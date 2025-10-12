Şirketin resmi açıklamasına göre, gece saatlerinde Data ve Ses servislerinde geçici kesintiler yaşanabilir.

Turkcell Superonline’dan planlı bakım açıklaması

Superonline’ın internet sitesinde yayımlanan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Aydın, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli ve İzmir illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Data ve Ses servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Yapılacak altyapı iyileştirme çalışmasının 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 01.00 – 06.30 aralığında tamamlanması planlanıyor.

Aydın’ın 17 ilçesi etkilenecek

Planlı çalışma kapsamında Aydın genelinde tüm ilçelerde kısa süreli internet ve ses kesintileri yaşanması bekleniyor.

Kesintiden etkilenebilecek ilçeler şunlar:

Bozdoğan, Buharkent, Çine, Didim, Efeler, Germencik, İncirliova, Karacasu, Karpuzlu, Koçarlı, Köşk, Kuşadası, Kuyucak, Nazilli, Söke, Sultanhisar ve Yenipazar.

Amaç: hizmet kalitesini yükseltmek

Turkcell Superonline, bu çalışmanın bölgedeki internet hızını ve bağlantı kararlılığını artırmak amacıyla gerçekleştirileceğini açıkladı.

Kullanıcıların gece saatlerinde yaşanabilecek kesintilere karşı önlem almaları, planlı çalışma süresince modemlerini açık bırakmamaları öneriliyor.