Altın piyasası, yatırımcılar ve tasarruf sahipleri için önemli bir gösterge olmaya devam ediyor. 12 Temmuz 2024 tarihi itibariyle altın fiyatlarında yaşanan son gelişmeleri ve güncel çeyrek altın fiyatlarını sizler için derledik.

Güncel altın fiyatları

Altının gramı bugün 2 bin 553 lira seviyesinde işlem görüyor. Çeyrek altın 4 bin 201 liradan alıcı bulurken, Cumhuriyet altını 16 bin 734 liradan satılıyor.

Çeyrek altının özellikleri

Çeyrek altın, 18 mm kalınlığında ve 22 ayar olan bir ziynet altınıdır. 1,75 gram ağırlığındaki çeyrek altının has altın içeriği ise 1,635 gram olarak hesaplanmaktadır.

Kulplu ve kulpsuz çeyrek altınlar

Çeyrek altın, genellikle iki şekilde piyasada bulunur: kulplu ve kulpsuz. Hediyelik olarak nitelendirilen çeyrek altınlar kulplu olurken, yatırım amaçlı tercih edilen çeyrek altınlar ise kulpsuz olarak sunulmaktadır. Çeyrek altının kulpları altın içermez, bu nedenle kulplu çeyrek altınlar daha pahalı değildir, sadece kullanım amacına göre farklılık gösterir.

Çeyrek altının 3 yıllık grafiği

Altının değer kazanımı, genellikle uzun vadede yatırımcısına kazanç sağlar. Çeyrek altının son 3 yıllık performans grafiği incelendiğinde, ekonomik dalgalanmalar ve piyasa koşullarına bağlı olarak fiyatlarında önemli değişiklikler gözlemlenmiştir.