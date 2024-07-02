Space Perspective, ilk başarılı uçuş denemesini gerçekleştirdi ve bu yıl sonuna doğru ticari uçuşlara başlamayı planlıyor. Uçuşlar, her biri 8 koltuklu lüks kapsüllerle gerçekleştirilecek. Kapsüller, açık bir bar ve tuvalet gibi konforlara sahip olacak ve seyahatler yaklaşık 6 saat sürecek. En düşük depozito ücreti ise 1000 dolar olarak belirlendi.

29 km yüksekliğe çıkacak

Space Perspective'in geliştirdiği kapsüller, şimdiye kadar yapılmış insanlı uzay uçuşu kapsüllerinin en geniş iç mekanına sahip. Dev panoramik pencerelerden Dünya'nın kuşbakışı manzarasını izlemek mümkün olacak. Kapsül, yaklaşık 29 kilometre yüksekliğe çıkarak uzayın sınırına ulaşacak.

Güvenlik ve sürdürülebilirlik vurgusu

Space Perspective, geliştirdiği Neptune Uzay Aracı'nın güvenliğine büyük önem veriyor. Basınçlı kapsül, SpaceBalloon ve yedek iniş sistemlerinden oluşan araç, NASA ve diğer saygın kuruluşlar tarafından binden fazla kez kullanılan teknolojiyi kullanıyor. Yenilenebilir hidrojenle çalışan balon, saatte 19 kilometre hızla uzaya yükseliyor.

Rekor kırmaya hazırlanıyor

Neptune Uzay Aracı, ticari faaliyete geçtiğinde, NASA Uzay Mekiği STS-61-A görevinden bir fazla insan taşıyarak uzayın sınırına en fazla insan götürme rekorunu kırmayı hedefliyor. Space Perspective, uzayın sınırına götürülen insan sayısı açısından yeni bir rekora imza atmayı planlıyor.

Uzayda etkinlik fırsatları

Space Perspective, rezervasyon formunda arkadaş ve aile buluşmaları, kurumsal toplantılar gibi etkinlikler için de uzaya bir gezi öneriyor. Uzayın sınırına yapılan bu benzersiz yolculuk, her yönde yaklaşık 644 kilometrelik bir görüş mesafesi sunuyor.

Şirketin vizyonu

Space Perspective'in icra kurulu eş başkanı Jane Poynter, Space.com'a yaptığı açıklamada, "Bu işte kesinlikle dünyanın en iyi uzmanlarına sahibiz. Tamamen odaklanmış durumdayız. Ticari uçuşu olabildiğince verimli, tamamen güvenli ve hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye odaklanmış durumdayız," dedi.