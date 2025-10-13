GDZ Elektrik, 13 Ekim Pazartesi günü Manisa’nın Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Şehzadeler, Selendi, Soma, Turgutlu ve Yunusemre ilçelerinde planlı elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Kesintiler bakım ve şebeke yenileme çalışmaları kapsamında uygulanacak.
13 Ekim'de Manisa'da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak?
|İlçe
|Tarih ve Saat
|Kesinti Bölgeleri
|Kesinti Nedeni
|Ahmetli
|13.10.2025 09:00 - 17:00
|Bahçecik Mah., Matdere Mah. bir kısmı, Ulu Cami Mah. (Necati Çankaya Sulama Grubu, Hasan Ordu, MASKİ içme suyu, Soleado GES özel trafoları, baz istasyonu tesisleri ve civarı)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Akhisar
|13.10.2025 09:00 - 11:00
|Kapaklı Mah. tamamı, Yıldız Mermer, Keskinoğlu, İbrahim Beyinli, Karçelik, Kurtuluş Yağ, Dayısan, Akhisar Mermer ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Alaşehir
|13.10.2025 09:00 - 17:00
|İstasyon Mah. Cumhuriyet İlköğretim Okulu ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Demirci
|13.10.2025 09:00 - 17:00
|Mihatpaşa Mah. Eski Salihli Yolu (TR-5, TR-5/A)
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Gölmarmara
|13.10.2025 09:00 - 17:00
|Yeniköy Mah. Erdem Kervan Özel ve TST TR-40 bölgesi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Gördes
|13.10.2025 09:00 - 17:00
|Kaşıkçı, Kuyudere, Hacıümmetler, Pınarbaşı, Göksu, Akpınar, Devlethan, Kuyucak, Karapınar, Beygirler, Erenler, Ummandere, MASKİ içme suyu, Atalan, Pınarbaşı, Çomaklıyayla, Kaşıkçı köyü ve çevresi
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kırkağaç
|13.10.2025 09:00 - 17:00
|Halil Çok TR serisi (TR-1’den TR-11’e kadar), Mustafa Yavuz, Özyazıcı özel trafoları ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Köprübaşı
|13.10.2025 10:30 - 13:00
|Armağan, Tokmaklı, Borlu, Kulalı, Gökveliler, Karacaibrahim, Çayköy, Ulu, Esentepe, Gerencik, Karyağdı, Yabacı, Şelekler mahalleleri ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Kula
|13.10.2025 09:00 - 17:00
|Tabakhane Mevkii
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Salihli
|13.10.2025 09:00 - 17:00
|Bahçecik ve Karaağaç Mahalleleri tamamı, Kurşunlu Vali Konağı özel trafosu
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Sarıgöl
|13.10.2025 09:00 - 10:00
|Güneydamları Mah. Kıllılar Mevkii, Kahramanlar, Ziyanlar, Yeniköy, Özpınar mahalleleri tarımsal sulama ve özel trafoları
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Saruhanlı
|13.10.2025 09:00 - 12:00
|Cumhuriyet Mah. ve Cengiz Topel Mah. bir kısmı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Şehzadeler
|13.10.2025 09:00 - 15:00
|Şelimşahlar, Tilkiköy, Tepecik ve civarındaki ticarethaneler ve sulama bölgeleri
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Selendi
|13.10.2025 10:00 - 16:00
|Yukarı Güllüce Mah.
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Soma
|13.10.2025 17:00 - 18:00
|İnönü Mah.: Yüksel Sk., Emin Ali Özgür Cd. ve civarı, Tamer Sk., Mustafa Sağlam Sk., Şerif Aytaç Sk., Mehmetçik Sk., Şehit Polis Halil Taşçı Sk., Duygu Sk., Turgut Özal Cd. bir bölümü, Hamidiye Mah.: Vefa Sk., Sahil Sk., Şehit Ömer Halil ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Turgutlu
|13.10.2025 09:00 - 17:00
|Şehitler Mah. (Necat Niğdeli özel trafosu), Avşar Mah. (Mehmet Kuzucuk, Rahime Duman, Yunus Aykut, Ali Kartalcan özel trafoları), Albayrak Mah. özel trafoları ve civarı
|Planlı Elektrik Kesintisi
|Yunusemre
|13.10.2025 23:00 - 23:30
|Muradiye, Karaali, Karaorman Mahalleleri, Akgedik TOKİ TST ve özel trafolar
|Planlı Elektrik Kesintisi
(Not: Bu liste GDZ Elektrik’in 13 Ekim duyurusundaki detaylı mahalle ve sokak bazlı verilerden derlenmiştir.)
GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamada, planlı bakım ve şebeke yenileme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi. Kesintiler sırasında vatandaşların özellikle elektrikli cihazları ve iş yerlerini güvenli şekilde kullanmaları öneriliyor.
Elektrik kesintisi hakkında öneriler
-
Kesinti saatleri arasında elektrikli cihazları fişten çekin.
-
Özellikle hastalar için gerekli tıbbi cihazların yedek enerji kaynaklarını hazırlayın.
-
Şirketler ve üretim tesisleri için üretim planlarını kesinti saatlerine göre ayarlayın.
Daha fazla bilgi için
-
GDZ Elektrik Resmi Web Sitesi: www.gdzelektrik.com.tr/
-
Manisa Büyükşehir Belediyesi: https://www.manisa.bel.tr