Berrin Taşan Sk. Girne Blv. Latife Hanım Sk. Rüştü Sardağ Cd. 1823. Sk. 1824. Sk. 1824/1. Sk. 1854. Sk. Berrin Taşan Sk. Girne Blv. Latife Hanım Sk. )
Kesinti ID : 3483149
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Donanmacı ( Ulvi Başman Sk. 1721. Sk. 1726. Sk. 1727. Sk. YALI Hüseyin Çağlayan Sk. Kemal Paşa Cd. Osman Bey Park İçi Yolu Ulvi Başman Sk. 1721. Sk. 1726. Sk. 1727. Sk. YALI Hüseyin Çağlayan Sk. Kemal Paşa Cd. Osman Bey Park İçi Yolu )
Kesinti ID : 3483150
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KARŞIYAKA / İZMİR
Bostanlı ( M. Akif Kinay Sk. YALI YALI Girne Blv. 1783. Sk. M. Akif Kinay Sk. YALI YALI Girne Blv. 1783. Sk. M. Akif Kinay Sk. YALI YALI Girne Blv. 1783. Sk. )
Kesinti ID : 3483576
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Erzene ( 130/5. Sk. 130/6. Sk. 130. Sk. 130/5. Sk. 130/6. Sk. 130. Sk. )
Kesinti ID : 3483586
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
URLA / İZMİR
Bademler ( 15042 Sk. 15041. Sk. 15040 15041 15002. Sk. 15066 Sk. 15046. Sk. 15045. Sk. 15044. Sk. 15043. Sk. 15042 Sk. 15041. Sk. 15040 15041 15002. Sk. 15066 Sk. 15046. Sk. 15045. Sk. 15044. Sk. 15043. Sk. )
Kesinti ID : 3483604
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Bademli ( SERİN Çakallar Kümesi Sk. KULOĞLU Kazım Dirik Cd. Kaleiçi Sk. Hacıahmetler Sk. Festival Sk. Bademli-Ödemiş Yolu SERİN Çakallar Kümesi Sk. KULOĞLU Kazım Dirik Cd. Kaleiçi Sk. Hacıahmetler Sk. Festival Sk. Bademli-Ödemiş Yolu SERİN Çakallar Kümesi Sk. KULOĞLU Kazım Dirik Cd. Kaleiçi Sk. Hacıahmetler Sk. Festival Sk. Bademli-Ödemiş Yolu )
Kesinti ID : 3483607
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Veliler ( süleymanlar veliler Veliler Köyü İç Yolu veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii süleymanlar veliler Veliler Köyü İç Yolu veliler küme evleri veliler küme evler velier mevkii veliler mevkii )
Bülbüller ( Bülbüller Yolu Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu Bülbüller Köyü İç Yolu )
Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu Kızılca Köyü İç Yolu )
Kerpiçlik ( değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu )
Suçıktı
Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu Süleymanlar Köyü İç Yolu )
Kesinti ID : 3483609
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÖDEMİŞ / İZMİR
Ocaklı ( Büyükavulcuk Yolu şehit gürol madan cad OCAKLI KİRAZ YOLU ocaklı küme evler OCAKLI Büyükavulcuk Yolu şehit gürol madan cad OCAKLI KİRAZ YOLU ocaklı küme evler OCAKLI )
Hürriyet ( ŞEHİT ALİ DERELİ KÜME EVLERİ OCAKLI ŞEHİT ALİ DERELİ Şehit İlhan Ufaker Cd. KİRAZ YOLU 1697 OCAKLI MEVKİİ OCAKLI ŞEHİT ALİ DERELİ KÜME EVLERİ OCAKLI ŞEHİT ALİ DERELİ Şehit İlhan Ufaker Cd. KİRAZ YOLU 1697 OCAKLI MEVKİİ OCAKLI )
Küçükavulcuk
Büyükavulcuk ( BÜYÜKAVULCUK KÜME EVLERİ büyükavulcuk küme evleri BÜYÜKAVULCUK KÜME EVLERİ büyükavulcuk küme evleri )
Yolüstü ( YOLÜSTÜ KÜME EVLER YOLUSTÜ MAH YOLÜSTÜ KÜME EVLER KİRAZ YOLU Yolüstü küme evleri YOLÜSTÜ yolüstü küme evler YOLÜSTÜ KÜME EVLER YOLUSTÜ MAH YOLÜSTÜ KÜME EVLER KİRAZ YOLU Yolüstü küme evleri YOLÜSTÜ yolüstü küme evler )
Zafer ( BİRGİ YOLU ATATÜRK 1373. Sk. 1366. Sk. 1347. Sk. BİRGİ YOLU ATATÜRK 1373. Sk. 1366. Sk. 1347. Sk. )
Kesinti ID : 3483610
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
DİKİLİ / İZMİR
Çandarlı ( 169 Bimeyko 74/1 Sk. Bimeyko 45 Sk. 1043 sk Haldere 17 Sk. 226 Sokak Bimeyko 3 Sk. Bimeyko 49 Sk. BİMEYKO 66 1065 Sk. 235 Sk. 1050 Sk. 230 Sk. Bimeyko 44 S. 229 Sk. Bimeyko 84 Sk. 222 SK 236 Sk BİMEYKO 39 SK 226 Sk. Bimeyko 30 230/1 BİMEYKO 82 228 BİMEYKO 43 BİMEYKO 37 Bimeyko 44 Sk. Denizköy Çandarlı Yolu Bimeyko 50 Sk. Bimeyko 52 Sokak 1049. Sk. 228/3 1087 Sk. 236 SK. 173 Sk. 1086 Sk. 1087 Sk. 1062 İLKYANKI 2 BİMEYKO 26 BİMEYKO 16 BİMEYKO 30 BİMEYKO 48 1049 BİMEYKO 74 BİMEYKO 80 1090 1086 Bimeyko 8 Sk. İlkyankı Sitesi İlkyankı 5 İlkyankı 3 İlkyankı 2 İlkyankı 1 Çağdaşlar Sitesi Çağdaş İzmir Sitesi Martı Sk. Eyko 38 EYKO 26 Eyko 127 Eyko 117 Eyko 115 Evren Sk. Denizyolu Cd. DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU Yeni Dostlar Sitesi 167 Tolgar Sitesi 1050 Meltemköy Tatil Sitesi Ara Yol Altınkent Sahil Sitesi 234. Sk. 233. Sk. 232. Sk. Bimeyko 82 Sk. Bimeyko 72 Sk BİMEYKO 34 Bimeyko 8 Sk. Bimeyko 16 Sk. Bimeyko 24 Sk. Bimeyko 30 Sk. Bimeyko Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 1055. Sk. 1059. Sk. 1063. Sk. 1088. Sk. 165. Sk. 172. Sk. 173. Sk. 174. Sk. 181/2. Sk. 203. Sk. 204/1. Sk. 1046. Sk. 1040. Sk. Denizkabuğu 3 Denizkabuğu 1 Bimeyko30 Bimeyko Sitesi Bimeyko 84 Bimeyko 82 Bimeyko 80 Bimeyko 8 Bimeyko 78 Bimeyko 76 Bimeyko 75 Bimeyko 69 Bimeyko 68 BİMEYKO 66 Bimeyko 64 Bimeyko 62 Bimeyko 61 Bimeyko 60 Bimeyko 6 Bimeyko 58 Bimeyko 54 Bimeyko 51 Bimeyko 5 Bimeyko 46 Bimeyko 44 Bimeyko 42 Bimeyko 38 Bimeyko 37 Bimeyko 36 Bimeyko 34 Bimeyko 30 BİMEYKO 28 Bimeyko 27 Bimeyko 26 Bimeyko 23 Bimeyko 21 Bimeyko 20 Bimeyko 18 BİMEYKO 17 Bimeyko 16 Bimeyko 14 Bimeyko 12 Bimeyko 10 Bimeyko 1 BİMEYKO 51 BİMEYKO 80 169 Bimeyko 74/1 Sk. Bimeyko 45 Sk. 1043 sk Haldere 17 Sk. 226 Sokak Bimeyko 3 Sk. Bimeyko 49 Sk. BİMEYKO 66 1065 Sk. 235 Sk. 1050 Sk. 230 Sk. Bimeyko 44 S. 229 Sk. Bimeyko 84 Sk. 222 SK 236 Sk BİMEYKO 39 SK 226 Sk. Bimeyko 30 230/1 BİMEYKO 82 228 BİMEYKO 43 BİMEYKO 37 Bimeyko 44 Sk. Denizköy Çandarlı Yolu Bimeyko 50 Sk. Bimeyko 52 Sokak 1049. Sk. 228/3 1087 Sk. 236 SK. 173 Sk. 1086 Sk. 1087 Sk. 1062 İLKYANKI 2 BİMEYKO 26 BİMEYKO 16 BİMEYKO 30 BİMEYKO 48 1049 BİMEYKO 74 BİMEYKO 80 1090 1086 Bimeyko 8 Sk. İlkyankı Sitesi İlkyankı 5 İlkyankı 3 İlkyankı 2 İlkyankı 1 Çağdaşlar Sitesi Çağdaş İzmir Sitesi Martı Sk. Eyko 38 EYKO 26 Eyko 127 Eyko 117 Eyko 115 Evren Sk. Denizyolu Cd. DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU Yeni Dostlar Sitesi 167 Tolgar Sitesi 1050 Meltemköy Tatil Sitesi Ara Yol Altınkent Sahil Sitesi 234. Sk. 233. Sk. 232. Sk. Bimeyko 82 Sk. Bimeyko 72 Sk BİMEYKO 34 Bimeyko 8 Sk. Bimeyko 16 Sk. Bimeyko 24 Sk. Bimeyko 30 Sk. Bimeyko Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 1055. Sk. 1059. Sk. 1063. Sk. 1088. Sk. 165. Sk. 172. Sk. 173. Sk. 174. Sk. 181/2. Sk. 203. Sk. 204/1. Sk. 1046. Sk. 1040. Sk. Denizkabuğu 3 Denizkabuğu 1 Bimeyko30 Bimeyko Sitesi Bimeyko 84 Bimeyko 82 Bimeyko 80 Bimeyko 8 Bimeyko 78 Bimeyko 76 Bimeyko 75 Bimeyko 69 Bimeyko 68 BİMEYKO 66 Bimeyko 64 Bimeyko 62 Bimeyko 61 Bimeyko 60 Bimeyko 6 Bimeyko 58 Bimeyko 54 Bimeyko 51 Bimeyko 5 Bimeyko 46 Bimeyko 44 Bimeyko 42 Bimeyko 38 Bimeyko 37 Bimeyko 36 Bimeyko 34 Bimeyko 30 BİMEYKO 28 Bimeyko 27 Bimeyko 26 Bimeyko 23 Bimeyko 21 Bimeyko 20 Bimeyko 18 BİMEYKO 17 Bimeyko 16 Bimeyko 14 Bimeyko 12 Bimeyko 10 Bimeyko 1 BİMEYKO 51 BİMEYKO 80 )
