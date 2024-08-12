OEDAŞ Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre, kesintiler belirli saatler arasında farklı ilçelerde gerçekleşecek. İşte gün boyunca etkilenecek bölgeler ve süreler:

Tavşanlı : 09:00 - 17:00 saatleri arasında Balıköy - Balıköy-Kadı mahallesinde, Menekşe Sokak ve Çiftlik Cadde'de elektrik kesintisi yaşanacak. Turgutlu Belediyesi Kadın Voleybol Takımı transfer çalışmalarına hız verdi

Aslanapa : 09:00 - 17:00 : Ören Köyü'nde Aşağı Mahalle ve Yukarı Mahalle'deki çeşitli sokaklarda kesintiler olacak. Etkilenen sokaklar arasında Aşağı Mahalle'deki Çatal Çeşme, Çıkmaz, Çınar ve diğer sokaklar, Yukarı Mahalle'deki Sıla, Başak, Çayır ve diğer sokaklar bulunuyor. 10:00 - 16:00 : Cumhuriyet Mahallesi, Kütahya Caddesi ve çevresindeki sanayi sitelerinde, ayrıca Esenköy, Çukurca, Ada ve diğer köylerde elektrik kesintisi olacak.

Merkez : 09:00 - 12:00 : Servi Mahallesi, Atatürk Bulvarı ve Merkez Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacak. 09:00 - 16:00 : Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde birçok sokakta kesintiler olacak. Etkilenen sokaklar arasında Adil, Akalinoğlu, Aktif, Alemdağ ve diğer sokaklar bulunuyor. 10:00 - 18:00 : Fındık Köyü ve Makasalani Köyü'nde çeşitli sokaklarda elektrik kesintisi yapılacak. 13:00 - 16:00 : Lala Hüseyin Paşa Mahallesi'nde Adnan Menderes Bulvarı, Hızar Sokak ve Sanayi Caddesi'nde kesintiler yaşanacak.



Elektrik kesintilerinin süresi ve kapsamı hakkında daha detaylı bilgi almak için OEDAŞ'ın resmi web sitesinden ya da müşteri hizmetlerinden güncel bilgilere ulaşabilirsiniz.