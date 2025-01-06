Zeytinburnu Belediyesi, ilçede yaşayan lise son sınıf öğrencilerine bir defaya mahsus 2 bin TL eğitim desteği sağlıyor. Başvurular 19 Ocak 2025'e kadar devam edecek.

Zeytinburnu Belediyesi, gençlere yönelik destek programlarına bir yenisini ekledi. Daha önce üniversite sınavını kazananlara 10 bin TL başarı ödülü ve sınav hazırlık sürecindeki öğrencilere dijital eğitim seti sunan belediye, bu kez 12. sınıf öğrencilerine yönelik maddi destek sağlayacağını duyurdu.

Başvuru şartları neler?

Zeytinburnu Gençlik Merkezi (ZEYGEM) tarafından yapılan açıklamaya göre, eğitim desteğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin şu kriterleri karşılaması gerekiyor:

T.C. vatandaşı olmak ,

, Zeytinburnu’nda ikamet ediyor olmak ,

, 12. sınıfta ve örgün eğitimde öğrenim görmek.

Akşam lisesi ve açık öğretim öğrencileri ise bu destekten faydalanamayacak. Başvurular zeygem.org.tr adresinden çevrimiçi olarak yapılabiliyor ve 19 Ocak 2025'te sona erecek.