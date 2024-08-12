İzmir'de 13 Ağustos'ta 11 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 0:00 - 1:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Onur ( 7360. Sk. 7360/1. Sk. 7360/2. Sk. 7360/3. Sk. Akın Kıvanç Sk. Dinlenme Ve Çocuk Parkı İçi Yolu )

Soğukkuyu

Yamanlar ( 7319. Sk. 7320. Sk. 7321. Sk. 7321/1. Sk. 7322. Sk. 7323/2. Sk. 7323/3. Sk. 7323/4. Sk. 7303. Sk. )

Saat : 3:00 - 4:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yamanlar

Org. Nafiz Gürman ( Şehit Orhan Bozkurt Sk. Şehit Kenan Ergün Parkı İçi Yolu Şehit Abdullah Eymur S. Abdullah Eymur Sk. Kubilay Cd. 7355. Sk. 7173. Sk. 7172. Sk. 7171/4. Sk. 7171/3. Sk. 7171/2. Sk. 7171/1. Sk. 7171. Sk. )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü ( 736. Sk. 739. Sk. 740. Sk. 741. Sk. 744. Sk. )

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü ( 741. Sk. 761. Sk. 741/1. Sk. )

Saat : 11:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İnönü ( 777. Sk. 770. Sk. 780. Sk. 779. Sk. 778. Sk. )

Saat : 10:00 - 10:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemalpaşa ( 7405. Sk. 7086/7. Sk. 7086/4. Sk. 7086/1. Sk. 7086. Sk. 7033. Sk. 7086/6 7086/5 6108/1. Sk. )

Gürpınar ( 7033 )

Saat : 16:00 - 16:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemalpaşa ( 7033 7405. Sk. 7086/7. Sk. 7086/4. Sk. 7086/1. Sk. )

Saat : 10:00 - 16:00

İzmir Baba anısına Karşıyaka’da büyük buluşma İzmir Baba anısına Karşıyaka’da büyük buluşma

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kemalpaşa ( 7086/5 7086/4. Sk. 7086. Sk. 6108/1. Sk. 7405. Sk. 7086/6 )

Saat : 10:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mevlana ( 1702. Sk. 1702/2. Sk. 1701/7. Sk. 1701/8. Sk. 1722. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 9:30 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çiftlik ( 85. Sk. 84. Sk. )

Saat : 12:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ilıca ( 5067. Sk. 5068. Sk. 5069. Sk. 5070. Sk. 5071. Sk. 5072. Sk. 5073. Sk. 5074. Sk. 5075. Sk. 5076. Sk. 5076/1. Sk. 5077. Sk. 5078. Sk. 5081. Sk. 5082. Sk. 5083. Sk. 5085 5086 5087. Sk. 5089. Sk. 5090. Sk. 5091. Sk. 5093. Sk. 5094. Sk. 5096. Sk. 5097. Sk. 5098. Sk. 5099. Sk. 5100. Sk. 5101. Sk. 5101/2. Sk. 5102. Sk. 5103. Sk. 5122. Sk. 5123. Sk. 5129. Sk. 5129/1. Sk. 5131. Sk. 5133. Sk. 5135 5136. Sk. 5137. Sk. 5139. Sk. 5143. Sk. 5151. Sk. )

Saat : 12:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Altınyunus ( 3431. Sk. 3435. Sk. 3433. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Uğur Mumcu ( 8995. Sk. 8997. Sk. Şehitler Cd. 8982. Sk. 8983. Sk. 8984. Sk. 8985. Sk. 8987. Sk. 8988. Sk. 8989. Sk. 8989/1. Sk. 8990. Sk. 8990/1. Sk. 8992. Sk. 8993. Sk. )

İnönü

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 1:45 - 2:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karabağlar ( 4016/1. Sk. 4016. Sk. 4013/2. Sk. 4013/1. Sk. 4013. Sk. 4012. Sk. 4011. Sk. 5789 5775. Sk. 4017. Sk. )

Yunus Emre ( Yeşillik Cd. 4026. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. )

Aşık Veysel ( 4034. Sk. 4036. Sk. 4038. Sk. )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 4:30 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İmbatlı ( 1847 )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karabağ ( KARABAĞ Karabağ YÖRÜKLER )

Saçlı ( ARPADERESİ SAÇLI )

Ceritler

KONAK / İZMİR

Saat : 4:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1453. Sk. 1481. Sk. Atatürk Cd. Cumhuriyet Blv. 1482 )

Saat : 8:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alsancak ( 1484. Sk. Mahmut Esat Bozkurt Cd. Yzb. Şerafettin Bey Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. 1439. Sk. 1440. Sk. 1441. Sk. 1454. Sk. 1456. Sk. 1461. Sk. 1483. Sk. )

MENEMEN / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çavuş ( 210. Sk. 212. Sk. 214. Sk. 200. Sk. 218 Sk. 216. Sk. Çavuş Cd. ÇAVUŞ YOLU 201. Sk. 202. Sk. 204. Sk. 205. Sk. 206. Sk. 207. Sk. 208. Sk. 209. Sk. )

Yıldırım ( 35/6 35/5 )

Buruncuk ( Çanakkale Asfaltı-Türkelli Cd. Çanakkale Asfaltı Buruncuk Kalesi Mevki Buruncuk Cd. 413. Sk. 412/1. Sk. 412. Sk. 407. Sk. 406. Sk. 405. Sk. 404. Sk. 402. Sk. 400. Sk. 403. Sk. )

Kesik

Musabey ( 203. Sk. )

NARLIDERE / İZMİR

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ilıca ( Şehit Kerem Oğuz Erbay Sk. Erdal İnönü Cd. Erdal Ayrancı Adalar Sk. Prof. Dr. Türkan Saylan Sk. Körfez Sk. Lale Sk. Prof. Dr. Türkan Saylan Prof. Dr. Türkan Saylan Cd. Zeytin Sk. Çamlıca Sk. )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Düzce ( Torlak Torlak Mevki Azmak Mevki Koy Yolu )

Turgut

Editör: Engin Keskin