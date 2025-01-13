Survivor 2025'in 12 Ocak 2025 tarihli 90. bölümünde heyecan doruktaydı. All Star ile Gönüllüler arasında geçen haftanın ilk dokunulmazlık oyunu, büyük bir çekişmeye sahne oldu. Takımlar, zorlu parkurlarda birbirlerine üstünlük kurmak için mücadele etti. Birçok engeli aşarak ilerleyen yarışmacılar, masaya yerleştirilen sembolleri devirmeye ve halka atışı yaparak takımına sayı kazandırmaya çalıştı. Bu zorlu mücadeleyi 12-6 skorla kazanan Mavi takım oldu, böylece serilerini sürdürdüler.

Haftanın ilk eleme adayı Göksu oldu

Dokunulmazlık oyununu kaybeden All Star takımı, konseyde eleme adayı belirlemek için toplandı. Kadınlar haftası nedeniyle oylama, kadın yarışmacılar arasında yapıldı. Oylama sonunda, adı en çok yazılan isimler Serenay ve Göksu oldu. Bu iki isim arasından en fazla oyu alarak potaya giren isim Göksu oldu. Survivor 2025’in ilk eleme adayı, 12 Ocak itibariyle Göksu oldu.

Bu hafta Survivor’a iki yeni yarışmacı dahil oldu. 2023 sezonunda yarışan Asena, All Star takımına katılırken, Senem ise Mavi takımda yarışacak. Yeni yarışmacıların takımlara katılmasıyla rekabet daha da kızıştı.