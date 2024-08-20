Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 12 şirketin sermayelerinde bulunan Hazine'ye ait hisseler, Türkiye Varlık Fonu'na aktarıldı. Bu karar, şirketlerin ana ortaklık ve iştirak ilişkileri korunarak, hisselerin bir bütün olarak devredilmesini öngörüyor.

Hazineye ait hisseleri devredilen şirketler

Koza-İpek Holding A.Ş.

İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş.

Koza Anadolu Metal Madencilik İşletmeleri A.Ş.

ATP İnşaat ve Ticaret A.Ş.

ATP Havacılık Ticaret A.Ş.

ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret A.Ş.

REK-TUR Reklam Pazarlama ve Ticaret Ltd. Şti.

Koza Prodüksiyon ve Ticaret A.Ş.

İpek Online Bilişim Hizmetleri Ltd. Şti.

Koza Altın İşletmeleri A.Ş.

Özdemir Antimuan Madenleri A.Ş.

Koza İpek Tedarik Danışmanlık ve Araç Kiralama Ticaret A.Ş.

Bu devrin yasal dayanağı, 6741 sayılı Türkiye Varlık Fonu Yönetimi Anonim Şirketi'nin kurulmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanunun 4'üncü maddesi olarak belirtilmiştir.