GDZ Elektrik, 13 Ekim Pazartesi günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
13 Ekim’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Tarih ve Saat
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Aliağa
|08:30 - 16:30
|Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Balçova
|00:00 - 07:00
|Çetin Emeç Mahallesi, Selway Alışveriş Merkezi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bayındır
|09:00 - 17:00
|Demircilik, Fatih, Mithatpaşa, Cami, Hacı İbrahim Mahalleleri (tüm trafolar)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bayraklı
|09:00 - 12:00
|Soğukkuyu Mahallesi, 1844 Sokak ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bergama
|16:00 - 17:00
|Atatürk Mahallesi, Gençosman Caddesi, Bakırçay Koop. civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Beydağ
|09:00 - 12:00
|Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır, tarımsal sulama trafoları
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Bornova
|09:00 - 17:00
|Atatürk Mahallesi, Yavuz Caddesi, 829 Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Buca
|09:00 - 11:00
|Menderes Mahallesi, Seyfi Demirsoy, Menderes Caddeleri ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çeşme
|09:00 - 11:00
|Alaçatı Mh., Hurmalı Mevkii, Kutlu Aktaş Barajı çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Çiğli
|09:00 - 14:00
|Ataşehir Mahallesi, 8216-8221 arası sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Dikili
|09:00 - 17:00
|Kabakum Doktorlar Sitesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Foça
|09:00 - 10:30
|Eski Foça ve Yeni Foça’nın tamamı, tatil siteleri, Foça Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Gaziemir
|09:00 - 13:00
|Atıfbey Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Güzelbahçe
|09:00 - 17:00
|Atatürk Mahallesi, Çetin, Kavaklı, Cami, Poyraz, Payamlı Cad. ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karabağlar
|01:00 - 01:15
|Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi, Vatan Mahalleleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karaburun
|13:00 - 15:00
|Mordoğan-Manal Mevkii, Körfez, Kamukent, İmren Siteleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Karşıyaka
|09:00 - 17:00
|Esentepe Mahallesi, 8809/4 ve 8809/35 Sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kemalpaşa
|09:00 - 15:00
|Yiğitler Mahallesi ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kiraz
|12:30 - 18:00
|Taşlıyatak, İğdeli, Kırmustafalar, Kocaibrahimler, Mollahmetler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Konak
|10:00 - 14:00
|Aziziye Mahallesi, 710-729 Sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menderes
|09:00 - 17:00
|Oğlananası Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Menemen
|13:30 - 15:00
|Yahşelli Mahallesi, 6320-6333 arası sokaklar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Narlıdere
|09:00 - 16:00
|Güldeste, Yenikale Sokaklar ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Ödemiş
|10:00 - 18:00
|Kerpiçlik Mahallesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Seferihisar
|09:00 - 17:00
|Kavakdere Mahallesi, Kavakdere Caddesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Selçuk
|09:00 - 17:00
|Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu, Kubilay, İstiklal Caddeleri ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Tire
|09:00 - 17:00
|Pronen, Sya GES, Solarus GE, Titiz GES, TCK Selahattin Tüneli ve gişeler
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Torbalı
|09:00 - 17:00
|Pancar Mah., Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Sedat Yılmaz, Erdinç Tekirli Cad., Menekşe, Karanfil Sok.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Urla
|09:00 - 17:00
|Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytineli, Zeytinler Mahalleleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 13 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: https://www.gdz.com.tr
-
İzmir Büyükşehir Belediyesi: https://izmir.bel.tr/