Denizköy ( 27 DENİZKÖY 26/1 Denizköy 12 Denizköy 11 15. Sk. Gama 1 Gama Esyer Sitesi Esyer Denizköy Cumhuriyet Denizköy 7 Denizköy 5 Denizköy 3 Denizköy 23 Denizköy 22 Denizköy 20 Denizköy 19 Denizköy 18/1 Denizköy 18 DENİZKÖY 16 Denizköy 15 Denizköy 26 Sk. DENİZKÖY 27 DEMİZKÖY 13 DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU 27 DENİZKÖY 26/1 Denizköy 12 Denizköy 11 15. Sk. Gama 1 Gama Esyer Sitesi Esyer Denizköy Cumhuriyet Denizköy 7 Denizköy 5 Denizköy 3 Denizköy 23 Denizköy 22 Denizköy 20 Denizköy 19 Denizköy 18/1 Denizköy 18 DENİZKÖY 16 Denizköy 15 Denizköy 26 Sk. DENİZKÖY 27 DEMİZKÖY 13 DENİZKÖY ÇANDARLI YOLU )
Bademli
Kesinti ID : 3483637
Saat : 14:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BORNOVA / İZMİR
Kızılay ( 498. Sk. 707. Sk. 709. Sk. 711. Sk. 713. Sk. 716. Sk. 717. Sk. 718. Sk. 719. Sk. 727. Sk. 728. Sk. Ersoy Cd. 498. Sk. 707. Sk. 709. Sk. 711. Sk. 713. Sk. 716. Sk. 717. Sk. 718. Sk. 719. Sk. 727. Sk. 728. Sk. Ersoy Cd. )
Kesinti ID : 3483649
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
MENDERES / İZMİR
Çile ( 7451/1 sokak mersinalanı sok. 7455 sokak OVA 7457 7457 7459 MERSİN Bırandamı MERSİN 7459 bırandamı OVA 7455 sok 7458 Sahil Cd. 7454 7456 Fatih Sk. Dedealtı Sk. CENNET Bırandamı Birandami Sk gazi mustafa paşa 7451. Sk. 7451/1 sokak mersinalanı sok. 7455 sokak OVA 7457 7457 7459 MERSİN Bırandamı MERSİN 7459 bırandamı OVA 7455 sok 7458 Sahil Cd. 7454 7456 Fatih Sk. Dedealtı Sk. CENNET Bırandamı Birandami Sk gazi mustafa paşa 7451. Sk. )
Ahmetbeyli ( 4067. Sk. 4069. Sk. 4071. Sk. 4073. Sk. 4077. Sk. 4078. Sk. 4081. Sk. 4083. Sk. Ahmetbeyli Sahil Yolu Cd. Işıklı Klaros Cd. Maydonoz Sevgi Yolu Sk. Nation Cd. Sahil Yolu Cd. ÖZDERE İZMİR 4023 4065. Sk. 4062. Sk. 4060. Sk. 4059. Sk. 4058. Sk. 4056. Sk. 4055. Sk. 4054. Sk. 4052. Sk. 4051. Sk. 4050. Sk. 4049. Sk. 4048/1. Sk. 4048. Sk. 4047. Sk. 4046. Sk. 4045. Sk. 4044. Sk. 4043. Sk. 4042. Sk. 4041. Sk. 4040. Sk. 4039. Sk. 4037. Sk. 4036/1. Sk. 4036. Sk. 4035. Sk. 4034. Sk. 4032. Sk. 4031. Sk. 4030. Sk. 4028. Sk. 4027. Sk. 4026. Sk. 4025. Sk. 4024. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4018. Sk. 4016. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. 4013. Sk. 4012. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. 4008. Sk. 4005. Sk. 4004. Sk. 4003. Sk. 4001. Sk. 4048 sk 4030 SK 4030 4029 Claros bulvarı 4067. Sk. 4069. Sk. 4071. Sk. 4073. Sk. 4077. Sk. 4078. Sk. 4081. Sk. 4083. Sk. Ahmetbeyli Sahil Yolu Cd. Işıklı Klaros Cd. Maydonoz Sevgi Yolu Sk. Nation Cd. Sahil Yolu Cd. ÖZDERE İZMİR 4023 4065. Sk. 4062. Sk. 4060. Sk. 4059. Sk. 4058. Sk. 4056. Sk. 4055. Sk. 4054. Sk. 4052. Sk. 4051. Sk. 4050. Sk. 4049. Sk. 4048/1. Sk. 4048. Sk. 4047. Sk. 4046. Sk. 4045. Sk. 4044. Sk. 4043. Sk. 4042. Sk. 4041. Sk. 4040. Sk. 4039. Sk. 4037. Sk. 4036/1. Sk. 4036. Sk. 4035. Sk. 4034. Sk. 4032. Sk. 4031. Sk. 4030. Sk. 4028. Sk. 4027. Sk. 4026. Sk. 4025. Sk. 4024. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4018. Sk. 4016. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. 4013. Sk. 4012. Sk. 4011. Sk. 4010. Sk. 4009. Sk. 4008. Sk. 4005. Sk. 4004. Sk. 4003. Sk. 4001. Sk. 4048 sk 4030 SK 4030 4029 Claros bulvarı )
Çakaltepe ( 7312 7310 7314 GÖLOVA 7300/4 7300/8 7303 7318 sokak 7335 7336 7314 7314 7314 sokak 7318 7310 SOKAK 7300/11 7300/3 7300/10. Sk. 7300/2. Sk. 7300/9. Sk. 7302. Sk. 7313. Sk. Palamutarası Yolu Palamutarası ÇAKALTEPE KÜME EVLERİ 7311 sok 7300 7300/1 çakaltepe küme evleri çakaltepe kümeevleri sokak 7301 sok. 7300/5 sokak 7332 sokak 7300/12 7317 sokak 7331 7333 7317/1 7325 sokak 7327 7318 7320 sokak 7330 sokak 7302 sokak 7302 sokak 7303 7317 sokak 7308 7306 7308 7312 7310 7314 GÖLOVA 7300/4 7300/8 7303 7318 sokak 7335 7336 7314 7314 7314 sokak 7318 7310 SOKAK 7300/11 7300/3 7300/10. Sk. 7300/2. Sk. 7300/9. Sk. 7302. Sk. 7313. Sk. Palamutarası Yolu Palamutarası ÇAKALTEPE KÜME EVLERİ 7311 sok 7300 7300/1 çakaltepe küme evleri çakaltepe kümeevleri sokak 7301 sok. 7300/5 sokak 7332 sokak 7300/12 7317 sokak 7331 7333 7317/1 7325 sokak 7327 7318 7320 sokak 7330 sokak 7302 sokak 7302 sokak 7303 7317 sokak 7308 7306 7308 )
Gölova ( 7611 7607 4108. Sk. GÖLOVA GÖLOVA tarımsal için 7609 7606 7608 7607 7606 7605 7604 sokak 7605 7611 7607 4108. Sk. GÖLOVA GÖLOVA tarımsal için 7609 7606 7608 7607 7606 7605 7604 sokak 7605 )
Ataköy ( 5623 7302 sokak 5623 7302 sokak )
Kesinti ID : 3483695
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Kültür ( Meksika Sk. Plevne Blv. 1383. Sk. 1387. Sk. BREZİLYA Talatpaşa Blv. Meksika Sk. Plevne Blv. 1383. Sk. 1387. Sk. BREZİLYA Talatpaşa Blv. )
Kesinti ID : 3483697
Saat : 1:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BUCA / İZMİR
Göksu ( 637/15. Sk. 637/14. Sk. 637/24. Sk. 637/29. Sk. 692. Sk. 692/1. Sk. 692/3. Sk. 637/4 637/15. Sk. 637/14. Sk. 637/24. Sk. 637/29. Sk. 692. Sk. 692/1. Sk. 692/3. Sk. 637/4 637/15. Sk. 637/14. Sk. 637/24. Sk. 637/29. Sk. 692. Sk. 692/1. Sk. 692/3. Sk. 637/4 )
Kesinti ID : 3483703
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
KONAK / İZMİR
Piri Reis ( 323. Sk. 285. Sk. 200. Sk. 323. Sk. 285. Sk. 200. Sk. )
Kesinti ID : 3483724
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÇEŞME / İZMİR
Musalla ( 1054. Sk. 7001 Küme Evler 7002 7010 7007 7035 2122/1 7015 7003 7004 7016 7006. SK. 7005 7024 1500 1002. Sk. 1003. Sk. 1003/1. Sk. 1004. Sk. 1005. Sk. 1006. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1021. Sk. 1023. Sk. 1024. Sk. 1025. Sk. 1026. Sk. 1028. Sk. 1030. Sk. 1031. Sk. 1032. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. 1035/1. Sk. 1039. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1043. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1047. Sk. 1048. Sk. 1049. Sk. 1050. Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 1053. Sk. 1055. Sk. 1056. Sk. 1057. Sk. 1058. Sk. 1060. Sk. 1061. Sk. 1062. Sk. 1063. Sk. 1065. Sk. 2015/1. Sk. 2032 2122. Sk. 7000. Sk. 7008. Sk. 7014. Sk. 7017. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7020. Sk. 7011 7010/1 7006 Akarca Mevkii 2009 1054. Sk. 7001 Küme Evler 7002 7010 7007 7035 2122/1 7015 7003 7004 7016 7006. SK. 7005 7024 1500 1002. Sk. 1003. Sk. 1003/1. Sk. 1004. Sk. 1005. Sk. 1006. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1021. Sk. 1023. Sk. 1024. Sk. 1025. Sk. 1026. Sk. 1028. Sk. 1030. Sk. 1031. Sk. 1032. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. 1035/1. Sk. 1039. Sk. 1041. Sk. 1042. Sk. 1043. Sk. 1044. Sk. 1045. Sk. 1047. Sk. 1048. Sk. 1049. Sk. 1050. Sk. 1051. Sk. 1052. Sk. 1053. Sk. 1055. Sk. 1056. Sk. 1057. Sk. 1058. Sk. 1060. Sk. 1061. Sk. 1062. Sk. 1063. Sk. 1065. Sk. 2015/1. Sk. 2032 2122. Sk. 7000. Sk. 7008. Sk. 7014. Sk. 7017. Sk. 7018. Sk. 7019. Sk. 7020. Sk. 7011 7010/1 7006 Akarca Mevkii 2009 )
