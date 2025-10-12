Şirketin açıklamasına göre, gece saatlerinde Data ve Ses servislerinde kısa süreli kesintiler yaşanabilir.

Turkcell Superonline’dan planlı çalışma açıklaması

Superonline’ın resmi duyurusunda şu ifadeler yer aldı:

“Aydın, Kütahya, Manisa, Uşak, Denizli ve İzmir illerinden hizmet alan müşterilerimize daha iyi hizmet verebilmek için Data ve Ses servislerimizde çalışma planlanmıştır. Bazı müşterilerimizin kısa süreli servis kesintileri yaşaması öngörülmektedir.”

Yapılacak çalışma kapsamında internet kullanıcılarının 13 Ekim 2025 Pazartesi günü 01.00 – 06.30 saatleri arasında kısa süreli erişim sorunları yaşayabileceği bildirildi.

Uşak genelinde tüm ilçeler etkilenecek

Planlı altyapı çalışmasının Uşak merkezle birlikte tüm ilçelerde etkili olacağı belirtildi.

Kesintiden etkilenebilecek bölgeler:

Banaz, Eşme, Karahallı, Sivaslı, Ulubey ve Merkez.

Amaç: hizmet kalitesini artırmak

Turkcell Superonline, yapılan bakım ve iyileştirme çalışmalarının, bağlantı kalitesini yükseltmeyi ve internet hızını artırmayı amaçladığını belirtti.

Şirket, kullanıcılarına kesinti süresince sabırlı olmaları ve çalışma sonrasında modemlerini yeniden başlatmaları yönünde tavsiyede bulundu.