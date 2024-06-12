İzmir'de 12 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yenişakran ( 3498 497. Sk. 481. Sk. 480. Sk. 479. Sk. 3479 Sk. 3475 Sk. 3495 3494 3482 Sk. 3478 3510. Sk. İncirlik Sk. 515. Sk. 3511 508. Sk. 507. Sk. 3500 3475 Sk. 3500/3 3466 Sk. 3513/1 )
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( Cemalettin Aksu Cd. )
Bozköy
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 9:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Korutürk ( ÇAĞDAŞ Şimşek Sk. Özağaç Sk. Tayfun Sk. Site İç Yolu Rüzgar Sk. Ortanca Sk. Mithatpaşa Cd. Kaktüs Sk. )
İnciraltı ( Şebnem Sk. Yağmur Çk. Yağmur Sk. Sandal Sk. Pelikan Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. )
Bahçelerarası ( Mithatpaşa Cd. )
Saat : 17:00 - 17:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahçelerarası ( Mithatpaşa Cd. )
İnciraltı ( Mustafa Kemal Sahil Blv. Pelikan Sk. Sandal Sk. Yağmur Sk. Yağmur Çk. Şebnem Sk. )
Korutürk ( Kaktüs Sk. Mithatpaşa Cd. Ortanca Sk. Rüzgar Sk. Site İç Yolu Tayfun Sk. Özağaç Sk. Şimşek Sk. ÇAĞDAŞ )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kızılcaova
Yeşilova
Hasköy
Çırpı Cami
Yakapınar ( Yakapınar Çayır Küme Evler )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Havuzbaşı
Mektep
İbrahimçavuş
Çırpı Cami
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Belenbaşı ( 3015/1. Sk. 3015. Sk. 3015 3015 Sk. 3020 Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dicle ( 869/2. Sk. 869/3. Sk. 869/4. Sk. 874. Sk. 874/1. Sk. 876. Sk. 878. Sk. 361. Sk. 361/1. Sk. 367. Sk. 867. Sk. 869. Sk. 869/1. Sk. )
Ufuk ( 1010. Sk. 1012. Sk. 869. Sk. 869/1. Sk. 869/5. Sk. 872. Sk. İstiklal Cd. )
Barış ( 361. Sk. 361/1. Sk. 361/2. Sk. 361/4. Sk. 869/1. Sk. İstiklal Cd. )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yıldızlar ( Koca Musa Sk. ŞEHİT ER ZEKİ TOKER TOKER HASAN ÇAVUŞ MANASTIR ÇAMLIK )
29 Ekim
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 11500. Sk. 15045. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6779. Sk. Cemil Meriç Blv. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( Foça İzmir Karayolu Cd. 8/2. Sk. 421 419. Sk. 3. Sk. 419/4. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 10/1 3. Sk. 408. Sk. 419. Sk. 421 427. Sk. )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 0:00 - 0:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emrez ( 179. Sk. 186. Sk. Akçay Akçay Cd. Arslan Kurşun Sanayi Şehit Mithat Karabağ 187. Sk. 206. Sk. 188. Sk. 189. Sk. 194. Sk. 196. Sk. 204. Sk. 205. Sk. 179/2. Sk. 179/3. Sk. 180. Sk. 181. Sk. 182. Sk. 183. Sk. 184. Sk. 185. Sk. )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hürriyet ( 1098. Sk. 1099. Sk. 1100. Sk. 1101. Sk. 1102. Sk. ÇAMLIK 1063. Sk. 1097. Sk. )
Fatih
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gülyaka ( Eski İzmir Cd. 3037. Sk. )
Bozyaka ( Eskiizmir 4609. Sk. 3113. Sk. 3065. Sk. 3064. Sk. 3059. Sk. 3057. Sk. 3056. Sk. 3055. Sk. )
Sevgi ( 4609. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 3:00 - 4:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahariye ( 1865. Sk. Şehit İbrahim Er Sk. Şehit İbrahim Er Yaşar Aksoy Sk. 1872/1. Sk. 1872. Sk. 1871. Sk. 1867. Sk. 1866. Sk. 1864. Sk. 1863. Sk. 1862. Sk. 1856/1. Sk. 1856. Sk. 1849. Sk. 1671. Sk. )
