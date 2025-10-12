Şirketin açıklamasına göre, gece saatlerinde Data ve Ses servislerinde kısa süreli kesintiler yaşanabilir.

Turkcell Superonline’dan planlı çalışma açıklaması

Superonline’ın resmi açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

“Aydın, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli ve İzmir illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Data ve Ses servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Yapılacak bakım çalışmasının 13 Ekim Pazartesi günü 01.00 – 06.30 saatleri arasında tamamlanacağı ve bu süre boyunca bazı bölgelerde kısa süreli internet ve ses kesintileri yaşanabileceği belirtildi.

Muğla genelinde etkili olacak

Her ne kadar resmi açıklamada Muğla doğrudan belirtilmese de, Ege Bölgesi genelinde yapılacak bu altyapı çalışmasının Muğla’daki bağlantıları da kısmen etkileyebileceği tahmin ediliyor.

Muğla merkezle birlikte olası etkilenme bölgeleri:

Bodrum, Fethiye, Marmaris, Milas, Dalaman, Ortaca, Yatağan, Köyceğiz, Ula, Kavaklıdere ve Seydikemer.

Amaç: daha güçlü altyapı ve kesintisiz bağlantı

Turkcell Superonline, yürütülen altyapı çalışmalarının internet kalitesini yükseltmeyi, veri aktarım hızını artırmayı ve olası kesintileri minimuma indirmeyi hedeflediğini belirtti.

Kullanıcılardan, planlı çalışma süresince sabırlı olmaları ve kesinti sonrası modemlerini yeniden başlatmaları istendi.