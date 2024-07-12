İzmir'de 12 Temmuz'da 10 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hacıömerli ( Nergiz Sk. Cami Sk. Deniz Sk. Dilek Sk. Emek Cd. ESENLİK Karanfil Sk. Huzur Sk. Hakan Sk. Hacıömerli Köy Yolu Gül Sk. Namık Kemal Cd. ÇANAKKALE Akasya Sk. Atatürk Cd. Barbaros Sk. Çanakkale Ana Yolu Cd. Yıldırım Sk. Yunus Emre Cd. Sümbül Sk. )

BUCA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Göksu ( 693/16. Sk. 688/17 693/9. Sk. 693/23. Sk. 693/2. Sk. 687/6 688/12 679/18. Sk. 679/19. Sk. 679/20. Sk. 687/10. Sk. 687/14. Sk. 687/5. Sk. 687/7. Sk. 687/8. Sk. 687/9. Sk. 688/11. Sk. 688/13. Sk. 688/14. Sk. 688/15. Sk. 688/16. Sk. 690/4. Sk. 693. Sk. 693/10. Sk. 693/11. Sk. 693/17. Sk. 693/12. Sk. 693/13. Sk. 693/14. Sk. 693/15. Sk. )

FOÇA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fevzi Çakmak

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazım Dirik ( 405. Sk. 3/1. Sk. 3. Sk. 29/1. Sk. 27/1. Sk. 10/1 452 1/2. Sk. 1/6. Sk. 401. Sk. 3/2. Sk. 419. Sk. 421 5/1. Sk. 6. Sk. 457 453/1 454/1 429. Sk. 453. Sk. 454. Sk. 455 )

Saat : 14:00 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kozbeyli ( KOZBEYLİ KÜME EVLERİ Kozbeyli Küme Evleri Kozbeyli Küme Evler )


 

GAZİEMİR / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atatürk ( 1046. Sk. 1044. Sk. 1039. Sk. Muhtar Nasuh Arısan Cd. Büyük Menderes Muhtar Nasuh Arısan 1052. Sk. 1051. Sk. 1047. Sk. )

Menderes ( Büyük Menderes Cd. )

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dokuz Eylül ( Gül Sk. Önder Cd. Önder Zambak Sk. Ulaştırma Cd. Orhan Gazi Cd. 303. Sk. 304. Sk. 307. Sk. 308. Sk. 312. Sk. Akçay Cd. Bülbül Sk. Havacılar Cd. )

Saat : 12:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İzmir'de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı! İzmir'de 15 Temmuz şehitleri unutulmadı!

Dokuz Eylül ( 309. Sk. Orhan Gazi Cd. Hava Eğitim Yolu Sk. Hava Eğitim Yolu 694. Sk. 692. Sk. 315. Sk. 312. Sk. 311/1. Sk. 308/2. Sk. 308. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mordoğan

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mordoğan ( 520 Eski Karaburun Yolu 526. Sk. 524. Sk. 520. Sk. 518. Sk. 515 )


 

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bahriye Üçok ( 1824. Sk. 1854. Sk. Berrin Taşan Sk. Girne Blv. Rüştü Sardağ Cd. Latife Hanım Sk. 1764. Sk. 1769. Sk. 1822. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cumhuriyet

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dedebaşı ( 6051. Sk. 6051/2. Sk. 6052. Sk. 6100. Sk. 6110. Sk. 6111. Sk. Ali Alp Böke Cd. Anadolu Anadolu Cd. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Dedebaşı ( 6108. Sk. 6104. Sk. 6103. Sk. 6112. Sk. 6111/3. Sk. 6111/2. Sk. 6111. Sk. 6105. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşildere ( KAZALLI Kazallı )

Çatak

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mecidiye ( 392. Sk. 391. Sk. 393. Sk. )

Barbaros ( 333. Sk. 334. Sk. 335. Sk. 336. Sk. 351. Sk. 353. Sk. Mithatpaşa Cd. )

Yeşiltepe

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Işık ( Işık Köyü İç Yolu )

Yeniköy

Şirinköy

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kayaköy ( Sakarya Sk. Çakırcalı Sk. )

URLA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sıra ( HERCAİ TERE 8001/1 RADİKA BİBERİYE )

Kuşçular ( MESTAN DAYI 8001. Sk. 8003 8004 )

Camiatik ( YABANGÜLÜ Akik Sk. Dörtyol Sk. Kehribar Sk. )

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gülbahçe ( Gül Bahçe Cd. 12014 12022. Sk. 12014. Sk. 12016. Sk. 12010. Sk. 12018. Sk. )

Saat : 6:00 - 7:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kuşçular ( 8076/3 8077/1 8083 8077 Sk. 8076/1 Sk. 8076 Sk. 8046/1. Sk. 8028. Sk. 8026. Sk. 8084 8046 )

Editör: Engin Keskin