İzmir’in bazı ilçelerinde 13 Eylül 2025 Cumartesi günü planlı elektrik kesintisi yapılacak. GDZ Elektrik tarafından yapılan açıklamaya göre kesinti, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları nedeniyle gerçekleştirilecek.

Kesinti programına göre, Bergama’nın Göçbeyli Mahallesi, Seferihisar’ın Sığacık, Tepecik, Camikebir, Çolak İbrahim Bey ve Hıdırlık mahalleleri ile çevresindeki cadde ve sokaklarda elektrik verilemeyecek.

13 Eylül Cumartesi günü İzmir'de elektrik kesintisi olacak ilçeler şöyle:

13 Eylül Cumartesi 2025

Kesinti ID : 3480921

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BERGAMA / İZMİR

Göçbeyli ( Köy İçi Yol Göçbeyli Yolu Köy İçi Yol Göçbeyli Yolu )

Kesinti ID : 3483596

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

SEFERİHİSAR / İZMİR

Sığacık ( 126. Sk. 127. Sk. 128. Sk. 129. Sk. 13. Sk. 130 Sk. 130. Sk. 131 Sk. 131. Sk. 132. Sk. 133. Sk. 134. Sk. 135. Sk. 136. Sk. 137. Sk. 137/1. Sk. 137/10 Sk. 137/12. Sk. 137/13. Sk. 137/14. Sk. 137/15 137/16 Sk. 137/17 137/17 Sk. 137/18. Sk. 137/19 Sk. 137/2. Sk. 137/20 Sk. 137/21 137/23 137/23. Sk. 137/25 Sk. 137/25. Sk. 137/27 Sk. 137/28 137/29 Sk. 137/3. Sk. 137/31 Sk. 137/34. Sk. 137/36. Sk. 137/37. Sk. 137/38 Sk. 137/4. Sk. 137/5 137/6. Sk. 137/7. Sk. 137/8. Sk. 137/9. Sk. 138. Sk. 138/1. Sk. 138/11. Sk. 138/2 Sk. 138/3 Sk. 138/3 Sk. 138/4. Sk. 138/5 Sk. 138/5. Sk. 138/7 Sk. 138/9 Sk. 139. Sk. 139/1 Sk. 139/10. Sk. 139/2. Sk. 139/3 139/3 139/3. Sk. 139/5 139/6. Sk. 139/7. Sk. 139/8. Sk. 139/9 Sk. 14. Sk. 140. Sk. 141. Sk. 142. Sk. 143. Sk. 144. Sk. 145. Sk. 147 Sk. 148. Sk. 148/1. Sk. 148/3. Sk. 150 Sk. 150/1. Sk. 152 Sk. 152. Sk. 154 Sk. 155. Sk. 156. Sk. 157. Sk. 158 Sk. 160 Sk. 161. Sk. 162. Sk. 163. Sk. 164. Sk. 165. Sk. 166. Sk. 166/1. Sk. 167. Sk. 168. Sk. 169. Sk. 173 173/2 185 2. Sk. 3. Sk. 3202. Sk. 3204 3204 Sk. 3206 Sk. 3206. Sk. 3208. Sk. 3210. Sk. 3211. Sk. 3214 Sk. 3214. Sk. 3216. Sk. 3217. Sk. 3218. Sk. 3219. Sk. 3220. Sk. 3221 3221. Sk. 3221/1 Sk. 3221/4 Sk. 3221/7 3243 4. Sk. 5221 6. Sk. 7. Sk. 8. Sk. 9. Sk. Akkum Cd. Deniz Cd. ESKİ SIĞACIK YOLU Feren Sitesi Gül Sk. Güneş Cd. Güneşsoy Sitesi Hisar Evleri İç Yolu Karagöl Küme Evler Sk. Karanfil Sk. Liman Cd. Mavi Teos Sitesi Mehtap Cd. Mekan Sitesi Melisa Sk. Orkide Sk. Pandalaki Yolu Park İçi Yolu Sazlıgöl Küme Evler Sk. Site Yola Site Yolu Site İci Yol Siteler Cd. Sümbül Sk. SIĞACIK Sığacık Cd. 1. Çk. Sığacık Cd. 3. Çk. Teos Cd. Tuzla Cd. Yakamoz Cd. Yasemin Sk. Zambak Sk. Çamlık Cd. Şadırvan 137/14 3221/2 3212 137/26 148/1 3221/3 125/6 138/4 137/34 137/14 162 3221/11 145 139/20 3222 139/24 137/22 137/20 166/1 3221/9 11. Sk. 12. Sk. 125 Sk. 125/1 Sk. 125/10 125/2 Sk. 125/3 Sk. 125/8 1258/2 Sk. 127 Sk. )

