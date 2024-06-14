Milas Belediyesi tarafından 2009 yılında hayatını kaybeden emekli öğretmen ve Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu’nun(MİŞTİ) yönetmeni Nebi Uslu anısına düzenlenen Nebi Uslu Tiyatro Şenliği’nin bu yıl 12.si gerçekleşecek.MUĞLA (İGFA) - Çocuk ve Barış temasıyla Milas Belediyesi Toplantı ve Düğün Salonu’nda gerçekleşecek şenlikte Milas Belediyesi Şehir Tiyatrosu (MİŞTİ) ve ilçemizdeki farklı okulların tiyatro toplulukları oyunlarını sahneleyecek.

OYUNLARIN SONUNDA ÖDÜL TÖRENİ GERÇEKLEŞECEK

İlçemizde tiyatro ve eğitim alanında yaptığı katkılarla adından söz ettiren Nebi Uslu’nun anısına 28 Haziran Cuma tarihinde düzenlenecek şenlik kapsamında 10 tiyatro oyunu sahnelenecek. Şenliğin ödül töreni aynı gün saat 18.00’de gerçekleşecek. Tiyatro şenliğinin jürisinde ise Ali Çoban, Mustafa Emekli, Volkan Han ve Nevin Kadıoğlu yer alacak.

12. Nebi Uslu Tiyatro Şenliği’nin program akışı şu şekilde olacak;

Saat 14.00-17.00

Dersimiz Meslekler / Grup Dr. Mete Ersoy

Ormanda Bir Çocuk / Grup Merkez

Sevimli Tavşanlar ve Kurnaz Tilki/ Grup Karma

Gerçek mi Rüya Mı? / Grup Merkez 2

Sevgi ve Barış / Grup 23 Nisan

Kendini Beğenmeyen Uğur Böceği / Grup Güllük 1

Harry Potter ve Şeker Cadısı / Grup Güllük 2

3 Küçük Prenses / Grup Güllük 3

Pambık Pilemses / Grup Güllük 4

Saat 17.30 – 18.00

Kral ve Soytarısı / MİŞTİ Tiyatro Öğrencileri ve İasos Köy Tiyatrosu