Boyalık ( 3232. Sk. 3233. Sk. 3235. Sk. 3237. Sk. 3237/1. Sk. 3238. Sk. 3239. Sk. 3240. Sk. 3242. Sk. 3243. Sk. 3244. Sk. 3245. Sk. 3246. Sk. 3247. Sk. 3248. Sk. 3249. Sk. 3250. Sk. 3252. Sk. 3253. Sk. 3254. Sk. 3255. Sk. 3256. Sk. 3258. Sk. 3259. Sk. 3260. Sk. 3261. Sk. 3262. Sk. 3424. Sk. Et Ve Balık Kurumu Eğitim Ve Dinlenme Tesisi İzmir-Çeşme Yolu 3145 3182. Sk. 3184. Sk. 3187. Sk. 3189. Sk. 3194. Sk. 3195. Sk. 3196. Sk. 3197. Sk. 3198. Sk. 3198/1. Sk. 3199. Sk. 3200. Sk. 3202. Sk. 3203. Sk. 3204. Sk. 3205. Sk. 3207. Sk. 3208. Sk. 3209. Sk. 3210. Sk. 3211. Sk. 3213. Sk. 3215. Sk. 3216 Sk. 3216. Sk. 3217. Sk. 3221. Sk. 3222. Sk. 3223. Sk. 3224. Sk. 3225. Sk. 3227. Sk. 3227/1. Sk. 3228. Sk. 3229. Sk. 3230. Sk. 3231. Sk. 3232. Sk. 3233. Sk. 3235. Sk. 3237. Sk. 3237/1. Sk. 3238. Sk. 3239. Sk. 3240. Sk. 3242. Sk. 3243. Sk. 3244. Sk. 3245. Sk. 3246. Sk. 3247. Sk. 3248. Sk. 3249. Sk. 3250. Sk. 3252. Sk. 3253. Sk. 3254. Sk. 3255. Sk. 3256. Sk. 3258. Sk. 3259. Sk. 3260. Sk. 3261. Sk. 3262. Sk. 3424. Sk. Et Ve Balık Kurumu Eğitim Ve Dinlenme Tesisi İzmir-Çeşme Yolu 3145 3182. Sk. 3184. Sk. 3187. Sk. 3189. Sk. 3194. Sk. 3195. Sk. 3196. Sk. 3197. Sk. 3198. Sk. 3198/1. Sk. 3199. Sk. 3200. Sk. 3202. Sk. 3203. Sk. 3204. Sk. 3205. Sk. 3207. Sk. 3208. Sk. 3209. Sk. 3210. Sk. 3211. Sk. 3213. Sk. 3215. Sk. 3216 Sk. 3216. Sk. 3217. Sk. 3221. Sk. 3222. Sk. 3223. Sk. 3224. Sk. 3225. Sk. 3227. Sk. 3227/1. Sk. 3228. Sk. 3229. Sk. 3230. Sk. 3231. Sk. )
Çakabey ( yol İnce Kuyu Mevki 2305/1 2200. Sk. 2208 2308 yol İnce Kuyu Mevki 2305/1 2200. Sk. 2208 2308 )
Dalyan ( 4234 4040 4040/1 4034 4036 4123/1 4005 3011 4000. Sk. 4001. Sk. 4004. Sk. 4007. Sk. 4016. Sk. 4017. Sk. 4018. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. 4021. Sk. 4022. Sk. 4023. Sk. 4025. Sk. 4026. Sk. 4027. Sk. 4028. Sk. 4029. Sk. 4032. Sk. 4032/1. Sk. 4033. Sk. 4037. Sk. 4041. Sk. 4042. Sk. 4043. Sk. 4045. Sk. 4057. Sk. 4066. Sk. 4071. Sk. 4077. Sk. 4094. Sk. 4095. Sk. 4096. Sk. 4110. Sk. 4114. Sk. 4123. Sk. 4128. Sk. 4129. Sk. 4130. Sk. 4131. Sk. 4132. Sk. 4133. Sk. 4134. Sk. 4135. Sk. 4136. Sk. 4137. Sk. 4141. Sk. 4142. Sk. 4143. Sk. 4145. Sk. 4146. Sk. 4147. Sk. 4148. Sk. 4149. Sk. 4150. Sk. 4151. Sk. 4152. Sk. 4153. Sk. 4154. Sk. 4157. Sk. 4159. Sk. 4164. Sk. 4165. Sk. 4166. Sk. 4169. Sk. 4170. Sk. 4171. Sk. 4172. Sk. 4173. Sk. 4185. Sk. 4186. Sk. 4187. Sk. 4189. Sk. 4190. Sk. 4191. Sk. 4218 4219. Sk. 4221. Sk. 4222. Sk. 4223. Sk. 4224. Sk. 4225. Sk. 4227. Sk. 4230. Sk. 4231. Sk. 4232. Sk. 4233. Sk. 4234. Sk. 4234/1. Sk. 4235. Sk. 4236. Sk. 4237. Sk. 4238 4240. Sk. 4243. Sk. 4244. Sk. 4245. Sk. 4246. Sk. 4247. Sk. 4248. Sk. 4249. Sk. 4250. Sk. 4251. Sk. 4252. Sk. 4253. Sk. 4254. Sk. 4256. Sk. 4227/1 4242 4234 4040 4040/1 4034 4036 4123/1 4005 3011 4000. Sk. 4001. Sk. 4004. Sk. 4007. Sk. 4016. Sk. 4017. Sk. 4018. Sk. 4019. Sk. 4020. Sk. 4021. Sk. 4022. Sk. 4023. Sk. 4025. Sk. 4026. Sk. 4027. Sk. 4028. Sk. 4029. Sk. 4032. Sk. 4032/1. Sk. 4033. Sk. 4037. Sk. 4041. Sk. 4042. Sk. 4043. Sk. 4045. Sk. 4057. Sk. 4066. Sk. 4071. Sk. 4077. Sk. 4094. Sk. 4095. Sk. 4096. Sk. 4110. Sk. 4114. Sk. 4123. Sk. 4128. Sk. 4129. Sk. 4130. Sk. 4131. Sk. 4132. Sk. 4133. Sk. 4134. Sk. 4135. Sk. 4136. Sk. 4137. Sk. 4141. Sk. 4142. Sk. 4143. Sk. 4145. Sk. 4146. Sk. 4147. Sk. 4148. Sk. 4149. Sk. 4150. Sk. 4151. Sk. 4152. Sk. 4153. Sk. 4154. Sk. 4157. Sk. 4159. Sk. 4164. Sk. 4165. Sk. 4166. Sk. 4169. Sk. 4170. Sk. 4171. Sk. 4172. Sk. 4173. Sk. 4185. Sk. 4186. Sk. 4187. Sk. 4189. Sk. 4190. Sk. 4191. Sk. 4218 4219. Sk. 4221. Sk. 4222. Sk. 4223. Sk. 4224. Sk. 4225. Sk. 4227. Sk. 4230. Sk. 4231. Sk. 4232. Sk. 4233. Sk. 4234. Sk. 4234/1. Sk. 4235. Sk. 4236. Sk. 4237. Sk. 4238 4240. Sk. 4243. Sk. 4244. Sk. 4245. Sk. 4246. Sk. 4247. Sk. 4248. Sk. 4249. Sk. 4250. Sk. 4251. Sk. 4252. Sk. 4253. Sk. 4254. Sk. 4256. Sk. 4227/1 4242 )
Fahrettinpaşa ( 2200/1. Sk. 2201. Sk. 2202. Sk. 2203. Sk. 2204. Sk. 2205. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2208 2210. Sk. 2211. Sk. 2212. Sk. 2213. Sk. 2214. Sk. 2215. Sk. 2216. Sk. 2217. Sk. 2218. Sk. 2220. Sk. 2221. Sk. 2222. Sk. 2222/1. Sk. 2224. Sk. 2225. Sk. 2226. Sk. 2227. Sk. 2228. Sk. 2234. Sk. 2300. Sk. 2301. Sk. 2303. Sk. 2304. Sk. 2305. Sk. 2306. Sk. 2307. Sk. 2308 2309. Sk. 2310. Sk. 2311. Sk. 2312. Sk. Site İci Yol 2213/1 İc Yol İzmir-Çeşme Yolu 2200/1. Sk. 2201. Sk. 2202. Sk. 2203. Sk. 2204. Sk. 2205. Sk. 2206. Sk. 2207. Sk. 2208 2210. Sk. 2211. Sk. 2212. Sk. 2213. Sk. 2214. Sk. 2215. Sk. 2216. Sk. 2217. Sk. 2218. Sk. 2220. Sk. 2221. Sk. 2222. Sk. 2222/1. Sk. 2224. Sk. 2225. Sk. 2226. Sk. 2227. Sk. 2228. Sk. 2234. Sk. 2300. Sk. 2301. Sk. 2303. Sk. 2304. Sk. 2305. Sk. 2306. Sk. 2307. Sk. 2308 2309. Sk. 2310. Sk. 2311. Sk. 2312. Sk. Site İci Yol 2213/1 İc Yol İzmir-Çeşme Yolu )
İsmet İnönü ( 2122/1 2001 2005. Sk. 2005/1. Sk. 2005/2. Sk. 2005/3. Sk. 2006. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2009 2011. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2020. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2023. Sk. 2024. Sk. 2025. Sk. 2026. Sk. 2028. Sk. 2030. Sk. 2031. Sk. 2032 2033. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 2037. Sk. 2038. Sk. 2039. Sk. 2040. Sk. 2042. Sk. 2043. Sk. 2044. Sk. 2046. Sk. 2048. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2053. Sk. 2055. Sk. 2055/1 2056. Sk. 2057. Sk. 2058. Sk. 2059. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2062. Sk. 2064. Sk. 2066. Sk. 2069. Sk. 2073. Sk. 2077. Sk. 2078. Sk. 2078/1. Sk. 2079. Sk. 2080. Sk. 2081. Sk. 2082. Sk. 2083. Sk. 2084. Sk. 2092. Sk. 2095. Sk. 2096. Sk. 2097. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2100. Sk. 2106. Sk. 2107. Sk. 2108. Sk. 2109. Sk. 2110. Sk. 2111. Sk. 2112. Sk. 2113. Sk. 2114. Sk. 2115. Sk. 2118. Sk. 2118/1. Sk. 2119. Sk. 2120. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2124. Sk. 2125. Sk. 2126. Sk. 2127. Sk. 2128. Sk. 2129. Sk. 2132. Sk. 2133. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2138. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2147. Sk. 2148. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2167. Sk. 2170. Sk. 2170/1. Sk. 2300. Sk. İzmir-Çeşme Yolu 2122/1 2001 2005. Sk. 2005/1. Sk. 2005/2. Sk. 2005/3. Sk. 2006. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2009 2011. Sk. 2018. Sk. 2019. Sk. 2020. Sk. 2021. Sk. 2022. Sk. 2023. Sk. 2024. Sk. 2025. Sk. 2026. Sk. 2028. Sk. 2030. Sk. 2031. Sk. 2032 2033. Sk. 2034. Sk. 2035. Sk. 2037. Sk. 2038. Sk. 2039. Sk. 2040. Sk. 2042. Sk. 2043. Sk. 2044. Sk. 2046. Sk. 2048. Sk. 2049. Sk. 2050. Sk. 2051. Sk. 2052. Sk. 2053. Sk. 2055. Sk. 2055/1 2056. Sk. 2057. Sk. 2058. Sk. 2059. Sk. 2060. Sk. 2061. Sk. 2062. Sk. 2064. Sk. 2066. Sk. 2069. Sk. 2073. Sk. 2077. Sk. 2078. Sk. 2078/1. Sk. 2079. Sk. 2080. Sk. 2081. Sk. 2082. Sk. 2083. Sk. 2084. Sk. 2092. Sk. 2095. Sk. 2096. Sk. 2097. Sk. 2098. Sk. 2099. Sk. 2100. Sk. 2106. Sk. 2107. Sk. 2108. Sk. 2109. Sk. 2110. Sk. 2111. Sk. 2112. Sk. 2113. Sk. 2114. Sk. 2115. Sk. 2118. Sk. 2118/1. Sk. 2119. Sk. 2120. Sk. 2122. Sk. 2123. Sk. 2124. Sk. 2125. Sk. 2126. Sk. 2127. Sk. 2128. Sk. 2129. Sk. 2132. Sk. 2133. Sk. 2135. Sk. 2136. Sk. 2137. Sk. 2138. Sk. 2140. Sk. 2141. Sk. 2142. Sk. 2143. Sk. 2144. Sk. 2147. Sk. 2148. Sk. 2149. Sk. 2150. Sk. 2156. Sk. 2157. Sk. 2159. Sk. 2160. Sk. 2167. Sk. 2170. Sk. 2170/1. Sk. 2300. Sk. İzmir-Çeşme Yolu )
