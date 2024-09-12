Denizli'de 13 Eylül Cuma günü hava durumu az bulutlu olarak tahmin ediliyor. Sıcaklık, gün boyunca 21°C ile 35°C arasında değişecek. Nem oranı ise %22 ile %63 arasında dalgalanacak.

Tahmin edilen hava durumu

Sıcaklık: 21°C - 35°C

Nem: %22 - %63

Rüzgar: Bilgi bulunmuyor

Detaylı inceleme

13 Eylül Cuma günü Denizli'de hava durumu genel olarak az bulutlu olacak. Bu tür hava koşulları, özellikle sıcak günlerde dış mekan aktiviteleri için uygun bir ortam sağlar. Sıcaklık, gün boyunca 21°C'den başlayarak 35°C'ye kadar yükselebilir, bu nedenle dışarıda zaman geçirecek kişilerin sıcak hava koşullarına hazırlıklı olmaları önemlidir.

Nem oranı, bu tarihlerde genellikle %22 ile %63 arasında değişiklik gösterecek. Yüksek nem oranı, sıcaklıkla birleştiğinde hava hissiyatını etkileyebilir, bu nedenle nem oranının yüksek olduğu saatlerde dikkatli olunması önerilir.

Geçmiş verilere bakıldığında, 13 Eylül tarihinin genellikle sıcak geçtiği görülmektedir. 1991-2020 yılları arasında bu tarihte en düşük sıcaklık 12°C iken, en yüksek sıcaklık ise 37,6°C olarak kaydedilmiştir. Ortalama sıcaklık ise 30,4°C olarak belirlenmiştir. Bu veriler, mevcut tahminlerle uyumlu bir sıcaklık aralığını desteklemektedir.

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