Tepecik ( 1044/2. Sk. 1045. Sk. 1047 1049. Sk. 1050 1051 Sk. 1051. Sk. 1052 1052. Sk. 1053. Sk. 1053/1. Sk. 1054. Sk. 1055. Sk. 1056. Sk. 1058. Sk. 1059 Sk. 1059. Sk. 1060. Sk. 1062 1064. Sk. 1066. Sk. 1068. Sk. 1070. Sk. 1072. Sk. 1074. Sk. 1076. Sk. 1078 Sk. 1078. Sk. 108. Sk. 1080 Sk. 1080 1501. Sk. 1502. Sk. 36 1535 bahçeköy önü 1511 1552/6 1511/2 1535 1510 1536 1541 1541 1080 1500/1 akarca caddesi 1035 1538/3 1563 1510/1 1054 1538 1549/6 1546 1551/1 1532 1528 1541 1044 1541 1544 errahman caddesi 1563 1532 1535 1535 1549/6 TEPECİK 1001. Sk. 1002. Sk. 1003 1004. Sk. 1005. Sk. 1006 Sk. 1006. Sk. 1007. Sk. 1008. Sk. 1009. Sk. 101. Sk. 1010. Sk. 1011. Sk. 1012. Sk. 1013. Sk. 1014. Sk. 1503. Sk. 1504. Sk. 1505. Sk. 1506 Sk. 1506. Sk. 1507 Sk. 1508. Sk. 1510. Sk. 1512. Sk. 1513. Sk. 1515. Sk. 1517. Sk. 1518. Sk. 1521. Sk. 1523. Sk. 1524. Sk. 1527. Sk. 1528 Sk. 1529. Sk. 1531. Sk. 1537 1538/1 Sk. 1538/2 1539 1539 Sk. 1548 Sk. 1548/1 1550. Sk. 1550/1. Sk. 1550/3. Sk. 1550/5 1551. Sk. 1551/1. Sk. 1551/2 Sk. 1551/3 1551/3. Sk. 1551/4. Sk. 1551/5. Sk. 1552. Sk. 1552/1. Sk. 1552/10. Sk. 1552/11. Sk. 1552/12 1552/12. Sk. 1552/2. Sk. 1552/3. Sk. 1552/4. Sk. 1552/5. Sk. 1552/7. Sk. 1552/8. Sk. 1552/9. Sk. 1553 1553 Sk. 1561 Ahmetbey Çeşmesi Küme Evleri AKARCA Bahçeköyönü Errahman Cd. Güneşlikent Sitesi Hisar Kavakdere Cd. Kemerkaya KUŞADASI Ladin Sk. Metekent Sitesi Palmiye Sk. Site İci Yol Tepecik Cd. Zümrüt Evler Çocuk Parkı İçi Yolu Çınar Sk. İncirli Sk. İzmirliler Cd. 1053/1 1059 1563 1534 1034 1536 1538/5 1538 1546 1024 1025. Sk. 1025/1. Sk. 1025/2. Sk. 1026. Sk. 1027. Sk. 1027/1. Sk. 1027/2. Sk. 1027/3 Sk. 1027/5. Sk. 1028. Sk. 1029. Sk. 103/1. Sk. 1030. Sk. 1031. Sk. 1031/1. Sk. 1032. Sk. 1033. Sk. 1034. Sk. 1035. Sk. 1036. Sk. 1037. Sk. 1038 Sk. 1038. Sk. 1040. Sk. 1043. Sk. 1044. Sk. 1044/1. Sk. 1023. Sk. 1022. Sk. 1021. Sk. 1020. Sk. 102/3 Sk. 102. Sk. 1019. Sk. 1017. Sk. 1016. Sk. 1015. Sk. )