Sakarya ( 3092. Sk. 4002. Sk. 3011 3072. Sk. 3073. Sk. 3074. Sk. 3075. Sk. 3076. Sk. 3076/1. Sk. 3077. Sk. 3078. Sk. 3079. Sk. 3080. Sk. 3082. Sk. 3083. Sk. 3084. Sk. 3085. Sk. 3086. Sk. 3087. Sk. 3088. Sk. 3089. Sk. 3090. Sk. 3091. Sk. 3092. Sk. 3093. Sk. 3094 Sk. 3094. Sk. 3095. Sk. 3097. Sk. 3098. Sk. 3103. Sk. 3104. Sk. 3108. Sk. 3111. Sk. 3118. Sk. 3119. Sk. 3120. Sk. 3121. Sk. 3123. Sk. 3124. Sk. 3124/1. Sk. 3125. Sk. 3126. Sk. 3127. Sk. 3133. Sk. 3133/1. Sk. 3135. Sk. 3137. Sk. 3138. Sk. 3139. Sk. 3140. Sk. 3142. Sk. 3143. Sk. 3145 3146. Sk. 3152. Sk. 3154. Sk. 3156. Sk. 3166 3167. Sk. 3168. Sk. 3169. Sk. 3170. Sk. 3170/1. Sk. 3171. Sk. 3174. Sk. 3175. Sk. 3176. Sk. 3187. Sk. 4001. Sk. Sole Mare Restoran İzmir-Çeşme Yolu 3180 3092. Sk. 4002. Sk. 3011 3072. Sk. 3073. Sk. 3074. Sk. 3075. Sk. 3076. Sk. 3076/1. Sk. 3077. Sk. 3078. Sk. 3079. Sk. 3080. Sk. 3082. Sk. 3083. Sk. 3084. Sk. 3085. Sk. 3086. Sk. 3087. Sk. 3088. Sk. 3089. Sk. 3090. Sk. 3091. Sk. 3092. Sk. 3093. Sk. 3094 Sk. 3094. Sk. 3095. Sk. 3097. Sk. 3098. Sk. 3103. Sk. 3104. Sk. 3108. Sk. 3111. Sk. 3118. Sk. 3119. Sk. 3120. Sk. 3121. Sk. 3123. Sk. 3124. Sk. 3124/1. Sk. 3125. Sk. 3126. Sk. 3127. Sk. 3133. Sk. 3133/1. Sk. 3135. Sk. 3137. Sk. 3138. Sk. 3139. Sk. 3140. Sk. 3142. Sk. 3143. Sk. 3145 3146. Sk. 3152. Sk. 3154. Sk. 3156. Sk. 3166 3167. Sk. 3168. Sk. 3169. Sk. 3170. Sk. 3170/1. Sk. 3171. Sk. 3174. Sk. 3175. Sk. 3176. Sk. 3187. Sk. 4001. Sk. Sole Mare Restoran İzmir-Çeşme Yolu 3180 )
Üniversite ( 4419 4228. Sk. 4241. Sk. 4242 4258. Sk. 4259. Sk. 4260. Sk. 4261. Sk. 4261/1. Sk. 4262. Sk. 4263. Sk. 4368. Sk. 4370. Sk. 4370/1. Sk. 4372. Sk. 4373. Sk. 4374. Sk. 4376. Sk. 4377. Sk. 4377/1. Sk. 4378. Sk. 4380. Sk. 4381. Sk. 4382. Sk. 4383. Sk. 4385. Sk. 4386. Sk. 4388. Sk. 4392. Sk. 4396. Sk. 4415. Sk. 4419. Sk. 4420. Sk. 4420/1. Sk. 4421. Sk. 4372/1 4238 4419 4228. Sk. 4241. Sk. 4242 4258. Sk. 4259. Sk. 4260. Sk. 4261. Sk. 4261/1. Sk. 4262. Sk. 4263. Sk. 4368. Sk. 4370. Sk. 4370/1. Sk. 4372. Sk. 4373. Sk. 4374. Sk. 4376. Sk. 4377. Sk. 4377/1. Sk. 4378. Sk. 4380. Sk. 4381. Sk. 4382. Sk. 4383. Sk. 4385. Sk. 4386. Sk. 4388. Sk. 4392. Sk. 4396. Sk. 4415. Sk. 4419. Sk. 4420. Sk. 4420/1. Sk. 4421. Sk. 4372/1 4238 )
Ovacık ( 7032 7150 SK. 7140/2 7103 7160 7060/1 7036/1 7056 7167 7102 7094 7107 7034/1 7140/1 7105 7068/1 7138 7137 7125/1 7035 7106 7163/1 7100 7000. Sk. 7027. Sk. 7036. Sk. 7037. Sk. 7038. Sk. 7039. Sk. 7040. Sk. 7040/1. Sk. 7042. Sk. 7043. Sk. 7044. Sk. 7045. Sk. 7046. Sk. 7047. Sk. 7049. Sk. 7051. Sk. 7053. Sk. 7059. Sk. 7060. Sk. 7061. Sk. 7063. Sk. 7064. Sk. 7065. Sk. 7070. Sk. 7071. Sk. 7072. Sk. 7073. Sk. 7074. Sk. 7075. Sk. 7076. Sk. 7078. Sk. 7079. Sk. 7080. Sk. 7081. Sk. 7083. Sk. 7083/1. Sk. 7084. Sk. 7088. Sk. 7089. Sk. 7090. Sk. 7091. Sk. 7095. Sk. 7096. Sk. 7099. Sk. 7100. Sk. 7109. Sk. 7110. Sk. 7111. Sk. 7112. Sk. 7113. Sk. 7114. Sk. 7115. Sk. 7116. Sk. 7117. Sk. 7119. Sk. 7122. Sk. 7123. Sk. 7125. Sk. 7126. Sk. 7127. Sk. 7128. Sk. 7132. Sk. 7133. Sk. 7134. Sk. 7135. Sk. 7136. Sk. 7140. Sk. 7141. Sk. 7143. Sk. 7144. Sk. 7145. Sk. 7146. Sk. 7148. Sk. 7150. Sk. 7151/1. Sk. 7152. Sk. 7154. Sk. 7158. Sk. 7161. Sk. 7163. Sk. 7164. Sk. 7165. Sk. 7120 Köy Yolu 7151/1 7104 7032 7150 SK. 7140/2 7103 7160 7060/1 7036/1 7056 7167 7102 7094 7107 7034/1 7140/1 7105 7068/1 7138 7137 7125/1 7035 7106 7163/1 7100 7000. Sk. 7027. Sk. 7036. Sk. 7037. Sk. 7038. Sk. 7039. Sk. 7040. Sk. 7040/1. Sk. 7042. Sk. 7043. Sk. 7044. Sk. 7045. Sk. 7046. Sk. 7047. Sk. 7049. Sk. 7051. Sk. 7053. Sk. 7059. Sk. 7060. Sk. 7061. Sk. 7063. Sk. 7064. Sk. 7065. Sk. 7070. Sk. 7071. Sk. 7072. Sk. 7073. Sk. 7074. Sk. 7075. Sk. 7076. Sk. 7078. Sk. 7079. Sk. 7080. Sk. 7081. Sk. 7083. Sk. 7083/1. Sk. 7084. Sk. 7088. Sk. 7089. Sk. 7090. Sk. 7091. Sk. 7095. Sk. 7096. Sk. 7099. Sk. 7100. Sk. 7109. Sk. 7110. Sk. 7111. Sk. 7112. Sk. 7113. Sk. 7114. Sk. 7115. Sk. 7116. Sk. 7117. Sk. 7119. Sk. 7122. Sk. 7123. Sk. 7125. Sk. 7126. Sk. 7127. Sk. 7128. Sk. 7132. Sk. 7133. Sk. 7134. Sk. 7135. Sk. 7136. Sk. 7140. Sk. 7141. Sk. 7143. Sk. 7144. Sk. 7145. Sk. 7146. Sk. 7148. Sk. 7150. Sk. 7151/1. Sk. 7152. Sk. 7154. Sk. 7158. Sk. 7161. Sk. 7163. Sk. 7164. Sk. 7165. Sk. 7120 Köy Yolu 7151/1 7104 )
16 Eylül ( 3038 3302 3001 3002. Sk. 3006. Sk. 3007. Sk. 3008. Sk. 3009. Sk. 3010 3011 3012. Sk. 3013. Sk. 3014. Sk. 3015/1. Sk. 3016. Sk. 3017. Sk. 3019. Sk. 3020. Sk. 3021. Sk. 3022. Sk. 3023. Sk. 3024. Sk. 3025. Sk. 3026. Sk. 3027. Sk. 3028. Sk. 3029. Sk. 3030. Sk. 3031. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3038. Sk. 3039. Sk. 3040. Sk. 3059. Sk. 3060. Sk. 3061. Sk. 3063. Sk. 3065. Sk. 3068. Sk. 3070. Sk. 3070/1. Sk. 3272. Sk. 3301. Sk. 3038 3302 3001 3002. Sk. 3006. Sk. 3007. Sk. 3008. Sk. 3009. Sk. 3010 3011 3012. Sk. 3013. Sk. 3014. Sk. 3015/1. Sk. 3016. Sk. 3017. Sk. 3019. Sk. 3020. Sk. 3021. Sk. 3022. Sk. 3023. Sk. 3024. Sk. 3025. Sk. 3026. Sk. 3027. Sk. 3028. Sk. 3029. Sk. 3030. Sk. 3031. Sk. 3034. Sk. 3035. Sk. 3036. Sk. 3038. Sk. 3039. Sk. 3040. Sk. 3059. Sk. 3060. Sk. 3061. Sk. 3063. Sk. 3065. Sk. 3068. Sk. 3070. Sk. 3070/1. Sk. 3272. Sk. 3301. Sk. )
Altınyunus ( 3415. Sk. 3215. Sk. 3400. Sk. 3401. Sk. 3402. Sk. 3411. Sk. 3412. Sk. 3415. Sk. 3418. Sk. 3419. Sk. 3420. Sk. 3421. Sk. 3423. Sk. 3424. Sk. 3428. Sk. 3430. Sk. 3431. Sk. 3432. Sk. 3433. Sk. 3434. Sk. 3435. Sk. 3436. Sk. 3436/1. Sk. 3444. Sk. Salman Apart Yazlık Villaları 3415. Sk. 3215. Sk. 3400. Sk. 3401. Sk. 3402. Sk. 3411. Sk. 3412. Sk. 3415. Sk. 3418. Sk. 3419. Sk. 3420. Sk. 3421. Sk. 3423. Sk. 3424. Sk. 3428. Sk. 3430. Sk. 3431. Sk. 3432. Sk. 3433. Sk. 3434. Sk. 3435. Sk. 3436. Sk. 3436/1. Sk. 3444. Sk. Salman Apart Yazlık Villaları )
Kesinti ID : 3483727
Saat : 13:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÇEŞME / İZMİR
