GDZ Elektrik, 13 Ekim Pazartesi günü İzmir’in Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Tire, Torbalı ve Urla ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.

13 Ekim’de İzmir’de hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?

İlçe Tarih ve Saat Kesinti Bölgeleri Kesinti Nedeni
Aliağa 08:30 - 16:30 Kabeyer DM, Şahin Çetiner, Gurbulak Nakliyat Planlı Elektrik Kesintisi
Balçova 00:00 - 07:00 Çetin Emeç Mahallesi, Selway Alışveriş Merkezi Planlı Elektrik Kesintisi
Bayındır 09:00 - 17:00 Demircilik, Fatih, Mithatpaşa, Cami, Hacı İbrahim Mahalleleri (tüm trafolar) Planlı Elektrik Kesintisi
Bayraklı 09:00 - 12:00 Soğukkuyu Mahallesi, 1844 Sokak ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Bergama 16:00 - 17:00 Atatürk Mahallesi, Gençosman Caddesi, Bakırçay Koop. civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Beydağ 09:00 - 12:00 Halıköy, Yağcılar, Eti Bakır, tarımsal sulama trafoları Planlı Elektrik Kesintisi
Bornova 09:00 - 17:00 Atatürk Mahallesi, Yavuz Caddesi, 829 Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Buca 09:00 - 11:00 Menderes Mahallesi, Seyfi Demirsoy, Menderes Caddeleri ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Çeşme 09:00 - 11:00 Alaçatı Mh., Hurmalı Mevkii, Kutlu Aktaş Barajı çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Çiğli 09:00 - 14:00 Ataşehir Mahallesi, 8216-8221 arası sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Dikili 09:00 - 17:00 Kabakum Doktorlar Sitesi Planlı Elektrik Kesintisi
Foça 09:00 - 10:30 Eski Foça ve Yeni Foça’nın tamamı, tatil siteleri, Foça Deniz Kuvvetleri Komutanlığı çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Gaziemir 09:00 - 13:00 Atıfbey Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Güzelbahçe 09:00 - 17:00 Atatürk Mahallesi, Çetin, Kavaklı, Cami, Poyraz, Payamlı Cad. ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Karabağlar 01:00 - 01:15 Kazım Karabekir, Gülyaka, Reis, Basın Sitesi, Vatan Mahalleleri Planlı Elektrik Kesintisi
Karaburun 13:00 - 15:00 Mordoğan-Manal Mevkii, Körfez, Kamukent, İmren Siteleri Planlı Elektrik Kesintisi
Karşıyaka 09:00 - 17:00 Esentepe Mahallesi, 8809/4 ve 8809/35 Sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Kemalpaşa 09:00 - 15:00 Yiğitler Mahallesi ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Kiraz 12:30 - 18:00 Taşlıyatak, İğdeli, Kırmustafalar, Kocaibrahimler, Mollahmetler Planlı Elektrik Kesintisi
Konak 10:00 - 14:00 Aziziye Mahallesi, 710-729 Sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Menderes 09:00 - 17:00 Oğlananası Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Menemen 13:30 - 15:00 Yahşelli Mahallesi, 6320-6333 arası sokaklar Planlı Elektrik Kesintisi
Narlıdere 09:00 - 16:00 Güldeste, Yenikale Sokaklar ve civarı Planlı Elektrik Kesintisi
Ödemiş 10:00 - 18:00 Kerpiçlik Mahallesi Planlı Elektrik Kesintisi
Seferihisar 09:00 - 17:00 Kavakdere Mahallesi, Kavakdere Caddesi Planlı Elektrik Kesintisi
Selçuk 09:00 - 17:00 Cumhuriyet Mah., Semih Çakıroğlu, Kubilay, İstiklal Caddeleri ve çevresi Planlı Elektrik Kesintisi
Tire 09:00 - 17:00 Pronen, Sya GES, Solarus GE, Titiz GES, TCK Selahattin Tüneli ve gişeler Planlı Elektrik Kesintisi
Torbalı 09:00 - 17:00 Pancar Mah., Mustafa Kemal, Bekir Sakarya, Sedat Yılmaz, Erdinç Tekirli Cad., Menekşe, Karanfil Sok. Planlı Elektrik Kesintisi
Urla 09:00 - 17:00 Barbaros, Birgi, Nohutalan, Kadıovacık, Uzunkuyu, Zeytineli, Zeytinler Mahalleleri Planlı Elektrik Kesintisi

(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 13 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)

GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.

Elektrik kesintisi hakkında öneriler

  • Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.

  • Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.

  • Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.

