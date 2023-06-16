Ali LEYLAK/ ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da, ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu Abdülbaki D.'nin (12) ahırda asılı halde bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, çocuğun gittiği dini eğitim verilen kurs kapatıldı, kurs eğitmeni ise gözaltına alındı.

Ceylanpınar ilçesinde yaşayan ailesi tarafından, Eyyübiye ilçesi Beşat Mahallesi'nde dini eğitim verilen özel bir kursa yollandığı belirtilen Abdülbaki D.'den, salı günü haber alamayan yakınları, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. Başlatılan aramalarda çarşamba günü Abdülbaki D., dini eğitim gördüğü yerin yakınındaki Beşat Mahallesi'ndeki bir ahırda asılı halde bulundu. Çocuğun cenazesi, otopsisinin ardından yakınları tarafından toprağa verildi.

KURS KAPATILDI, EĞİTMEN GÖZALTINDA

Öte yandan, yaşanan olayın ardından intihar eden çocuğun dini eğitim veren kursa gitmek istememesine rağmen ailesinin zorlamasıyla 1 yıldır eğitim gördüğü iddialarına ilişkin Şanlıurfa Valiliğince adli ve idari soruşturma başlatıldı. Yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu kursun kapatıldığı öğrenildi. Soruşturma kapsamında kursta öğrencilerden sorumlu eğitmen olduğu belirtilen A.P., ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

ŞANLIURFA BAROSU SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Ailenin şikayetçi olmadığı olayla ilgili olarak Şanlıurfa Barosu, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği dilekçede çocuğun ölümüne ilişkin kamu davası açılması için iddianame hazırlanmasını talep etti.

Baro; dilekçesinde ayrıca Şanlıurfa Valiliği, İl Müftülüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve çocuğun eğitim gördüğü kursun sorumluları hakkında suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili Baro başkanlığından yapılan açıklamada, "12 yaşındaki bir çocuk elektrik kablosunu nasıl temin etti, düzeneği nasıl hazırladı veya olayın vuku bulduğu ahır kursun hemen yakınında olmasına rağmen buraya neden bakılmadığı ya da neden göz ardı edildiği hususlarının da etraflıca araştırılmasını talep etmekteyiz" denildi. (DHA)

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