Camikebir ( 40/1. Sk. 32 194 Sk. 193. Sk. 192 Sk. 190 Sk. 19 Mayıs Cd. 185 183 Sk. 181 Sk. 177 Sk. 177 176 Sk. 173/1 173 Sk. 11 Eylül Cd. 83/2 191 84/5 SANAYİ 22 SOKAK 86/8 SANAYİ 1 SOKAK 83/8 84/15. Sk. 84/17. Sk. 84/18. Sk. 84/2 Sk. 84/20. Sk. 84/3. Sk. 84/4 Sk. 84/5. Sk. 84/6. Sk. 192/1 SIĞACIK CADDESİ 85/7 sanayi 1 sokak 170 174 SANAYİ 22 SANAYİ 19 SOKAK 193 84/10 Sk. 174 sokak SANAYİ 11 SOKAK İZMİR ÇIKMAZI 54/16 85/8 86/6 192 191 84/7 Sk. 85. Sk. 85/1. Sk. 85/10. Sk. 85/11 85/11 Sk. 85/17 85/2. Sk. 85/3. Sk. 85/6. Sk. 85/8 85/9. Sk. 86. Sk. 86/6. Sk. 86/8. Sk. 86/9. Sk. ATATÜRK ESKİ SIĞACIK YOLU Göksüzler Cd. Gözsüzler Cd. Gözsüzler Cd. 2. Çk. Hükümet Cd. NECAT HEPKON Park Cd. Sanayi 1 Sanayi 11. Sk. Sanayi 13 Sanayi 15 Sanayi 3 Sanayi 7 Sanayi12 Seralar Sk. Sığacık SIĞACIK Taşdibi Küme Evleri Öksüzler Cd. İZMİR ŞEHİT GENERAL TEMEL CİNGÖZ 83/6 sığacık cd. 1 sokak 182 85/12 83/2 Sk. 83/1 Sk. 83 Sk. 82/2. Sk. 52/5. Sk. 52/4. Sk. 52/3. Sk. 52/1. Sk. 52. Sk. 48. Sk. 46. Sk. 84/14. Sk. 84/10 Sk. 84. Sk. 83/8. Sk. 83/8 Sk. 83/7. Sk. 83/5 Sk. 83/3. Sk. 83/3 Sk. 83/2. Sk. )

Çolak İbrahim Bey ( 91 91/10. Sk. 91/8. Sk. 91/9. Sk. İZMİR ŞEHİT GENERAL TEMEL CİNGÖZ )

Hıdırlık ( 2188 bahçeköy önü 100/5 2189 2186/5 2193 2196 2188 2184/2 2204 2198 2186/5 2186/3 2195 100/1 2206 2188 2184/5 2202 2195 2106 2184/3 2202 2202 2192 2197 2188 2158 2137/2 2204 100 2206 2199 2101/1 2172/9 2197/1 2197/1 2186/10 100/7 2204 2200 100 Sk. 100. Sk. 100/1. Sk. 100/10. Sk. 100/2 Sk.

