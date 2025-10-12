Şirketin yaptığı resmi açıklamaya göre, kısa süreli internet ve ses hizmeti kesintileri yaşanabilir.

Turkcell Superonline’dan planlı çalışma açıklaması

Superonline’ın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

“Aydın, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli ve İzmir illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Data ve Ses servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Çalışmanın gece saatlerinde, 01.00 ile 06.30 aralığında gerçekleştirileceği belirtilirken, kesintilerin geçici olacağı vurgulandı.

İzmir genelinde tüm ilçeler etkilenecek

Planlanan bakım kapsamında İzmir’in tüm 30 ilçesinde kısa süreli internet erişim sorunları yaşanabilir.

Kesintiden etkilenebilecek ilçeler şunlar:

Aliağa, Balçova, Bayındır, Bayraklı, Bergama, Beydağ, Bornova, Buca, Çeşme, Çiğli, Dikili, Foça, Gaziemir, Güzelbahçe, Karabağlar, Karaburun, Karşıyaka, Kemalpaşa, Kınık, Kiraz, Konak, Menderes, Menemen, Narlıdere, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire, Torbalı, Urla.

Amaç: bağlantı kalitesini artırmak

Superonline yetkilileri, bu çalışmaların altyapı yenileme ve hız iyileştirme çalışmaları kapsamında yapıldığını belirterek, kullanıcı deneyiminin güçlendirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Kullanıcıların planlı çalışma saatlerinde olası kesintilere karşı önlem almaları, iş ve veri kaybı riskine karşı kritik işlemlerini önceden tamamlamaları öneriliyor.