Tuna ( İbrahim Yılmaz Sk. Tiyatro Sk. Tiyatro Salah Birsel Sk. R. Lütfü Aksungur Sk. Park İçi Yolu Mehmet İhsan Zeyrek Kemalpaşa Kemal Paşa Cd. Karşıyaka Vapur İskelesi YALI 1712. Sk. 1710. Sk. 1694. Sk. 1690. Sk. 1675 )
Tersane ( Şehit Asım Aksoy YALI Cemal Gürsel 1702. Sk. 1701. Sk. 1675/2. Sk. 1675/1. Sk. 1675 YALI 1674/1. Sk. 1672/2. Sk. 1672/1. Sk. 1671. Sk. 1670. Sk. 1669. Sk. 1668. Sk. 1667. Sk. 1666. Sk. 1665. Sk. 1664. Sk. 1663. Sk. 1662. Sk. 1661. Sk. )
Nergiz ( Girne Berrin Taşan Sk. )
Goncalar ( Ordu Ali Alp Böke 6047. Sk. 6044. Sk. 6043. Sk. 6042. Sk. 6039. Sk. 6038. Sk. 6036. Sk. 1777/4. Sk. )
Donanmacı ( ÇEVİK ERSİN TEMEL Ulvi Başman Sk. Ulvi Başman Salah Birsel Sk. Otopark Osman Bey Park İçi Yolu Kemalpaşa Kemal Paşa Cd. Hüseyin Çağlayan Sk. Hilmi Ziya Apak Sk. Fazıl Bey Cd. YALI 1741. Sk. 1740/1. Sk. SANCAR MARUFLU 1739. Sk. 1737/1. Sk. 1737. Sk. 1735. Sk. 1734. Sk. 1733. Sk. 1732. Sk. 1728. Sk. 1727. Sk. 1726. Sk. 1724. Sk. 1723. Sk. 1722. Sk. 1721. Sk. )
Dedebaşı ( 6117/1 Çocuk Parkı İçi Yolu Park İçi Yolu Ordu Blv. Girne Blv. Gençlik Park İçi Yolu Ali Alp Böke Cd. 6154. Sk. 6144. Sk. 6134. Sk. 6131/2. Sk. 6131/1. Sk. 6131. Sk. 6120/1. Sk. 6120. Sk. 6119. Sk. 6118. Sk. 6117. Sk. 6116/5. Sk. 6115. Sk. 6114. Sk. 6113/1. Sk. 6113. Sk. 6111/4. Sk. 6111/3. Sk. 6111/2. Sk. 6111/1. Sk. 6055. Sk. 6054/1. Sk. 6054. Sk. 6053/4. Sk. 6053/2. Sk. 6053. Sk. 6051/2. Sk. 6051/1. Sk. 6051. Sk. )
Bahriye Üçok ( Şehit Şahin Beycan Parkı İçi Yolu Şehit Yzb. Hüseyin Olgun Sk. Rüştü Sardağ Cd. Latife Hanım Sk. Girne Blv. Berrin Taşan Sk. Atatürk Blv. 1879/3. Sk. 1854. Sk. 1835/1. Sk. 1827. Sk. 1824. Sk. 1823. Sk. 1764. Sk. 1763/2. Sk. )
Bahçelievler ( Şehit İbrahim Er Sk. Şehit İbrahim Er Şehit Mustafa Tunçbilek Sk. ZÜBEYDE HANIM Yaşar Aksoy Sk. Cevdet Bilsay Cd. Cahit Atay Sk. 1853/3. Sk. 1853/2. Sk. 1853. Sk. 1852. Sk. 1850/1. Sk. 1849/7. Sk. 1849/6. Sk. 1849/5. Sk. 1707. Sk. 1703/1. Sk. 1671/5. Sk. 1671/4. Sk. 1671/3. Sk. Cevdet Bilsay cd. 1671/1. Sk. 1671. Sk. )
Alaybey ( Şehit Üsttğm. Ahmet Konuksever Sk. Şehit Asım Aksoy Muammer Aksoy Park İçi Yolu Metin Altıok Sk. YALI 1700. Sk. 1683. Sk. 1682. Sk. 1681. Sk. 1680. Sk. 1679. Sk. 1678. Sk. 1677. Sk. 1675 1674. Sk. 1673. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( Ovacık Köyü Ovacık Köyü İç Yolu Ovacık Köy İçi Yolu Merkez Yolu Karabağlar Yolu Güvendik Yolu Dedekler Yolu Damlar Yolu Cevizdere Yolu Celiller Yolu Çamiçi Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri )
Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça )
Sarılar ( Saz Mah.Yolu Kümeevler Beyler Sokak Beyler Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Saz Mah.Yolu Turgutlu Cd. SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER )
Sinancılar ( SİNANCILAR KÖY YOLU SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER Sinancılar Köyü İç Yolu Turgutlu Turgutlu Cd. )
Yenikurudere
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ovacık ( Damlar Yolu Çamiçi Yolu Küme Evleri Çamiçi Yolu Ovacık Köyü İç Yolu Ovacık Köyü Ovacık Köy İçi Yolu Merkez Yolu Karabağlar Yolu Güvendik Yolu Dedekler Yolu Cevizdere Yolu Celiller Yolu )
Yenikurudere
Sinancılar ( Turgutlu Cd. Turgutlu Sinancılar Köyü İç Yolu SİNANCILAR KÖY YOLU KÜME EVLER SİNANCILAR KÖY YOLU )
Sarılar ( SAZ MAHALLE YOLU KÜMEEVLER Turgutlu Cd. Saz Mah.Yolu Beyler Yolu Kümeevleri Beyler Yolu Beyler Sokak Saz Mah.Yolu Kümeevler )