Turabiye ( sivrikaya mevkii 31/1. Sk. 32 52/4. Sk. Beyler Cd. NECAT HEPKON sivrikaya mevkii 31/1. Sk. 32 52/4. Sk. Beyler Cd. NECAT HEPKON )

Düzce

Kesinti ID : 3483762

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Çamlıbel ( Çamlıbel Köyü Köy Yolu Çamlıbel Köyü İç Yolu Çamlıbel Köyü Köy Yolu Çamlıbel Köyü İç Yolu )

Kesinti ID : 3483763

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Kızılcaağaç

Çamlıbel ( Çamlıbel Köyü Köy Yolu Çamlıbel Köyü Köy Yolu )

Kesinti ID : 3483765

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Çamlıbel ( Çamlıbel Köyü İç Yolu Ortaca Köy Yolu Çamlıbel Köyü İç Yolu Ortaca Köy Yolu )

Kesinti ID : 3483767

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Çamlıbel ( Ortaca Ortaca )

Kesinti ID : 3483768

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Çamlıbel ( Ortaca Ortaca )

Kesinti ID : 3483929

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Bademler

Yelki ( 2713 2713 )

Çamlı ( SAĞLIK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KAPTAN ŞAHİN KARAKAYA Şahin Sk. İzmir-Seferihisar Yolu Çicek Sk. Çamlıca Cd. Çamlıca ÇAM Zeytin YENİ Yasemin Sk. Yasemin Yaren Ulus Sevgi Sk. Saray Sk. Saray Okyanus Kültür Sk. Güzel Barış Acar SAĞLIK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK KAPTAN ŞAHİN KARAKAYA Şahin Sk. İzmir-Seferihisar Yolu Çicek Sk. Çamlıca Cd. Çamlıca ÇAM Zeytin YENİ Yasemin Sk. Yasemin Yaren Ulus Sevgi Sk. Saray Sk. Saray Okyanus Kültür Sk. Güzel Barış Acar )

Kesinti ID : 3484310

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Bozdağ ( Ödemiş Salihli Yolu Ödemiş Salihli Yolu )

Kesinti ID : 3484312

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Tekke ( Ödemiş Salihli Yolu Ödemiş Salihli Yolu )

Bozdağ ( Ödemiş Salihli Yolu Ödemiş Salihli Yolu )

Kesinti ID : 3484313

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Cevizalan ( Cevizalanı Köyü İç Yolu Cevizalanı Köyü İç Yolu )

Birgi ( TAŞPAZAR ÇÖREKBABA BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER kuduzkırı mevkii İRİMAĞZI KÜME EVLER İRİMAĞZII TAŞPAZAR ÇÖREKBABA BİRGİ İRİMAĞZI KÜME EVLER kuduzkırı mevkii İRİMAĞZI KÜME EVLER İRİMAĞZII )

Bucak ( karayiğit BUCAK BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER Bucak Köyü İç Yolu karayiğit BUCAK BUCAK MAH KARAYİĞT KÜME EVLER Bucak Köyü İç Yolu )

Kutlubeyler ( Kutlubeyler Köyü İç Yolu Kutlubeyler Köyü İç Yolu )

Üçkonak ( ÜÇKONAK zeytinucu ZEYTİNUCU KÜME EVLER ZEYTİNUCU KÜME EVLER üçkonak mah zeytinucu küme evler baklalık zeytinucu küme evler üçkonak küme evleri Üçkonak Köyü İç Yolu ÜÇKONAK zeytinucu ZEYTİNUCU KÜME EVLER ZEYTİNUCU KÜME EVLER üçkonak mah zeytinucu küme evler baklalık zeytinucu küme evler üçkonak küme evleri Üçkonak Köyü İç Yolu )

Gerçekli ( ÇÖREKBABA gerçekli yolıu topçukuyu küme evleri ÇÖREKBABA gerçekli yolıu topçukuyu küme evleri )