Dalyan ( 4191. Sk. 4242 4227/1 4256. Sk. 4254. Sk. 4253. Sk. 4252. Sk. 4251. Sk. 4250. Sk. 4249. Sk. 4248. Sk. 4247. Sk. 4246. Sk. 4245. Sk. 4244. Sk. 4243. Sk. 4240. Sk. 4238 4237. Sk. 4236. Sk. 4235. Sk. 4234/1. Sk. 4234. Sk. 4233. Sk. 4232. Sk. 4231. Sk. 4230. Sk. 4227. Sk. 4225. Sk. 4224. Sk. 4223. Sk. 4222. Sk. 4221. Sk. 4219. Sk. 4218 4190. Sk. 4189. Sk. 4187. Sk. 4186. Sk. 4185. Sk. 4173. Sk. 4172. Sk. 4171. Sk. 4170. Sk. 4169. Sk. 4166. Sk. 4165. Sk. 4164. Sk. 4159. Sk. 4157. Sk. 4154. Sk. 4153. Sk. 4152. Sk. 4151. Sk. 4150. Sk. 4149. Sk. 4148. Sk. 4147. Sk. 4146. Sk. 4145. Sk. 4143. Sk. 4142. Sk. 4141. Sk. 4137. Sk. 4136. Sk. 4135. Sk. 4134. Sk. 4133. Sk. 4132. Sk. 4131. Sk. 4130. Sk. 4129. Sk. 4128. Sk. 4123. Sk. 4114. Sk. 4110. Sk. 4096. Sk. 4095. Sk. 4094. Sk. 4077. Sk. 4071. Sk. 4066. Sk. 4057. Sk. 4045. Sk. 4043. Sk. 4042. Sk. 4041. Sk. 4037. Sk. 4033. Sk. 4032/1. Sk. 4032. Sk. 4029. Sk. 4028. Sk. 4027. Sk. 4026. Sk. 4025. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4018. Sk. 4017. Sk. 4016. Sk. 4007. Sk. 4004. Sk. 4001. Sk. 4000. Sk. 3011 4005 4123/1 4036 4034 4040/1 4040 4234 4191. Sk. 4242 4227/1 4256. Sk. 4254. Sk. 4253. Sk. 4252. Sk. 4251. Sk. 4250. Sk. 4249. Sk. 4248. Sk. 4247. Sk. 4246. Sk. 4245. Sk. 4244. Sk. 4243. Sk. 4240. Sk. 4238 4237. Sk. 4236. Sk. 4235. Sk. 4234/1. Sk. 4234. Sk. 4233. Sk. 4232. Sk. 4231. Sk. 4230. Sk. 4227. Sk. 4225. Sk. 4224. Sk. 4223. Sk. 4222. Sk. 4221. Sk. 4219. Sk. 4218 4190. Sk. 4189. Sk. 4187. Sk. 4186. Sk. 4185. Sk. 4173. Sk. 4172. Sk. 4171. Sk. 4170. Sk. 4169. Sk. 4166. Sk. 4165. Sk. 4164. Sk. 4159. Sk. 4157. Sk. 4154. Sk. 4153. Sk. 4152. Sk. 4151. Sk. 4150. Sk. 4149. Sk. 4148. Sk. 4147. Sk. 4146. Sk. 4145. Sk. 4143. Sk. 4142. Sk. 4141. Sk. 4137. Sk. 4136. Sk. 4135. Sk. 4134. Sk. 4133. Sk. 4132. Sk. 4131. Sk. 4130. Sk. 4129. Sk. 4128. Sk. 4123. Sk. 4114. Sk. 4110. Sk. 4096. Sk. 4095. Sk. 4094. Sk. 4077. Sk. 4071. Sk. 4066. Sk. 4057. Sk. 4045. Sk. 4043. Sk. 4042. Sk. 4041. Sk. 4037. Sk. 4033. Sk. 4032/1. Sk. 4032. Sk. 4029. Sk. 4028. Sk. 4027. Sk. 4026. Sk. 4025. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4018. Sk. 4017. Sk. 4016. Sk. 4007. Sk. 4004. Sk. 4001. Sk. 4000. Sk. 3011 4005 4123/1 4036 4034 4040/1 4040 4234 )
Ovacık ( 7104 7151/1 Köy Yolu 7120 7165. Sk. 7164. Sk. 7163. Sk. 7161. Sk. 7158. Sk. 7154. Sk. 7152. Sk. 7151/1. Sk. 7150. Sk. 7148. Sk. 7146. Sk. 7145. Sk. 7144. Sk. 7143. Sk. 7141. Sk. 7140. Sk. 7136. Sk. 7135. Sk. 7134. Sk. 7133. Sk. 7132. Sk. 7128. Sk. 7127. Sk. 7126. Sk. 7125. Sk. 7123. Sk. 7122. Sk. 7119. Sk. 7117. Sk. 7116. Sk. 7115. Sk. 7114. Sk. 7113. Sk. 7112. Sk. 7111. Sk. 7110. Sk. 7109. Sk. 7100. Sk. 7099. Sk. 7096. Sk. 7095. Sk. 7091. Sk. 7090. Sk. 7089. Sk. 7088. Sk. 7084. Sk. 7083/1. Sk. 7083. Sk. 7081. Sk. 7080. Sk. 7079. Sk. 7078. Sk. 7076. Sk. 7075. Sk. 7074. Sk. 7073. Sk. 7072. Sk. 7071. Sk. 7070. Sk. 7065. Sk. 7064. Sk. 7063. Sk. 7061. Sk. 7060. Sk. 7059. Sk. 7053. Sk. 7051. Sk. 7049. Sk. 7047. Sk. 7046. Sk. 7045. Sk. 7044. Sk. 7043. Sk. 7042. Sk. 7040/1. Sk. 7040. Sk. 7039. Sk. 7038. Sk. 7037. Sk. 7036. Sk. 7027. Sk. 7000. Sk. 7100 7163/1 7106 7035 7125/1 7137 7138 7068/1 7105 7140/1 7034/1 7107 7094 7102 7167 7056 7036/1 7060/1 7160 7103 7140/2 7150 SK. 7032 7104 7151/1 Köy Yolu 7120 7165. Sk. 7164. Sk. 7163. Sk. 7161. Sk. 7158. Sk. 7154. Sk. 7152. Sk. 7151/1. Sk. 7150. Sk. 7148. Sk. 7146. Sk. 7145. Sk. 7144. Sk. 7143. Sk. 7141. Sk. 7140. Sk. 7136. Sk. 7135. Sk. 7134. Sk. 7133. Sk. 7132. Sk. 7128. Sk. 7127. Sk. 7126. Sk. 7125. Sk. 7123. Sk. 7122. Sk. 7119. Sk. 7117. Sk. 7116. Sk. 7115. Sk. 7114. Sk. 7113. Sk. 7112. Sk. 7111. Sk. 7110. Sk. 7109. Sk. 7100. Sk. 7099. Sk. 7096. Sk. 7095. Sk. 7091. Sk. 7090. Sk. 7089. Sk. 7088. Sk. 7084. Sk. 7083/1. Sk. 7083. Sk. 7081. Sk. 7080. Sk. 7079. Sk. 7078. Sk. 7076. Sk. 7075. Sk. 7074. Sk. 7073. Sk. 7072. Sk. 7071. Sk. 7070. Sk. 7065. Sk. 7064. Sk. 7063. Sk. 7061. Sk. 7060. Sk. 7059. Sk. 7053. Sk. 7051. Sk. 7049. Sk. 7047. Sk. 7046. Sk. 7045. Sk. 7044. Sk. 7043. Sk. 7042. Sk. 7040/1. Sk. 7040. Sk. 7039. Sk. 7038. Sk. 7037. Sk. 7036. Sk. 7027. Sk. 7000. Sk. 7100 7163/1 7106 7035 7125/1 7137 7138 7068/1 7105 7140/1 7034/1 7107 7094 7102 7167 7056 7036/1 7060/1 7160 7103 7140/2 7150 SK. 7032 )
Üniversite ( 4238 4372/1 4421. Sk. 4420/1. Sk. 4420. Sk. 4419. Sk. 4415. Sk. 4396. Sk. 4392. Sk. 4388. Sk. 4386. Sk. 4385. Sk. 4383. Sk. 4382. Sk. 4381. Sk. 4380. Sk. 4378. Sk. 4377/1. Sk. 4377. Sk. 4376. Sk. 4374. Sk. 4373. Sk. 4372. Sk. 4370/1. Sk. 4370. Sk. 4368. Sk. 4263. Sk. 4262. Sk. 4261/1. Sk. 4261. Sk. 4260. Sk. 4259. Sk. 4258. Sk. 4242 4241. Sk. 4228. Sk. 4419 4238 4372/1 4421. Sk. 4420/1. Sk. 4420. Sk. 4419. Sk. 4415. Sk. 4396. Sk. 4392. Sk. 4388. Sk. 4386. Sk. 4385. Sk. 4383. Sk. 4382. Sk. 4381. Sk. 4380. Sk. 4378. Sk. 4377/1. Sk. 4377. Sk. 4376. Sk. 4374. Sk. 4373. Sk. 4372. Sk. 4370/1. Sk. 4370. Sk. 4368. Sk. 4263. Sk. 4262. Sk. 4261/1. Sk. 4261. Sk. 4260. Sk. 4259. Sk. 4258. Sk. 4242 4241. Sk. 4228. Sk. 4419 )
Sakarya ( 3180 İzmir-Çeşme Yolu Sole Mare Restoran 4001. Sk. 3187. Sk. 3176. Sk. 3175. Sk. 3174. Sk. 3171. Sk. 3170/1. Sk. 3170. Sk. 3169. Sk. 3168. Sk. 3167. Sk. 3166 3156. Sk. 3154. Sk. 3152. Sk. 3146. Sk. 3145 3143. Sk. 3142. Sk. 3140. Sk. 3139. Sk. 3138. Sk. 3137. Sk. 3135. Sk. 3133/1. Sk. 3133. Sk. 3127. Sk. 3126. Sk. 3125. Sk. 3124/1. Sk. 3124. Sk. 3123. Sk. 3121. Sk. 3120. Sk. 3119. Sk. 3118. Sk. 3111. Sk. 3108. Sk. 3104. Sk. 3103. Sk. 3098. Sk. 3097. Sk. 3095. Sk. 3094. Sk. 3094 Sk. 3093. Sk. 3092. Sk. 3091. Sk. 3090. Sk. 3089. Sk. 3088. Sk. 3087. Sk. 3086. Sk. 3085. Sk. 3084. Sk. 3083. Sk. 3082. Sk. 3080. Sk. 3079. Sk. 3078. Sk. 3077. Sk. 3076/1. Sk. 3076. Sk. 3075. Sk. 3074. Sk. 3073. Sk. 3072. Sk. 3011 4002. Sk. 3092. Sk. 3180 İzmir-Çeşme Yolu Sole Mare Restoran 4001. Sk. 3187. Sk. 3176. Sk. 3175. Sk. 3174. Sk. 3171. Sk. 3170/1. Sk. 3170. Sk. 3169. Sk. 3168. Sk. 3167. Sk. 3166 3156. Sk. 3154. Sk. 3152. Sk. 3146. Sk. 3145 3143. Sk. 3142. Sk. 3140. Sk. 3139. Sk. 3138. Sk. 3137. Sk. 3135. Sk. 3133/1. Sk. 3133. Sk. 3127. Sk. 3126. Sk. 3125. Sk. 3124/1. Sk. 3124. Sk. 3123. Sk. 3121. Sk. 3120. Sk. 3119. Sk. 3118. Sk. 3111. Sk. 3108. Sk. 3104. Sk. 3103. Sk. 3098. Sk. 3097. Sk. 3095. Sk. 3094. Sk. 3094 Sk. 3093. Sk. 3092. Sk. 3091. Sk. 3090. Sk. 3089. Sk. 3088. Sk. 3087. Sk. 3086. Sk. 3085. Sk. 3084. Sk. 3083. Sk. 3082. Sk. 3080. Sk. 3079. Sk. 3078. Sk. 3077. Sk. 3076/1. Sk. 3076. Sk. 3075. Sk. 3074. Sk. 3073. Sk. 3072. Sk. 3011 4002. Sk. 3092. Sk. )
