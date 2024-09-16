Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 125 farklı suçtan 23 yıl hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakalayarak cezaevine gönderdi.
23 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası
Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü başarılı operasyonlar sonucunda, hakkında 125 ayrı suç kaydı bulunan ve toplamda 23 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şüpheli, Denizli merkezli bir operasyonda yakalandı. Jandarma ekiplerinin uzun süredir takip ettiği O.A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Cezaevine gönderildi
Operasyon sonrası yakalanan O.A., adli makamlara sevk edilerek ifadesi alındı. Yapılan sorgulama ve işlemler sonucunda, O.A.’nın tutuklanmasına karar verildi. Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şüpheli, cezaevine gönderildi.