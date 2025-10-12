Şirketin yaptığı açıklamaya göre, Data ve Ses servislerinde kısa süreli kesintiler yaşanabilir.

Superonline’dan resmi açıklama

Superonline’ın resmi internet sitesinde yer alan duyuruda şu ifadeler kullanıldı:

“Aydın, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli ve İzmir illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Data ve Ses servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Yapılacak altyapı iyileştirme çalışmasının 13 Ekim 2025 Pazartesi günü saat 01.00 – 06.30 aralığında tamamlanması planlanıyor.

Manisa genelinde 17 ilçede etkili olacak

Planlı çalışma kapsamında Manisa’nın tüm ilçelerinde kısa süreli internet ve ses kesintileri yaşanabileceği belirtildi.

Kesintiden etkilenebilecek ilçeler şunlardır:

Ahmetli, Akhisar, Alaşehir, Demirci, Gölmarmara, Gördes, Kırkağaç, Köprübaşı, Kula, Salihli, Sarıgöl, Saruhanlı, Selendi, Soma, Şehzadeler, Turgutlu ve Yunusemre.

Amaç: bağlantı hızını ve kalitesini artırmak

Turkcell Superonline, Ege Bölgesi genelinde sürdürülen altyapı yenileme çalışmalarıyla birlikte internet performansını güçlendirmeyi ve hizmet kalitesini artırmayı hedeflediğini açıkladı.

Kullanıcılara, planlı çalışma süresince yaşanabilecek kesintiler için önlem almaları ve çalışmaların tamamlanmasının ardından modemlerini yeniden başlatmaları öneriliyor.