Musalla ( 2009 Akarca Mevkii 7006 7010/1 7011 7020. Sk. 7019. Sk. 7018. Sk. 7017. Sk. 7014. Sk. 7008. Sk. 7000. Sk. 2122. Sk. 2032 2015/1. Sk. 1065. Sk. 1063. Sk. 1062. Sk. 1061. Sk. 1060. Sk. 1058. Sk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1055. Sk. 1054. Sk. 1053. Sk. 1052. Sk. 1051. Sk. 1050. Sk. 1049. Sk. 1048. Sk. 1047. Sk. 1045. Sk. 1044. Sk. 1043. Sk. 1042. Sk. 1041. Sk. 1039. Sk. 1035/1. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. 1033. Sk. 1032. Sk. 1031. Sk. 1030. Sk. 1028. Sk. 1026. Sk. 1025. Sk. 1024. Sk. 1023. Sk. 1021. Sk. 1008. Sk. 1007. Sk. 1006. Sk. 1005. Sk. 1004. Sk. 1003/1. Sk. 1003. Sk. 1002. Sk. 1500 7024 7005 7006. SK. 7016 7004 7003 7015 2122/1 7035 7007 7010 7002 Küme Evler 7001 2009 Akarca Mevkii 7006 7010/1 7011 7020. Sk. 7019. Sk. 7018. Sk. 7017. Sk. 7014. Sk. 7008. Sk. 7000. Sk. 2122. Sk. 2032 2015/1. Sk. 1065. Sk. 1063. Sk. 1062. Sk. 1061. Sk. 1060. Sk. 1058. Sk. 1057. Sk. 1056. Sk. 1055. Sk. 1054. Sk. 1053. Sk. 1052. Sk. 1051. Sk. 1050. Sk. 1049. Sk. 1048. Sk. 1047. Sk. 1045. Sk. 1044. Sk. 1043. Sk. 1042. Sk. 1041. Sk. 1039. Sk. 1035/1. Sk. 1035. Sk. 1034. Sk. 1033. Sk. 1032. Sk. 1031. Sk. 1030. Sk. 1028. Sk. 1026. Sk. 1025. Sk. 1024. Sk. 1023. Sk. 1021. Sk. 1008. Sk. 1007. Sk. 1006. Sk. 1005. Sk. 1004. Sk. 1003/1. Sk. 1003. Sk. 1002. Sk. 1500 7024 7005 7006. SK. 7016 7004 7003 7015 2122/1 7035 7007 7010 7002 Küme Evler 7001 )
İsmet İnönü ( İzmir-Çeşme Yolu 2300. Sk. 2170/1. Sk. 2170. Sk. 2167. Sk. 2160. Sk. 2159. Sk. 2157. Sk. 2156. Sk. 2150. Sk. 2149. Sk. 2148. Sk. 2147. Sk. 2144. Sk. 2143. Sk. 2142. Sk. 2141. Sk. 2140. Sk. 2138. Sk. 2137. Sk. 2136. Sk. 2135. Sk. 2133. Sk. 2132. Sk. 2129. Sk. 2128. Sk. 2127. Sk. 2126. Sk. 2125. Sk. 2124. Sk. 2123. Sk. 2122. Sk. 2120. Sk. 2119. Sk. 2118/1. Sk. 2118. Sk. 2115. Sk. 2114. Sk. 2113. Sk. 2112. Sk. 2111. Sk. 2110. Sk. 2109. Sk. 2108. Sk. 2107. Sk. 2106. Sk. 2100. Sk. 2099. Sk. 2098. Sk. 2097. Sk. 2096. Sk. 2095. Sk. 2092. Sk. 2084. Sk. 2083. Sk. 2082. Sk. 2081. Sk. 2080. Sk. 2079. Sk. 2078/1. Sk. 2078. Sk. 2077. Sk. 2073. Sk. 2069. Sk. 2066. Sk. 2064. Sk. 2062. Sk. 2061. Sk. 2060. Sk. 2059. Sk. 2058. Sk. 2057. Sk. 2056. Sk. 2055/1 2055. Sk. 2053. Sk. 2052. Sk. 2051. Sk. 2050. Sk. 2049. Sk. 2048. Sk. 2046. Sk. 2044. Sk. 2043. Sk. 2042. Sk. 2040. Sk. 2039. Sk. 2038. Sk. 2037. Sk. 2035. Sk. 2034. Sk. 2033. Sk. 2032 2031. Sk. 2030. Sk. 2028. Sk. 2026. Sk. 2025. Sk. 2024. Sk. 2023. Sk. 2022. Sk. 2021. Sk. 2020. Sk. 2019. Sk. 2018. Sk. 2011. Sk. 2009 2008. Sk. 2007. Sk. 2006. Sk. 2005/3. Sk. 2005/2. Sk. 2005/1. Sk. 2005. Sk. 2001 2122/1 İzmir-Çeşme Yolu 2300. Sk. 2170/1. Sk. 2170. Sk. 2167. Sk. 2160. Sk. 2159. Sk. 2157. Sk. 2156. Sk. 2150. Sk. 2149. Sk. 2148. Sk. 2147. Sk. 2144. Sk. 2143. Sk. 2142. Sk. 2141. Sk. 2140. Sk. 2138. Sk. 2137. Sk. 2136. Sk. 2135. Sk. 2133. Sk. 2132. Sk. 2129. Sk. 2128. Sk. 2127. Sk. 2126. Sk. 2125. Sk. 2124. Sk. 2123. Sk. 2122. Sk. 2120. Sk. 2119. Sk. 2118/1. Sk. 2118. Sk. 2115. Sk. 2114. Sk. 2113. Sk. 2112. Sk. 2111. Sk. 2110. Sk. 2109. Sk. 2108. Sk. 2107. Sk. 2106. Sk. 2100. Sk. 2099. Sk. 2098. Sk. 2097. Sk. 2096. Sk. 2095. Sk. 2092. Sk. 2084. Sk. 2083. Sk. 2082. Sk. 2081. Sk. 2080. Sk. 2079. Sk. 2078/1. Sk. 2078. Sk. 2077. Sk. 2073. Sk. 2069. Sk. 2066. Sk. 2064. Sk. 2062. Sk. 2061. Sk. 2060. Sk. 2059. Sk. 2058. Sk. 2057. Sk. 2056. Sk. 2055/1 2055. Sk. 2053. Sk. 2052. Sk. 2051. Sk. 2050. Sk. 2049. Sk. 2048. Sk. 2046. Sk. 2044. Sk. 2043. Sk. 2042. Sk. 2040. Sk. 2039. Sk. 2038. Sk. 2037. Sk. 2035. Sk. 2034. Sk. 2033. Sk. 2032 2031. Sk. 2030. Sk. 2028. Sk. 2026. Sk. 2025. Sk. 2024. Sk. 2023. Sk. 2022. Sk. 2021. Sk. 2020. Sk. 2019. Sk. 2018. Sk. 2011. Sk. 2009 2008. Sk. 2007. Sk. 2006. Sk. 2005/3. Sk. 2005/2. Sk. 2005/1. Sk. 2005. Sk. 2001 2122/1 )
Fahrettinpaşa ( İzmir-Çeşme Yolu İc Yol 2213/1 Site İci Yol 2312. Sk. 2311. Sk. 2310. Sk. 2309. Sk. 2308 2307. Sk. 2306. Sk. 2305. Sk. 2304. Sk. 2303. Sk. 2301. Sk. 2300. Sk. 2234. Sk. 2228. Sk. 2227. Sk. 2226. Sk. 2225. Sk. 2224. Sk. 2222/1. Sk. 2222. Sk. 2221. Sk. 2220. Sk. 2218. Sk. 2217. Sk. 2216. Sk. 2215. Sk. 2214. Sk. 2213. Sk. 2212. Sk. 2211. Sk. 2210. Sk. 2208 2207. Sk. 2206. Sk. 2205. Sk. 2204. Sk. 2203. Sk. 2202. Sk. 2201. Sk. 2200/1. Sk. İzmir-Çeşme Yolu İc Yol 2213/1 Site İci Yol 2312. Sk. 2311. Sk. 2310. Sk. 2309. Sk. 2308 2307. Sk. 2306. Sk. 2305. Sk. 2304. Sk. 2303. Sk. 2301. Sk. 2300. Sk. 2234. Sk. 2228. Sk. 2227. Sk. 2226. Sk. 2225. Sk. 2224. Sk. 2222/1. Sk. 2222. Sk. 2221. Sk. 2220. Sk. 2218. Sk. 2217. Sk. 2216. Sk. 2215. Sk. 2214. Sk. 2213. Sk. 2212. Sk. 2211. Sk. 2210. Sk. 2208 2207. Sk. 2206. Sk. 2205. Sk. 2204. Sk. 2203. Sk. 2202. Sk. 2201. Sk. 2200/1. Sk. )
Çakabey ( 2308 2208 2200. Sk. 2305/1 İnce Kuyu Mevki yol 2308 2208 2200. Sk. 2305/1 İnce Kuyu Mevki yol )
Boyalık ( İzmir-Çeşme Yolu Et Ve Balık Kurumu Eğitim Ve Dinlenme Tesisi 3424. Sk. 3262. Sk. 3261. Sk. 3260. Sk. 3259. Sk. 3258. Sk. 3256. Sk. 3255. Sk. 3254. Sk. 3253. Sk. 3252. Sk. 3250. Sk. 3249. Sk. 3248. Sk. 3247. Sk. 3246. Sk. 3245. Sk. 3244. Sk. 3243. Sk. 3242. Sk. 3240. Sk. 3239. Sk. 3238. Sk. 3237/1. Sk. 3237. Sk. 3235. Sk. 3233. Sk. 3232. Sk. 3231. Sk. 3230. Sk. 3229. Sk. 3228. Sk. 3227/1. Sk. 3227. Sk. 3225. Sk. 3224. Sk. 3223. Sk. 3222. Sk. 3221. Sk. 3217. Sk. 3216. Sk. 3216 Sk. 3215. Sk. 3213. Sk. 3211. Sk. 3210. Sk. 3209. Sk. 3208. Sk. 3207. Sk. 3205. Sk. 3204. Sk. 3203. Sk. 3202. Sk. 3200. Sk. 3199. Sk. 3198/1. Sk. 3198. Sk. 3197. Sk. 3196. Sk. 3195. Sk. 3194. Sk. 3189. Sk. 3187. Sk. 3184. Sk. 3182. Sk. 3145 İzmir-Çeşme Yolu Et Ve Balık Kurumu Eğitim Ve Dinlenme Tesisi 3424. Sk. 3262. Sk. 3261. Sk. 3260. Sk. 3259. Sk. 3258. Sk. 3256. Sk. 3255. Sk. 3254. Sk. 3253. Sk. 3252. Sk. 3250. Sk. 3249. Sk. 3248. Sk. 3247. Sk. 3246. Sk. 3245. Sk. 3244. Sk. 3243. Sk. 3242. Sk. 3240. Sk. 3239. Sk. 3238. Sk. 3237/1. Sk. 3237. Sk. 3235. Sk. 3233. Sk. 3232. Sk. 3231. Sk. 3230. Sk. 3229. Sk. 3228. Sk. 3227/1. Sk. 3227. Sk. 3225. Sk. 3224. Sk. 3223. Sk. 3222. Sk. 3221. Sk. 3217. Sk. 3216. Sk. 3216 Sk. 3215. Sk. 3213. Sk. 3211. Sk. 3210. Sk. 3209. Sk. 3208. Sk. 3207. Sk. 3205. Sk. 3204. Sk. 3203. Sk. 3202. Sk. 3200. Sk. 3199. Sk. 3198/1. Sk. 3198. Sk. 3197. Sk. 3196. Sk. 3195. Sk. 3194. Sk. 3189. Sk. 3187. Sk. 3184. Sk. 3182. Sk. 3145 )
Altınyunus ( Salman Apart Yazlık Villaları 3444. Sk. 3436/1. Sk. 3436. Sk. 3435. Sk. 3434. Sk. 3433. Sk. 3432. Sk. 3431. Sk. 3430. Sk. 3428. Sk. 3424. Sk. 3423. Sk. 3421. Sk. 3420. Sk. 3419. Sk. 3418. Sk. 3415. Sk. 3412. Sk. 3411. Sk. 3402. Sk. 3401. Sk. 3400. Sk. 3215. Sk. 3415. Sk. Salman Apart Yazlık Villaları 3444. Sk. 3436/1. Sk. 3436. Sk. 3435. Sk. 3434. Sk. 3433. Sk. 3432. Sk. 3431. Sk. 3430. Sk. 3428. Sk. 3424. Sk. 3423. Sk. 3421. Sk. 3420. Sk. 3419. Sk. 3418. Sk. 3415. Sk. 3412. Sk. 3411. Sk. 3402. Sk. 3401. Sk. 3400. Sk. 3215. Sk. 3415. Sk. )