Bağyurdu 29 Ekim ( Durmuşça )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Umurlu ( KAHVEÖNÜ KAHVEÖNÜ Kahveönü HASAN HÜSEYİN HASAN HÜSEYİN ÇAL DAĞI ÇAL DAĞI KAHVEÖNÜ KAHVEÖNÜ Çal Dağı Çal Dağı Kahveönü HASAN HÜSEYİN HASAN HÜSEYİN )
Tumbullar
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gedik ( Merkez )
MENDERES / İZMİR
Saat : 10:15 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akçaköy ( akçaköy 7207. Sk. Akçaköy Sk. Yol 7205 sok 7211 7213 7214 7204 sokak 7210 7209 7208 sokak 7200 7205 sok. 7213/1 sokak 7214 7215 7208 7202 7215 7203 7213/1 akçaköy sok. 7208 sok 7205 )
Barbaros ( 439 317 331 ÇEVREYOLU 365/1 370 sokak 387 sokak 369 437/1 303 363/1 303 Sk. 321. Sk. 324 Sk. 325 327 Sk. 328 Sk. 361. Sk. 362. Sk. 363. Sk. 364. Sk. 365. Sk. 366. Sk. 367. Sk. 369/1 370. Sk. 369 373. Sk. 374 378. Sk. 380. Sk. 382. Sk. 381 384 KUVA-İ MİLLİYE 310 322 340 326 346 344 345 368 377 376 384/1 388 452 404 389 408 428 437 )
Dereköy ( 809 sokak 800 sokak 857 857 sokak 856 807 Sk. 808. Sk. 809. Sk. 812. Sk. 852 Sk. Dereköy Cd. Dereköy Küme Evleri Sk. Dereköy Kümesi Cd. Kuva-İ Milliye Cd. MENDERES-ORHANLI YOLU Merkez Sk. 856 851/1 sokak 851/1 sokak Pirentepe 850 852 801 802/1 851 857 sokak 800. Sk. 802 803 803/1. Sk. 803/2. Sk. 804. Sk. 805. Sk. )
NARLIDERE / İZMİR
Saat : 9:00 - 9:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sahilevleri ( Mustafa Kemal Sahil Blv. VENÜS Bademlik Sk. Şehit Kubilay Sk. Çoban Yıldızı Sk. Çiçek Sk. Çiçek Yonca Sk. Tuğcan Sk. Stad Sk. Sefa Sk. Muhtar Hüseyin Çk. Kızılırmak Sk. Kale Sk. Halk Sk. Engin Sk. Defne Sk. Cem Karaca )
Huzur ( Mandalinlik Sk. Gönen Sk. Erkan Sk. Yazar Sk. )
Altıevler ( İlkkurşun Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. Kumsal Sk. Erdal Eren Sk. Altıevler Sk. Aksu Çk. Halide Edip Adıvar Sk. Demirler Sk. Bülent Ecevit Bahçe )
Saat : 17:00 - 17:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altıevler ( Bülent Ecevit Demirler Sk. Halide Edip Adıvar Sk. Aksu Çk. Altıevler Sk. Erdal Eren Sk. Kumsal Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. İlkkurşun Sk. Bahçe )
Huzur ( Yazar Sk. Erkan Sk. Gönen Sk. Mandalinlik Sk. )
Sahilevleri ( Sefa Sk. Stad Sk. Tuğcan Sk. Yonca Sk. Çiçek Çiçek Sk. Çoban Yıldızı Sk. Şehit Kubilay Sk. Bademlik Sk. VENÜS Kızılırmak Sk. Muhtar Hüseyin Çk. Mustafa Kemal Sahil Blv. Cem Karaca Defne Sk. Engin Sk. Halk Sk. Kale Sk. )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altıevler ( Bülent Ecevit Demirler Sk. Halide Edip Adıvar Sk. Altıevler Sk. Erdal Eren Sk. Kumsal Sk. Mustafa Kemal Sahil Blv. İlkkurşun Sk. )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Horzum ( GENCER YAYLASI Horzum Köyü İç Yolu )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Işıklar ( Rahmanlar küme evleri TİRE YOLU )
Yeniçiftlik
TORBALI / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kırbaş
Arslanlar
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 1585 1583. Sk. 1581 Sk. 1580. Sk. 1579. Sk. 1578. Sk. 1577. Sk. 1576. Sk. 1575 Sk. 1574 Sk. 1565 1562. Sk. 1590 1597. Sk. 1595. Sk. 1594. Sk. 1592. Sk. 1591. Sk. 1590. Sk. 1583/1 Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Camiatik ( Kehribar Sk. Dörtyol Sk. Akik Sk. MESTAN DAYI YABANGÜLÜ )
Sıra ( TERE HERCAİ 8001. Sk. MESTAN DAYI BİBERİYE RADİKA 8001/1 )
Kuşçular ( 8004 8003 8001. Sk. MESTAN DAYI )