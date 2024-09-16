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Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçiş! Aralarında PKK/KCK üyesi de var

Operasyon sonrası yakalanan O.A., adli makamlara sevk edilerek ifadesi alındı. Yapılan sorgulama ve işlemler sonucunda, O.A.’nın tutuklanmasına karar verildi. Hakkında kesinleşmiş ceza bulunan şüpheli, cezaevine gönderildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı'nın yürüttüğü başarılı operasyon lar sonucunda, hakkında 125 ayrı suç kaydı bulunan ve toplamda 23 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.A. isimli şüpheli, Denizli merkezli bir operasyonda yakalandı. Jandarma ekiplerinin uzun süredir takip ettiği O.A., düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Denizli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 125 farklı suçtan 23 yıl hapis cezası bulunan bir şüpheliyi yakalayarak cezaevine gönderdi.

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