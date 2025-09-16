Kripto yatırımcısı ve Pantera CEO’su Dan Morehead, 2013’te Bitcoin’in 120 bin dolara ulaşacağını doğru tahmin etmişti. Morehead, şimdi önümüzdeki yıl için Bitcoin’in değerinin iki katına çıkarak 230 bin doları aşacağını öngörüyor.

2013’teki öngörü

Morehead, Temmuz 2013’te yatırımcılarına yazdığı bir mektupta Bitcoin’in o dönemki fiyatının 65 dolar olduğunu hatırlatarak, agresif alım yapılmasını önermişti. O dönemde birçok kişi Morehead’i “deli” olarak nitelendirmişti. Pantera daha sonra Pantera Bitcoin Fund’ı kurarak kriptoya odaklandı.

Bitcoin’in mevcut durumu

2025 itibarıyla Bitcoin yaklaşık 114.800 dolar seviyesinde işlem görüyor. Morehead, Bitcoin’in yarılanma döngüsüne dayanarak kısa vadede daha da değer kazanacağını öngörüyor. 14 Ağustos’ta Bitcoin 124.495,51 dolarlık rekor seviyeye ulaştı.

1 yıl içinde 230 bin dolar, nihayetinde 1 milyon dolar

Morehead, Bitcoin’in önümüzdeki yıl 230 bin dolara çıkmasını ve uzun vadede 1 milyon dolara ulaşmasını bekliyor. Altcoin’lerin önümüzdeki yıllarda Bitcoin’i gölgede bırakabilecek performans sergileyebileceğini de belirtiyor.

Pantera’nın kripto piyasasındaki etkisi

Pantera, 5,2 milyar dolarlık varlığı yönetiyor ve Coinbase, Circle, Ripple gibi 200’den fazla kripto şirketine yatırım yaptı. Morehead, Bitcoin ve diğer kripto paraların olgunlaşmasıyla piyasadaki balinaların etkisinin azalacağını vurguluyor.

Geleceğin blok zinciri öngörüleri

Morehead, değerli varlıkların çoğunun blok zincirine taşınacağını ve hisse senetlerinin de önümüzdeki yıllarda dijital olarak erişilebilir olacağını belirtiyor. Tokenleştirme sürecinin düzenleyici netlik ve teknik gelişmelere bağlı olduğunu söylüyor.

Kripto hazine stratejileri ve şirketlerin rolü

Pantera, halka açık şirketlerin kripto hazine stratejilerini destekliyor. Morehead, piyasada yalnızca en iyi yönetim ekiplerine sahip ve coin’lere uygun fiyatlardan erişebilen şirketlerin uzun vadede hayatta kalacağını ifade ediyor.