16 Eylül ( 3301. Sk. 3272. Sk. 3070/1. Sk. 3070. Sk. 3068. Sk. 3065. Sk. 3063. Sk. 3061. Sk. 3060. Sk. 3059. Sk. 3040. Sk. 3039. Sk. 3038. Sk. 3036. Sk. 3035. Sk. 3034. Sk. 3031. Sk. 3030. Sk. 3029. Sk. 3028. Sk. 3027. Sk. 3026. Sk. 3025. Sk. 3024. Sk. 3023. Sk. 3022. Sk. 3021. Sk. 3020. Sk. 3019. Sk. 3017. Sk. 3016. Sk. 3015/1. Sk. 3014. Sk. 3013. Sk. 3012. Sk. 3011 3010 3009. Sk. 3008. Sk. 3007. Sk. 3006. Sk. 3002. Sk. 3001 3302 3038 3301. Sk. 3272. Sk. 3070/1. Sk. 3070. Sk. 3068. Sk. 3065. Sk. 3063. Sk. 3061. Sk. 3060. Sk. 3059. Sk. 3040. Sk. 3039. Sk. 3038. Sk. 3036. Sk. 3035. Sk. 3034. Sk. 3031. Sk. 3030. Sk. 3029. Sk. 3028. Sk. 3027. Sk. 3026. Sk. 3025. Sk. 3024. Sk. 3023. Sk. 3022. Sk. 3021. Sk. 3020. Sk. 3019. Sk. 3017. Sk. 3016. Sk. 3015/1. Sk. 3014. Sk. 3013. Sk. 3012. Sk. 3011 3010 3009. Sk. 3008. Sk. 3007. Sk. 3006. Sk. 3002. Sk. 3001 3302 3038 )
Kesinti ID : 3483731
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Fevzipaşa ( Kızılırmak Cd. Bergama 1. Sanayi Sitesi 1. Sanayi Cd. 1. Sanayi 2. Sk. 1. Sanayi 1. Sk. Kızılırmak Cd. Bergama 1. Sanayi Sitesi 1. Sanayi Cd. 1. Sanayi 2. Sk. 1. Sanayi 1. Sk. )
Kesinti ID : 3483732
Saat : 14:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ÇEŞME / İZMİR
Germiyan ( 27090. Sk. 27145. Sk. 27144. Sk. 27135. Sk. 27134. Sk. 27133. Sk. 27123. Sk. 27122. Sk. 27121. Sk. 27116. Sk. 27115. Sk. 27114. Sk. 27112. Sk. 27111. Sk. 27110. Sk. 27109. Sk. 27108/1. Sk. 27107. Sk. 27106. Sk. 27104. Sk. 27103. Sk. 27102. Sk. 27101. Sk. 27100. Sk. 27099. Sk. 27098. Sk. 27095. Sk. 27094. Sk. 27093. Sk. 27092. Sk. 27091. Sk. 27090/1. Sk. 27089. Sk. 20300 sk. 27000 6292 SK 6291/2 SK. 6299/1 SK. 20305 27151 27147 27180. Sk. 27177/1 20306 20006. Sk. 20302. Sk. 20307. Sk. 27001. Sk. 27002. Sk. 27003. Sk. 27004. Sk. 27006/1. Sk. 27007. Sk. 27008. Sk. 27009. Sk. 27010. Sk. 27011. Sk. 27016. Sk. 27020. Sk. 27022. Sk. 27023. Sk. 27024. Sk. 27025. Sk. 27027. Sk. 27028. Sk. 27029. Sk. 27030. Sk. 27034. Sk. 27036. Sk. 27037. Sk. 27039. Sk. 27045. Sk. 27046. Sk. 27047. Sk. 27048. Sk. 27049. Sk. 27050. Sk. 27051. Sk. 27052. Sk. 27056. Sk. 27057. Sk. 27058. Sk. 27059. Sk. 27060 27061. Sk. 27061/1. Sk. 27062/5 27063. Sk. 27064. Sk. 27065. Sk. 27068. Sk. 27069. Sk. 27070. Sk. 27071. Sk. 27072. Sk. 27073. Sk. 27074. Sk. 27075. Sk. 27076. Sk. 27077. Sk. 27078. Sk. 27080. Sk. 27081. Sk. 27082. Sk. 27083. Sk. 27084. Sk. 27086. Sk. 27087. Sk. 27088. Sk. 20300 27025 27118 Ulus Cd. Sümbül Sokak Site İci Yol Burcu Sitesi 27184. Sk. 27183. Sk. 27181. Sk. 27179. Sk. 27178. Sk. 27177. Sk. 27176. Sk. 27175. Sk. 27174. Sk. 27173. Sk. 27171. Sk. 27169. Sk. 27168. Sk. 27167. Sk. 27166. Sk. 27163. Sk. 27162. Sk. 27161. Sk. 27160. Sk. 27157. Sk. 27155. Sk. 27152. Sk. 27150. Sk. 27149. Sk. 27090. Sk. 27145. Sk. 27144. Sk. 27135. Sk. 27134. Sk. 27133. Sk. 27123. Sk. 27122. Sk. 27121. Sk. 27116. Sk. 27115. Sk. 27114. Sk. 27112. Sk. 27111. Sk. 27110. Sk. 27109. Sk. 27108/1. Sk. 27107. Sk. 27106. Sk. 27104. Sk. 27103. Sk. 27102. Sk. 27101. Sk. 27100. Sk. 27099. Sk. 27098. Sk. 27095. Sk. 27094. Sk. 27093. Sk. 27092. Sk. 27091. Sk. 27090/1. Sk. 27089. Sk. 20300 sk. 27000 6292 SK 6291/2 SK. 6299/1 SK. 20305 27151 27147 27180. Sk. 27177/1 20306 20006. Sk. 20302. Sk. 20307. Sk. 27001. Sk. 27002. Sk. 27003. Sk. 27004. Sk. 27006/1. Sk. 27007. Sk. 27008. Sk. 27009. Sk. 27010. Sk. 27011. Sk. 27016. Sk. 27020. Sk. 27022. Sk. 27023. Sk. 27024. Sk. 27025. Sk. 27027. Sk. 27028. Sk. 27029. Sk. 27030. Sk. 27034. Sk. 27036. Sk. 27037. Sk. 27039. Sk. 27045. Sk. 27046. Sk. 27047. Sk. 27048. Sk. 27049. Sk. 27050. Sk. 27051. Sk. 27052. Sk. 27056. Sk. 27057. Sk. 27058. Sk. 27059. Sk. 27060 27061. Sk. 27061/1. Sk. 27062/5 27063. Sk. 27064. Sk. 27065. Sk. 27068. Sk. 27069. Sk. 27070. Sk. 27071. Sk. 27072. Sk. 27073. Sk. 27074. Sk. 27075. Sk. 27076. Sk. 27077. Sk. 27078. Sk. 27080. Sk. 27081. Sk. 27082. Sk. 27083. Sk. 27084. Sk. 27086. Sk. 27087. Sk. 27088. Sk. 20300 27025 27118 Ulus Cd. Sümbül Sokak Site İci Yol Burcu Sitesi 27184. Sk. 27183. Sk. 27181. Sk. 27179. Sk. 27178. Sk. 27177. Sk. 27176. Sk. 27175. Sk. 27174. Sk. 27173. Sk. 27171. Sk. 27169. Sk. 27168. Sk. 27167. Sk. 27166. Sk. 27163. Sk. 27162. Sk. 27161. Sk. 27160. Sk. 27157. Sk. 27155. Sk. 27152. Sk. 27150. Sk. 27149. Sk. )
Şifne ( 6422 6418 6367 6418/1 sk. 6353/1 6364 6368 6407 6000 6352/1 6417/1 6359 sk. 6267. Sk. 6163/1 6163/2. Sk. 6165 6337. Sk. 6349. Sk. 6351 6353. Sk. 6354 6355. Sk. 6355/1. Sk. 6357. Sk. 6359. Sk. 6360 6362. Sk. 6366. Sk. 6369/1 6370. Sk. 6371. Sk. 6372. Sk. 6373. Sk. 6374. Sk. 6375. Sk. 6376. Sk. 6377. Sk. 6378. Sk. 6379. Sk. 6380. Sk. 6381. Sk. 6382. Sk. 6383. Sk. 6384. Sk. 6385. Sk. 6386. Sk. 6387. Sk. 6388. Sk. 6389. Sk. 6390. Sk. 6391. Sk. 6392. Sk. 6393. Sk. 6393/1. Sk. 6394. Sk. 6395. Sk. 6396. Sk. 6397. Sk. 6398. Sk. 6399. Sk. 6400. Sk. 6401/1 6402. Sk. 6403. Sk. 6404. Sk. 6406. Sk. 6408. Sk. 6409. Sk. 6411. Sk. 6412. Sk. 6415. Sk. 6417. Sk. 6419. Sk. 6420. Sk. 6421. Sk. 6424. Sk. 6426. Sk. 6427. Sk. 6428. Sk. 6429. Sk. 6430. Sk. 7423 Sk. Ara Sk. Fener Yolu Konakları Site İç Yol Sıte Icı Yol 6359 6414/1 6352 4359 6373 6422 6418 6367 6418/1 sk. 6353/1 6364 6368 6407 6000 6352/1 6417/1 6359 sk. 6267. Sk. 6163/1 6163/2. Sk. 6165 6337. Sk. 6349. Sk. 6351 6353. Sk. 6354 6355. Sk. 6355/1. Sk. 6357. Sk. 6359. Sk. 6360 6362. Sk. 6366. Sk. 6369/1 6370. Sk. 6371. Sk. 6372. Sk. 6373. Sk. 6374. Sk. 6375. Sk. 6376. Sk. 6377. Sk. 6378. Sk. 6379. Sk. 6380. Sk. 6381. Sk. 6382. Sk. 6383. Sk. 6384. Sk. 6385. Sk. 6386. Sk. 6387. Sk. 6388. Sk. 6389. Sk. 6390. Sk. 6391. Sk. 6392. Sk. 6393. Sk. 6393/1. Sk. 6394. Sk. 6395. Sk. 6396. Sk. 6397. Sk. 6398. Sk. 6399. Sk. 6400. Sk. 6401/1 6402. Sk. 6403. Sk. 6404. Sk. 6406. Sk. 6408. Sk. 6409. Sk. 6411. Sk. 6412. Sk. 6415. Sk. 6417. Sk. 6419. Sk. 6420. Sk. 6421. Sk. 6424. Sk. 6426. Sk. 6427. Sk. 6428. Sk. 6429. Sk. 6430. Sk. 7423 Sk. Ara Sk. Fener Yolu Konakları Site İç Yol Sıte Icı Yol 6359 6414/1 6352 4359 6373 )
