İstanbul Bağcılar'da ikamet eden anne ve çocukları adeta zulmü yaşadı. 4 çocuğu ile birlikte yaşayan anne, 2 çocuğunu bırakarak evden uzaklaştı. 4 çocuk annesi Suriyeli G.S. oturma izinleriyle ilgili evraklar için Fatih Beyazıt'a gitmişti. Anne saatler sonra döndüğünde, evde kalan 12 yaşındaki Meryem S. ve 5 yaşındaki oğlu A.S.'yi kanlar içinde yerde buldu.

Annenin çığlıkları üzerine ayağa kalkan mahalleli, yetkililere ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Korkunç manzara ile ilgili iddiaya göre, eve giren ve henüz kimliği belirlenemeyen şahıs, iki küçük çocuğa taşla saldırdı. Sağlık ekipleri, gözünden ve başından yaralanan 5 yaşındaki minik çocuğa ilk müdahalesini gerçekleştirerek hastaneye sevk etti. Ancak 12 yaşındaki abla Meryem S.'nin başının taşla ezilmesinden kaynaklı hayatını kaybettiği belirlendi.

Cani yakalandı

Olay ile ilgili çalışmalarına devam eden güvenlik güçleri, şahısı kısa sürede yakaladı. Kimliği tespit edilen caninin 51 yaşında ve Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Gözaltına alınan caninin ardından Anne Gülizar S., “Benim ciğerim yanıyor” diyerek feryat etti.

İfadesi şok etti!

Yakalanan şüpheli Zekeriya A., ilk ifadesinde "Ben elektrikçiyim elektrik işi için çağırmışlardı eve gittim yaptım. Para istedim para yok dedi bana bıçak çekti bende taşla vurdum" dediği öne sürüldü. Şüphelinin fiziki muayenesinde ise ellerinde morluklar tespit edildi.