Kesinti ID : 3484314

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Birgi ( TAŞPAZAR İMAMI BİRGİVİ SOKAK ARİF ÇELEBİ ÇÖREKBABA HACIOSMAN İRİMAĞZII ALLAME çay Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. İnönü Sk. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. Çarşı 2. Sk. Çakırağa Sk. Yarbaşı Sk. Umurbey Cd. Ufuk Sk. Saraçlar Sk. Park Sk. Okul Sk. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Kızılmescit Sk. Kurtgazi Cd. DERVİŞAĞA Kenar Sk. Kazım Dirik Sk. Kaya Sk. Karaoğlu Sk. Hıdırbey Sk. Hacıguz Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Gedik Minare Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Dumlupınar Sk. Dere Sk. Demir Baba Cd. ULUSELVİ SK. Börekçi Sk. Birgi Yolu Belediye Sk. Akmescit Sk. 2. Spor Sk. 18 Evler Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 1. Spor Sk. BERRAK GAZİATATÜRK CAD sınne santral küme evler 18 evler sokak BEYZADE SOKAK TAŞPAZAR İMAMI BİRGİVİ SOKAK ARİF ÇELEBİ ÇÖREKBABA HACIOSMAN İRİMAĞZII ALLAME çay Şehit Gürol Madan Cd. İsabey Sk. İnönü Sk. İmamı Birgivi Sk. İmam Birgivi Sk. Üskesler Küme Evleri Sk. Çarşı 2. Sk. Çakırağa Sk. Yarbaşı Sk. Umurbey Cd. Ufuk Sk. Saraçlar Sk. Park Sk. Okul Sk. Muhittin Efendi Sk. Meydanbaşı Sk. Kızılmescit Sk. Kurtgazi Cd. DERVİŞAĞA Kenar Sk. Kazım Dirik Sk. Kaya Sk. Karaoğlu Sk. Hıdırbey Sk. Hacıguz Sk. Hacı Osman Sk. Hacı Abdullah Efendi Sk. Gedik Minare Sk. Fatih Mehmet Bey Cd. Dumlupınar Sk. Dere Sk. Demir Baba Cd. ULUSELVİ SK. Börekçi Sk. Birgi Yolu Belediye Sk. Akmescit Sk. 2. Spor Sk. 18 Evler Sk. 18 Evler Sitesi İçi Yolu 1. Spor Sk. BERRAK GAZİATATÜRK CAD sınne santral küme evler 18 evler sokak BEYZADE SOKAK )

Hacıhasan

Kesinti ID : 3484316

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )

Veliler ( veliler küme evler veliler küme evleri velier mevkii Veliler Köyü İç Yolu veliler süleymanlar veliler mevkii veliler küme evler veliler küme evleri velier mevkii Veliler Köyü İç Yolu veliler süleymanlar veliler mevkii )

Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu Süleymanlar Köyü İç Yolu )

Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii )

Suçıktı

Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu Kızılca Köyü İç Yolu )

Kesinti ID : 3484320

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kayaköy

Kesinti ID : 3484394

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

NARLIDERE / İZMİR

Altıevler ( Sergen Sk. Merve Sk. Bülent Ecevit Sk. VAKIF Sergen Sk. Merve Sk. Bülent Ecevit Sk. VAKIF )

Kesinti ID : 3484397

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BUCA / İZMİR

Yiğitler ( Fevzi Çakmak Cd. Onat Cd. 341. Sk. 333. Sk. 331. Sk. 343. Sk. 366. Sk. Fevzi Çakmak Cd. Onat Cd. 341. Sk. 333. Sk. 331. Sk. 343. Sk. 366. Sk. )

