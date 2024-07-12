İzmir'de 12 Temmuz'da 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hacıömerli ( Nergiz Sk. Cami Sk. Deniz Sk. Dilek Sk. Emek Cd. ESENLİK Karanfil Sk. Huzur Sk. Hakan Sk. Hacıömerli Köy Yolu Gül Sk. Namık Kemal Cd. ÇANAKKALE Akasya Sk. Atatürk Cd. Barbaros Sk. Çanakkale Ana Yolu Cd. Yıldırım Sk. Yunus Emre Cd. Sümbül Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Göksu ( 693/16. Sk. 688/17 693/9. Sk. 693/23. Sk. 693/2. Sk. 687/6 688/12 679/18. Sk. 679/19. Sk. 679/20. Sk. 687/10. Sk. 687/14. Sk. 687/5. Sk. 687/7. Sk. 687/8. Sk. 687/9. Sk. 688/11. Sk. 688/13. Sk. 688/14. Sk. 688/15. Sk. 688/16. Sk. 690/4. Sk. 693. Sk. 693/10. Sk. 693/11. Sk. 693/17. Sk. 693/12. Sk. 693/13. Sk. 693/14. Sk. 693/15. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fevzi Çakmak
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 405. Sk. 3/1. Sk. 3. Sk. 29/1. Sk. 27/1. Sk. 10/1 452 1/2. Sk. 1/6. Sk. 401. Sk. 3/2. Sk. 419. Sk. 421 5/1. Sk. 6. Sk. 457 453/1 454/1 429. Sk. 453. Sk. 454. Sk. 455 )
Saat : 14:00 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Küme Evleri Kozbeyli Küme Evler )
GAZİEMİR / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( 1046. Sk. 1044. Sk. 1039. Sk. Muhtar Nasuh Arısan Cd. Büyük Menderes Muhtar Nasuh Arısan 1052. Sk. 1051. Sk. 1047. Sk. )
Menderes ( Büyük Menderes Cd. )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( Gül Sk. Önder Cd. Önder Zambak Sk. Ulaştırma Cd. Orhan Gazi Cd. 303. Sk. 304. Sk. 307. Sk. 308. Sk. 312. Sk. Akçay Cd. Bülbül Sk. Havacılar Cd. )
Saat : 12:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dokuz Eylül ( 309. Sk. Orhan Gazi Cd. Hava Eğitim Yolu Sk. Hava Eğitim Yolu 694. Sk. 692. Sk. 315. Sk. 312. Sk. 311/1. Sk. 308/2. Sk. 308. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan ( 520 Eski Karaburun Yolu 526. Sk. 524. Sk. 520. Sk. 518. Sk. 515 )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bahriye Üçok ( 1824. Sk. 1854. Sk. Berrin Taşan Sk. Girne Blv. Rüştü Sardağ Cd. Latife Hanım Sk. 1764. Sk. 1769. Sk. 1822. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cumhuriyet
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dedebaşı ( 6051. Sk. 6051/2. Sk. 6052. Sk. 6100. Sk. 6110. Sk. 6111. Sk. Ali Alp Böke Cd. Anadolu Anadolu Cd. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Dedebaşı ( 6108. Sk. 6104. Sk. 6103. Sk. 6112. Sk. 6111/3. Sk. 6111/2. Sk. 6111. Sk. 6105. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşildere ( KAZALLI Kazallı )
Çatak
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mecidiye ( 392. Sk. 391. Sk. 393. Sk. )
Barbaros ( 333. Sk. 334. Sk. 335. Sk. 336. Sk. 351. Sk. 353. Sk. Mithatpaşa Cd. )
Yeşiltepe
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Işık ( Işık Köyü İç Yolu )
Yeniköy
Şirinköy
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kayaköy ( Sakarya Sk. Çakırcalı Sk. )
URLA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sıra ( HERCAİ TERE 8001/1 RADİKA BİBERİYE )
Kuşçular ( MESTAN DAYI 8001. Sk. 8003 8004 )
Camiatik ( YABANGÜLÜ Akik Sk. Dörtyol Sk. Kehribar Sk. )
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gülbahçe ( Gül Bahçe Cd. 12014 12022. Sk. 12014. Sk. 12016. Sk. 12010. Sk. 12018. Sk. )
Saat : 6:00 - 7:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kuşçular ( 8076/3 8077/1 8083 8077 Sk. 8076/1 Sk. 8076 Sk. 8046/1. Sk. 8028. Sk. 8026. Sk. 8084 8046 )