Reisdere ( 6161/3 Siteiçyol Site İç Yol 6163. Sk. 6162. Sk. 6161. Sk. 6160. Sk. 6159/2. Sk. 6159. Sk. 6158/1. Sk. 6158. Sk. 6157/2. Sk. 6157. Sk. 6156. Sk. 6155. Sk. 6076. Sk. 6077. Sk. 6078. Sk. 6079. Sk. 6080/1 6082. Sk. 6083. Sk. 6083/1. Sk. 6084 6085. Sk. 6086. Sk. 6087. Sk. 6088. Sk. 6089. Sk. 6090. Sk. 6092. Sk. 6093. Sk. 6096. Sk. 6097. Sk. 6098. Sk. 6099. Sk. 6099/2. Sk. 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6108. Sk. 6108/1. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6117. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. 6121. Sk. 6123. Sk. 6125. Sk. 6126. Sk. 6128. Sk. 6139. Sk. 6146. Sk. 6147/2. Sk. 6152. Sk. 6153. Sk. 6154. Sk. 6074. Sk. 6070. Sk. 6064. Sk. 6058. Sk. 6051. Sk. 6033. Sk. 6032. Sk. 6031. Sk. 6025. Sk. 6024. Sk. 6015. Sk. 6014. Sk. 6013. Sk. 6012. Sk. 6011. Sk. 6060/1 6004/3. Sk. 6004/1. Sk. 6004. Sk. 6002. Sk. 6001. Sk. 6139/1 Sk. 6099/5. Sk. 6058/1 6001. Sk 6163/3 sk. 6033/2 6099/4 6161/2 6161/3 Siteiçyol Site İç Yol 6163. Sk. 6162. Sk. 6161. Sk. 6160. Sk. 6159/2. Sk. 6159. Sk. 6158/1. Sk. 6158. Sk. 6157/2. Sk. 6157. Sk. 6156. Sk. 6155. Sk. 6076. Sk. 6077. Sk. 6078. Sk. 6079. Sk. 6080/1 6082. Sk. 6083. Sk. 6083/1. Sk. 6084 6085. Sk. 6086. Sk. 6087. Sk. 6088. Sk. 6089. Sk. 6090. Sk. 6092. Sk. 6093. Sk. 6096. Sk. 6097. Sk. 6098. Sk. 6099. Sk. 6099/2. Sk. 6101. Sk. 6103. Sk. 6104. Sk. 6105. Sk. 6108. Sk. 6108/1. Sk. 6113. Sk. 6114. Sk. 6115. Sk. 6116. Sk. 6117. Sk. 6118. Sk. 6119. Sk. 6120. Sk. 6121. Sk. 6123. Sk. 6125. Sk. 6126. Sk. 6128. Sk. 6139. Sk. 6146. Sk. 6147/2. Sk. 6152. Sk. 6153. Sk. 6154. Sk. 6074. Sk. 6070. Sk. 6064. Sk. 6058. Sk. 6051. Sk. 6033. Sk. 6032. Sk. 6031. Sk. 6025. Sk. 6024. Sk. 6015. Sk. 6014. Sk. 6013. Sk. 6012. Sk. 6011. Sk. 6060/1 6004/3. Sk. 6004/1. Sk. 6004. Sk. 6002. Sk. 6001. Sk. 6139/1 Sk. 6099/5. Sk. 6058/1 6001. Sk 6163/3 sk. 6033/2 6099/4 6161/2 )
Ildır ( 30010. Sk. 37191. Sk. 37193. Sk. 37194. Sk. 37195. Sk. 37197. Sk. 37198. Sk. 37200. Sk. 37201. Sk. 37207. Sk. 37208. Sk. 37210. Sk. 37211. Sk. 37239. Sk. 37238. Sk. 37237. Sk. 37236. Sk. 37235. Sk. 37234. Sk. 37233. Sk. 37232. Sk. 37231. Sk. 37230. Sk. 37229. Sk. 37228. Sk. 37227. Sk. 37226. Sk. 37225. Sk. 37224. Sk. 37223. Sk. 37222. Sk. 37215. Sk. 37221. Sk. 37220. Sk. 37219. Sk. 37218. Sk. 37217. Sk. İNÖNÜ CD. ILDIR GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. Ildır Köyü Cıkmaz Sokak Ara Sk. 37243. Sk. 37242. Sk. 37241. Sk. 27000. Sk. 30010. Sk. 37191. Sk. 37193. Sk. 37194. Sk. 37195. Sk. 37197. Sk. 37198. Sk. 37200. Sk. 37201. Sk. 37207. Sk. 37208. Sk. 37210. Sk. 37211. Sk. 37239. Sk. 37238. Sk. 37237. Sk. 37236. Sk. 37235. Sk. 37234. Sk. 37233. Sk. 37232. Sk. 37231. Sk. 37230. Sk. 37229. Sk. 37228. Sk. 37227. Sk. 37226. Sk. 37225. Sk. 37224. Sk. 37223. Sk. 37222. Sk. 37215. Sk. 37221. Sk. 37220. Sk. 37219. Sk. 37218. Sk. 37217. Sk. İNÖNÜ CD. ILDIR GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK CD. Ildır Köyü Cıkmaz Sokak Ara Sk. 37243. Sk. 37242. Sk. 37241. Sk. 27000. Sk. )
Yalı ( 6275 6291 sk. 6170/1 6323. Sk. 6267. Sk. 6278 6201 6266/2 6307 6319/1 6350. Sk. 6348. Sk. 6346. Sk. 6344. Sk. 6343. Sk. 6342. Sk. 6342 Sk. 6339. Sk. 6338/1. Sk. 6338. Sk. 6337. Sk. 6336. Sk. 6332 Sk. 6330. Sk. 6330 Sk. 6329. Sk. 6327. Sk. 6325. Sk. 6324. Sk. 6323. Sk. 6319. Sk. 6317. Sk. 6316. Sk. 6315. Sk. 6314. Sk. 6312. Sk. 6311. Sk. 6306. Sk. 6304. Sk. 6303. Sk. 6302. Sk. 6301. Sk. 6300. Sk. 6299. Sk. 6298. Sk. 6297. Sk. 6296. Sk. 6295. Sk. 6294. Sk. 6291/1. Sk. 6291. Sk. 6289. Sk. 6287. Sk. 6285. Sk. 6000 6284. Sk. 6283. Sk. 6282. Sk. 6281. Sk. 6280. Sk. 6279/1. Sk. 6279. Sk. 6277. Sk. 6273. Sk. 6272. Sk. 6271. Sk. 6270. Sk. 6269. Sk. 6268. Sk. 6267. Sk. 6266. Sk. 6260. Sk. 6259. Sk. 6258. Sk. 6257. Sk. 6256. Sk. 6255. Sk. 6254. Sk. 6250. Sk. 6248. Sk. 6247. Sk. 6246. Sk. 6245. Sk. 6244. Sk. 6243. Sk. 6241. Sk. 6308 6240. Sk. 6239. Sk. 6238. Sk. 6237. Sk. 6236. Sk. 6235. Sk. 6232. Sk. 6231. Sk. 6230. Sk. 6228. Sk. 6227. Sk. 6226. Sk. 6225. Sk. 6224. Sk. 6223. Sk. 6221. Sk. 6220. Sk. 6219. Sk. 6218 6217. Sk. 6216. Sk. 6215. Sk. 6209. Sk. 6206. Sk. 6205. Sk. 6203. Sk. 6202. Sk. 6201. Sk. 6200. Sk. 6199. Sk. 6198. Sk. 6197. Sk. 6196. Sk. 6195/1. Sk. 6195. Sk. 6193. Sk. 6192. Sk. 6191/1. Sk. 6191. Sk. 6188. Sk. 6187/1. Sk. 6187. Sk. 6186. Sk. 6185. Sk. 6182. Sk. 6181. Sk. 6180. Sk. 6179. Sk. 6178/2. Sk. 6178/1. Sk. 6178. Sk. 6177. Sk. 6176. Sk. 6175/1. Sk. 6175. Sk. 6174. Sk. 6173/1. Sk. 6173. Sk. 6172/1. Sk. 6172. Sk. 6170. Sk. 6169. Sk. 6167. Sk. 6166/1. Sk. 6166. Sk. 6165 6163/1 6163/1 6160/1. Sk. 6159/1. Sk. 6158/2. Sk. 6157/1. Sk. 6156/1. Sk. 6155/1. Sk. KURUDERE MEVKİİ 6171 Sokak 6157/6 SK. 6299/1. Sk. 6157/5 SK. 6157/4 SK. 6308/1 6334 6001. Sk. 6163. Sk. 6266/1 6292 SK 6291/2 SK. 6291/3 SK. 6275 6291 sk. 6170/1 6323. Sk. 6267. Sk. 6278 6201 6266/2 6307 6319/1 6350. Sk. 6348. Sk. 6346. Sk. 6344. Sk. 6343. Sk. 6342. Sk. 6342 Sk. 6339. Sk. 6338/1. Sk. 6338. Sk. 6337. Sk. 6336. Sk. 6332 Sk. 6330. Sk. 6330 Sk. 6329. Sk. 6327. Sk. 6325. Sk. 6324. Sk. 6323. Sk. 6319. Sk. 6317. Sk. 6316. Sk. 6315. Sk. 6314. Sk. 6312. Sk. 6311. Sk. 6306. Sk. 6304. Sk. 6303. Sk. 6302. Sk. 6301. Sk. 6300. Sk. 6299. Sk. 6298. Sk. 6297. Sk. 6296. Sk. 6295. Sk. 6294. Sk. 6291/1. Sk. 6291. Sk. 6289. Sk. 6287. Sk. 6285. Sk. 6000 6284. Sk. 6283. Sk. 6282. Sk. 6281. Sk. 6280. Sk. 6279/1. Sk. 6279. Sk. 6277. Sk. 6273. Sk. 6272. Sk. 6271. Sk. 6270. Sk. 6269. Sk. 6268. Sk. 6267. Sk. 6266. Sk. 6260. Sk. 6259. Sk. 6258. Sk. 6257. Sk. 6256. Sk. 6255. Sk. 6254. Sk. 6250. Sk. 6248. Sk. 6247. Sk. 6246. Sk. 6245. Sk. 6244. Sk. 6243. Sk. 6241. Sk. 6308 6240. Sk. 6239. Sk. 6238. Sk. 6237. Sk. 6236. Sk. 6235. Sk. 6232. Sk. 6231. Sk. 6230. Sk. 6228. Sk. 6227. Sk. 6226. Sk. 6225. Sk. 6224. Sk. 6223. Sk. 6221. Sk. 6220. Sk. 6219. Sk. 6218 6217. Sk. 6216. Sk. 6215. Sk. 6209. Sk. 6206. Sk. 6205. Sk. 6203. Sk. 6202. Sk. 6201. Sk. 6200. Sk. 6199. Sk. 6198. Sk. 6197. Sk. 6196. Sk. 6195/1. Sk. 6195. Sk. 6193. Sk. 6192. Sk. 6191/1. Sk. 6191. Sk. 6188. Sk. 6187/1. Sk. 6187. Sk. 6186. Sk. 6185. Sk. 6182. Sk. 6181. Sk. 6180. Sk. 6179. Sk. 6178/2. Sk. 6178/1. Sk. 6178. Sk. 6177. Sk. 6176. Sk. 6175/1. Sk. 6175. Sk. 6174. Sk. 6173/1. Sk. 6173. Sk. 6172/1. Sk. 6172. Sk. 6170. Sk. 6169. Sk. 6167. Sk. 6166/1. Sk. 6166. Sk. 6165 6163/1 6163/1 6160/1. Sk. 6159/1. Sk. 6158/2. Sk. 6157/1. Sk. 6156/1. Sk. 6155/1. Sk. KURUDERE MEVKİİ 6171 Sokak 6157/6 SK. 6299/1. Sk. 6157/5 SK. 6157/4 SK. 6308/1 6334 6001. Sk. 6163. Sk. 6266/1 6292 SK 6291/2 SK. 6291/3 SK. )
Alaçatı
Kesinti ID : 3483734
Saat : 14:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Gaziosmanpaşa ( Serçe Sk. Sema Sk. Saka Sk. Pir Sultan Abdal Cd. Nene Hatun Sk. Nafiz Bey Cd. Mevlana Sk. Hasan Çelebi Cd. Ece Sk. 9. Sk. 8. Sk. 3. Selim Sk. 2. Çk. 10. Sk. Çağatayhan Sk. Yayha Sk. Seyfi Bey Sk. Serçe Sk. Sema Sk. Saka Sk. Pir Sultan Abdal Cd. Nene Hatun Sk. Nafiz Bey Cd. Mevlana Sk. Hasan Çelebi Cd. Ece Sk. 9. Sk. 8. Sk. 3. Selim Sk. 2. Çk. 10. Sk. Çağatayhan Sk. Yayha Sk. Seyfi Bey Sk. )
Kesinti ID : 3483779
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı ( Çiçek Sk. Zambak Sk. Selman Sk. Sahil Yolu Cd. ÇAKMAKLI NERGİZ Menekşe 4. Sk. Çiçek Sk. Zambak Sk. Selman Sk. Sahil Yolu Cd. ÇAKMAKLI NERGİZ Menekşe 4. Sk. )
Kesinti ID : 3483784
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
ALİAĞA / İZMİR
Çakmaklı ( Senakent Senakent )
Kesinti ID : 3483928
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
BERGAMA / İZMİR
Cevaplı ( Cevaplı Köyü İç Yolu Cevaplı Köyü İç Yolu )
Koyuneli
Karahıdırlı ( Cevaplı Köyü İç Yolu Cevaplı Köyü İç Yolu )