Kesinti ID : 3484422

Saat : 9:00 - 14:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ / İZMİR

İstiklal ( Hacı Mahmut Çıkmazı Sok Hacı Mahmut Sok. Gümüş Sk. Derin Sk. Altın Tarla Sk. Altın Sok. HOCA AHMET YESEVİ Alabıçak Sk. 2.GÜNEŞ ÇIKMAZI 2.GÜNEŞ 1.GÜL MEVLANA MEVLANA MEVLANA MEVLANA MEVLANA TÜRKMEN MEVLANA ŞERBETÇİ YUNUS EMRE YUNUS EMRE YUNUS EMRE YUNUS EMRE 104 ARIKBAŞI SABİT ARLI PATLANGIÇ ZEYTİN PATLANGIÇ ZEYTİN İstiklal Mahallesi İç Yol Maden KÖPRÜBAŞI CAD. Hacı Mahmut Çıkmazı Sok. Hoca Ahmet Yesevi Sok. Köprü Başı Caddesi Lale Maden Sk. Patlangıç Sepetci Tahir Sk. Talatpaşa Sok Yunus Emre Zeytin Sok. ÇOLAK İBRAHİM KÖPRÜBAŞI Hacı Mahmut Çıkmazı Sok Hacı Mahmut Sok. Gümüş Sk. Derin Sk. Altın Tarla Sk. Altın Sok. HOCA AHMET YESEVİ Alabıçak Sk. 2.GÜNEŞ ÇIKMAZI 2.GÜNEŞ 1.GÜL MEVLANA MEVLANA MEVLANA MEVLANA MEVLANA TÜRKMEN MEVLANA ŞERBETÇİ YUNUS EMRE YUNUS EMRE YUNUS EMRE YUNUS EMRE 104 ARIKBAŞI SABİT ARLI PATLANGIÇ ZEYTİN PATLANGIÇ ZEYTİN İstiklal Mahallesi İç Yol Maden KÖPRÜBAŞI CAD. Hacı Mahmut Çıkmazı Sok. Hoca Ahmet Yesevi Sok. Köprü Başı Caddesi Lale Maden Sk. Patlangıç Sepetci Tahir Sk. Talatpaşa Sok Yunus Emre Zeytin Sok. ÇOLAK İBRAHİM KÖPRÜBAŞI )

Ceritler ( YÖRÜKLER Çolak İbrahim Cad. Çolak İbrahim AKŞAMSETTİN YÖRÜKLER Çolak İbrahim Cad. Çolak İbrahim AKŞAMSETTİN )

Yeni ( 4.MESİR PINAR MENDERES MENDERES MENDERES MENDERES KIRKÖY MENDERES MENDERES MENDERES MEHMET NİĞDE MENDERES MENDERES 1.MESİR 2.MESİR 2.MESİR MESİR MESİR MESİR MESİR MEHMET NİĞDE MENDERES 1. Bahar 1.Yeşillik Sk. 2.Bahar 3.BAHAR 3.Mesir Sk. 8.Bahar GEÇİT Mehmet Niğde Park Sk. MENDERES 4.MESİR PINAR MENDERES MENDERES MENDERES MENDERES KIRKÖY MENDERES MENDERES MENDERES MEHMET NİĞDE MENDERES MENDERES 1.MESİR 2.MESİR 2.MESİR MESİR MESİR MESİR MESİR MEHMET NİĞDE MENDERES 1. Bahar 1.Yeşillik Sk. 2.Bahar 3.BAHAR 3.Mesir Sk. 8.Bahar GEÇİT Mehmet Niğde Park Sk. MENDERES )

