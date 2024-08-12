İzmir'de 13 Ağustos'ta 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 0:00 - 1:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Onur ( 7360. Sk. 7360/1. Sk. 7360/2. Sk. 7360/3. Sk. Akın Kıvanç Sk. Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu )
Soğukkuyu
Yamanlar ( 7319. Sk. 7320. Sk. 7321. Sk. 7321/1. Sk. 7322. Sk. 7323/2. Sk. 7323/3. Sk. 7323/4. Sk. 7303. Sk. )
Saat : 3:00 - 4:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yamanlar
Org. Nafiz Gürman ( Şehit Orhan Bozkurt Sk. Şehit Kenan Ergün Parkı İçi Yolu Şehit Abdullah Eymur S. Abdullah Eymur Sk. Kubilay Cd. 7355. Sk. 7173. Sk. 7172. Sk. 7171/4. Sk. 7171/3. Sk. 7171/2. Sk. 7171/1. Sk. 7171. Sk. )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 736. Sk. 739. Sk. 740. Sk. 741. Sk. 744. Sk. )
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 741. Sk. 761. Sk. 741/1. Sk. )
Saat : 11:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İnönü ( 777. Sk. 770. Sk. 780. Sk. 779. Sk. 778. Sk. )
Saat : 10:00 - 10:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa ( 7405. Sk. 7086/7. Sk. 7086/4. Sk. 7086/1. Sk. 7086. Sk. 7033. Sk. 7086/6 7086/5 6108/1. Sk. )
Gürpınar ( 7033 )
Saat : 16:00 - 16:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa ( 7033 7405. Sk. 7086/7. Sk. 7086/4. Sk. 7086/1. Sk. )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kemalpaşa ( 7086/5 7086/4. Sk. 7086. Sk. 6108/1. Sk. 7405. Sk. 7086/6 )
Saat : 10:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mevlana ( 1702. Sk. 1702/2. Sk. 1701/7. Sk. 1701/8. Sk. 1722. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:30 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çiftlik ( 85. Sk. 84. Sk. )
Saat : 12:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ilıca ( 5067. Sk. 5068. Sk. 5069. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5073. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5076. Sk. 5076/1. Sk. 5077. Sk. 5078. Sk. 5081. Sk. 5082. Sk. 5083. Sk. 5085 5086 5087. Sk. 5089. Sk. 5090. Sk. 5091. Sk. 5093. Sk. 5094. Sk. 5096. Sk. 5097. Sk. 5098. Sk. 5099. Sk. 5100. Sk. 5101. Sk. 5101/2. Sk. 5102. Sk. 5103. Sk. 5122. Sk. 5123. Sk. 5129. Sk. 5129/1. Sk. 5131. Sk. 5133. Sk. 5135 5136. Sk. 5137. Sk. 5139. Sk. 5143. Sk. 5151. Sk. )
Saat : 12:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Altınyunus ( 3431. Sk. 3435. Sk. 3433. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uğur Mumcu ( 8995. Sk. 8997. Sk. Şehitler Cd. 8982. Sk. 8983. Sk. 8984. Sk. 8985. Sk. 8987. Sk. 8988. Sk. 8989. Sk. 8989/1. Sk. 8990. Sk. 8990/1. Sk. 8992. Sk. 8993. Sk. )
İnönü
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 1:45 - 2:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağlar ( 4016/1. Sk. 4016. Sk. 4013/2. Sk. 4013/1. Sk. 4013. Sk. 4012. Sk. 4011. Sk. 5789 5775. Sk. 4017. Sk. )
Yunus Emre ( Yeşillik Cd. 4026. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. )
Aşık Veysel ( 4034. Sk. 4036. Sk. 4038. Sk. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 4:30 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İmbatlı ( 1847 )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karabağ ( KARABAĞ Karabağ YÖRÜKLER )
Saçlı ( ARPADERESİ SAÇLI )
Ceritler
KONAK / İZMİR
Saat : 4:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1453. Sk. 1481. Sk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. 1482 )
Saat : 8:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alsancak ( 1484. Sk. Mahmut Esat Bozkurt Cd. Yzb. Şerafettin Bey Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. 1439. Sk. 1440. Sk. 1441. Sk. 1454. Sk. 1456. Sk. 1461. Sk. 1483. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çavuş ( 210. Sk. 212. Sk. 214. Sk. 200. Sk. 218 Sk. 216. Sk. Çavuş Cd. ÇAVUŞ YOLU 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. 205. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. )
Yıldırım ( 35/6 35/5 )
Buruncuk ( Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. Çanakkale Asfaltı Buruncuk Kalesi Mevki Buruncuk Cd. 413. Sk. 412/1. Sk. 412. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 402. Sk. 400. Sk. 403. Sk. )
Kesik
Musabey ( 203. Sk. )
NARLIDERE / İZMİR
Saat : 10:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ilıca ( Şehit Kerem Oğuz Erbay Sk. Erdal İnönü Cd. Erdal Ayrancı Adalar Sk. Prof. Dr. Türkan Saylan Sk. Körfez Sk. Lale Sk. Prof. Dr. Türkan Saylan Prof. Dr. Türkan Saylan Cd. Zeytin Sk. Çamlıca Sk. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Düzce ( Torlak Torlak Mevki Azmak Mevki Koy Yolu )
Turgut