20 Ağustos 2024 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Hazine'ye ait 12 şirketin hisseleri Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) aktarıldı. Bu şirketler arasında, madencilik, enerji ve turizm gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren Koza-İpek Holding ve alt şirketleri de yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasını taşıyan kararname ile Türkiye Varlık Fonu'nun portföyü genişletildi. Karar doğrultusunda, Hazine'ye ait 12 şirketin hisseleri TVF'ye devredildi. Bu şirketler arasında özellikle Koza-İpek Holding ve ona bağlı birçok alt şirket bulunuyor.

Türkiye Varlık Fonu'na aktarılan şirketler:

Koza-İpek Holding A.Ş.

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.

ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.

ATP Havacılık Ticaret A.Ş.

ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş.

REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

Koza Prodüksiyon ve Ticaret A.Ş.

İpek Online Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.

Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret A.Ş.

Varlık Fonu'nun büyüyen portföyü

Bu karar, Türkiye Varlık Fonu'nun stratejik sektörlerdeki portföyünü genişletme çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor. Özellikle madencilik, enerji ve inşaat sektörlerindeki bu yeni eklemeler, TVF'nin uzun vadeli yatırımlarını çeşitlendirmesine ve ülke ekonomisine katkı sağlamasına olanak tanıyacak.