Kesinti ID : 3484431

Saat : 9:00 - 14:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ / İZMİR

İstiklal ( HANCIOĞLU HOCA İBRAHİM EFENDİ HANCIOĞLU İNCE DAR BAL ŞEHİT EMRE OKAN HOCA İBRAHİM EFENDİ 3.GÜNEŞ ŞÜKRÜ HOCA HOCA İBRAHİM EFENDİ ŞÜKRÜ HOCA SABİT ARLI HOCA İBRAHİM EFENDİ SABİT ARLI ÖNDER 2.GÜL ŞİMŞEK 4.GÜNEŞ Yenigün Sabitarlı Patlangıç HUZUR Hastane Sk. Hastane Gündoğdu Bal Sk. 2.GÜNEŞ ÇIKMAZI HANCIOĞLU HOCA İBRAHİM EFENDİ HANCIOĞLU İNCE DAR BAL ŞEHİT EMRE OKAN HOCA İBRAHİM EFENDİ 3.GÜNEŞ ŞÜKRÜ HOCA HOCA İBRAHİM EFENDİ ŞÜKRÜ HOCA SABİT ARLI HOCA İBRAHİM EFENDİ SABİT ARLI ÖNDER 2.GÜL ŞİMŞEK 4.GÜNEŞ Yenigün Sabitarlı Patlangıç HUZUR Hastane Sk. Hastane Gündoğdu Bal Sk. 2.GÜNEŞ ÇIKMAZI 2.GÜNEŞ 1.GÜL 4.GÜNEŞ SARMAŞIK PAPATYA HOCA İBRAHİM EFENDİ Çolak İbrahim Caddesi 3.GÜNEŞ SABİT ARLI PATLANGIÇ İNÖNÜ 2.GÜNEŞ PAPATYA HOCA İBRAHİM EFENDİ 2.GÜNEŞ YENİGÜN 2.GÜNEŞ KEREM PAPATYA HOCA İBRAHİM EFENDİ HANCIOĞLU HANCIOĞLU HANCIOĞLU HOCA İBRAHİM EFENDİ HANCIOĞLU İNCE DAR BAL ŞEHİT EMRE OKAN HOCA İBRAHİM EFENDİ 3.GÜNEŞ ŞÜKRÜ HOCA HOCA İBRAHİM EFENDİ ŞÜKRÜ HOCA SABİT ARLI HOCA İBRAHİM EFENDİ SABİT ARLI ÖNDER 2.GÜL ŞİMŞEK 4.GÜNEŞ Yenigün Sabitarlı Patlangıç HUZUR Hastane Sk. Hastane Gündoğdu Bal Sk. 2.GÜNEŞ ÇIKMAZI 2.GÜNEŞ 1.GÜL 4.GÜNEŞ SARMAŞIK PAPATYA HOCA İBRAHİM EFENDİ Çolak İbrahim Caddesi 3.GÜNEŞ SABİT ARLI PATLANGIÇ İNÖNÜ 2.GÜNEŞ PAPATYA HOCA İBRAHİM EFENDİ 2.GÜNEŞ YENİGÜN 2.GÜNEŞ KEREM PAPATYA HOCA İBRAHİM EFENDİ HANCIOĞLU HANCIOĞLU )

Cumhuriyet ( Sabitarlı SABİT ARLI SABİT ARLI Sabitarlı SABİT ARLI SABİT ARLI Sabitarlı SABİT ARLI SABİT ARLI )

Kesinti ID : 3484443

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARŞIYAKA / İZMİR

Donanmacı ( Park İçi Yolu SANCAR MARUFLU YALI Fazıl Bey Cd. 1740/1. Sk. Park İçi Yolu SANCAR MARUFLU YALI Fazıl Bey Cd. 1740/1. Sk. )

Kesinti ID : 3484447

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Kültür ( Plevne Blv. Meksika Sk. BREZİLYA 1388. Sk. Şevket Özçelik Sk. Talatpaşa Blv. Plevne Blv. Meksika Sk. BREZİLYA 1388. Sk. Şevket Özçelik Sk. Talatpaşa Blv. )

Kesinti ID : 3484449

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Kültür ( Plevne Blv. Şevket Özçelik Sk. Talatpaşa Blv. Plevne Blv. Şevket Özçelik Sk. Talatpaşa Blv. )

Kesinti ID : 3484465

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Murat Reis ( 156. Sk. 229. Sk. 230. Sk. 231. Sk. 232. Sk. 240. Sk. İnönü Cd. 156. Sk. 229. Sk. 230. Sk. 231. Sk. 232. Sk. 240. Sk. İnönü Cd. )

