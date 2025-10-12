Şirketin resmi açıklamasına göre, gece saatlerinde Data ve Ses servislerinde kısa süreli kesintiler yaşanabilir.

Superonline’dan planlı bakım açıklaması

Turkcell Superonline tarafından yapılan duyuruda şu ifadeler yer aldı:

“Aydın, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli ve İzmir illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Data ve Ses servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Planlı altyapı çalışmasının 13 Ekim Pazartesi günü 01.00 – 06.30 saatleri arasında tamamlanacağı bildirildi. Bu süre zarfında bazı bölgelerde internet ve ses hizmetlerinde kısa süreli kesintiler yaşanabileceği belirtildi.

Denizli’nin tüm ilçeleri etkilenecek

Yapılacak çalışma, Denizli merkez ve tüm ilçelerde etkili olacak.

Kesintiden etkilenmesi beklenen ilçeler şunlardır:

Merkezefendi, Pamukkale, Acıpayam, Tavas, Çivril, Honaz, Sarayköy, Kale, Buldan, Çal, Bekilli, Bozkurt, Güney, Baklan, Serinhisar, Beyağaç ve Babadağ.

Amaç: bağlantı kalitesini artırmak

Turkcell Superonline, bu planlı altyapı çalışmasının bölgedeki internet kalitesini ve bağlantı hızını artırmaya yönelik olduğunu bildirdi. Şirket, kullanıcıların kesinti süresince sabırlı olmalarını ve çalışma tamamlandıktan sonra modemlerini yeniden başlatmalarını önerdi.