En iyi yat yarışçılarını bir araya getirerek yelken sporunun gelişimine katkı sağlayan Olympos Regatta yelken yarışı, 12. yılında yenilendi. Dünyaca ünlü profesyonel yelken giyim markası Slam iş birliği ile 9-18 Ağustos 2024 tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek olan 12. Olympos Regatta, değişen formatı ve zenginleşen programıyla yelken severlere unutulmaz deneyimler yaşatacak.İSTANBUL (İGFA) - “Yelkenin Yeni Modası” mottosuyla rotasını oluşturan 12. Olympos Regatta yelken yarışının değişen formatı, 28 Haziran akşamı Watergarden SPX Mega Mağazası’nda düzenlenen bir lansmanla tanıtıldı. Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker ve Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı’nın ev sahipliğinde yapılan lansman, yelken camiasından isimlerin ve medya mensuplarının katılımıyla gerçekleşti.

Türkiye Açıkdeniz Yarış Spor Kulübü (TAYK) tarafından, Eker Süt Ürünleri ana sponsorluğunda düzenlenen Olympos Regatta, 12. yılında profesyonel yelken giyim markası Slam ile güçlerini birleştirdi. Yeni dönemde TAYK Slam X Eker Olympos Regatta adını alan organizasyon, bir yelken festivali olarak 9-18 Ağustos 2024 tarihlerinde İstanbul Setur Marina’da yapılacak. Rüzgârın rehberliğinde, denizin enginliğinde yeni ufaklara yelken açan 12. Olympos Regatta, yeni etapları ve zenginleşen programıyla yaz sezonuna damgasını vuracak.

PROGRAMA, J70 VE HAREKETLİ SALMA KATEGORİLERİ EKLENDİ

TAYK Slam X Eker Olympos Regatta’nın bir haftadan uzun süren bir periyotta yapılacak olması, yarışa katılacak tekne ve yelkenci sayısının da artmasını sağlayacak. Yüzlerce teknenin ve yelkencinin boy göstereceği organizasyon, 7’den 70’e tüm yelkencilerin nefes kesen mücadelesine sahne olacak. Önceki yıllarda yapılan IRC0, IRC1, IRC2 ve IRC3 sınıflarının yanı sıra 2024’te J70 ve Hareketli Salma kategorileri de yarışın programına eklenecek. Hareketli Salma kategorisinde katılımcılar; Optimist,

ILCA 7, ILCA 6, ILCA 4, 420 ve 470 sınıflarında yarışacak.

TAYK Slam X Eker Olympos Regatta’nın önemli yeniliklerinden biri de Kalamış Setur Marina’da kurulan festival alanı olacak. Tekneler, rengârenk yelkenleri ile izleyenlere üst düzey bir yarış rekabeti sunarken, festival alanının misafirleri 16-18 Ağustos’ta Slam’in düzenleyeceği yoga etkinlikleri ve DJ performanslarla keyifli anlar yaşayacak.

Lansmanda konuşan Eker Süt Ürünleri Genel Müdürü Ahmet Eker, şunları söyledi: “Bu sene Olympos Regatta’yı İstanbul'da bir festival olarak gerçekleştireceğiz. Daha önce İstanbul’dan Bursa Trilye'ye gidip geliniyordu. Bu sefer İstanbul'da bütün yelken sınıflarını kapsayan bir organizasyon olacak. J70 sınıfı ve Hareketli Salma sınıfları organizasyonda yer alacak. Burada en büyük amacımız bütün yelken camiasını tek bir organizasyon altında toplamak. Sporda yaptığımız bütün sponsorluklarda olduğu gibi bunu önümüzdeki senelerde de devam ettirip daha çok sporcuyu bu işin içine dahil etmeyi amaçlıyoruz. Bu organizasyonda bize destek veren Türkiye Yelken Federasyonu, Galatasaray Kulübü, Setur ve SPX'e teşekkür ediyorum.”

Olgar Genel Müdürü Barış Andırınlı ise şöyle konuştu: “1989 yılında kurulan, bu sene 35. yılını kutlayan çok köklü bir markayız. Alternatif sporlara uzun yıllardır liderlik eden bir grubuz. Yelken içinde olmak istediğimiz bir spor dalıydı. Yelken dünyasında köklü olan Slam markasının Türkiye distribütörlüğünü aldık ve Eker'le yollarımız kesişti. Onların bu yarışı İstanbul'a getirmek istemesi, bir festivale dönüştürmek istemesi, bizi de yelkenin daha çok insan tarafından yapılmasına katkı sağlamak adına beraber yol yürümek için heyecanlandırdı. Biz markanın ticari distribütörüyüz ama Eker’in bilgi birikimi bizi heyecanlandırıyor. Olympos Regatta’nın uzun yıllar isim sponsorlarından biri olmayı umuyoruz. Bu yarışın gelişmesi, yelken sporuna katılımın artması için elimizden geleni yapacağız.”

TAYK Genel Müdürü Can Giray, “Türkiye'de ilk kez yat sınıfı, J70, Hareketli Salma ve aynı zamanda radyo kumandalı yarışları aynı anda yapacağız. Umarım rüzgâr da o tarihte bizimle beraber olur ve kazasız, belasız şekilde yüzümüz gülerek tamamlarız” dedi.

12. Olympos Regatta’da Eker ile iş birliği yapan Slam markası, 1979 yılında İtalya'nın Cenova şehrinde kuruldu. Marka, işlevsel yelken kıyafetleriyle denizcilik modasında trendleri belirliyor. Slam ürünleri, fonksiyonelliğin yanı sıra; yüksek kaliteli, şık ve modern tarzlarıyla fark yaratıyor. Yelkencilikte lider bir giyim markası haline gelen Slam, Türkiye'de SPX mağazalarında sporseverlerle buluşuyor.

Yelken kulüplerinin yanı sıra farklı sektörlerden saygın markaların takımlarının da katılacağı 12. Olympos Regatta’nın kayıtları ise kayıt işlemlerinin başlamasının ardından tayk.org.tr adresinden yapılabilecek.