Kesinti ID : 3484467

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Murat Reis ( 223. Sk. 156. Sk. 199. Sk. 201. Sk. 227. Sk. 229. Sk. 231. Sk. 240. Sk. 242. Sk. 251. Sk. 255. Sk. İnönü Cd. 223. Sk. 156. Sk. 199. Sk. 201. Sk. 227. Sk. 229. Sk. 231. Sk. 240. Sk. 242. Sk. 251. Sk. 255. Sk. İnönü Cd. )

Kesinti ID : 3484470

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Çankaya ( İnönü Cd. 233. Sk. 156. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 131. Sk. Şehit Ceysu Ceylan İnönü Cd. 233. Sk. 156. Sk. 137. Sk. 136. Sk. 131. k. Şehit Ceysu Ceylan )

Murat Reis ( Şehit Ceysu Ceylan Sk. Şehit Ceysu Ceylan 233. Sk. İnönü Cd. 232. Sk. 230. Sk. 156. Sk. 137. Sk. Şehit Ceysu Ceylan Sk. Şehit Ceysu Ceylan 233. Sk. İnönü Cd. 232. Sk. 230. Sk. 156. Sk. 137. Sk. )

Kesinti ID : 3484473

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Murat Reis ( 213. Sk. 232. Sk. 179. Sk. 156. Sk. Şehit Ceysu Ceylan Sk. 225. Sk. 224. Sk. 226. Sk. 229. Sk. 230. Sk. 223. Sk. 213. Sk. 232. Sk. 179. Sk. 156. Sk. Şehit Ceysu Ceylan Sk. 225. Sk. 224. Sk. 226. Sk. 229. Sk. 230. Sk. 223. Sk. )

Mithatpaşa ( 207. Sk. 179. Sk. 207. Sk. 179. Sk. )

Kesinti ID : 3484487

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABAĞLAR / İZMİR

Gazi ( 3876. Sk. Ferdi Sefa Kılıç 3881/2. Sk. 3881. Sk. 3880. Sk. 3876. Sk. Ferdi Sefa Kılıç 3881/2. Sk. 3881. Sk. 3880. Sk. )

Umut ( Ferdi Sefa Kılıç Sk. 3880. Sk. Ferdi Sefa Kılıç Sk. 3880. Sk. )

Kesinti ID : 3484556

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KARABURUN / İZMİR

Merkez ( Şehit Hakan Algın Cd. Çiğdem Sk. Nergis Sk. Menekşe Sk. Cumhuriyet Cd. Aşağı Çeşme Sk. Şehit Hakan Algın Cd. Çiğdem Sk. Nergis Sk. Menekşe Sk. Cumhuriyet Cd. Aşağı Çeşme Sk. Şehit Hakan Algın Cd. Çiğdem Sk. Nergis Sk. Menekşe Sk. Cumhuriyet Cd. Aşağı Çeşme Sk. )

Kesinti ID : 3484623

Saat : 11:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR

Taşkesik ( BAYINDIR ASFALTI 6130. Sk. 6370. Sk. 6371. Sk. 6372. Sk. 6373. Sk. 6374. Sk. 6375. Cd. 6376. Sk. 6376/1. Sk. 6377. Sk. Demiryolu Erez Küme Evleri Gar BAYINDIR ASFALTI 6130. Sk. 6370. Sk. 6371. Sk. 6372. Sk. 6373. Sk. 6374. Sk. 6375. Cd. 6376. Sk. 6376/1. Sk. 6377. Sk. Demiryolu Erez Küme Evleri Gar )

Havuzbaşı ( Bayındır Torbalı Yolu Havuzbaşı Köyü İç Yolu Havuşbaşı Yolu Bayındır Torbalı Yolu Havuzbaşı Köyü İç Yolu Havuşbaşı Yolu )

Arslanlar ( 6130. Sk. 6130. Sk. )

Çaybaşı ( 12 KARŞIYAKA 1. Çaybaşı 1. Küme Sk. 12 KARŞIYAKA 1. Çaybaşı 1. Küme Sk. )

Eğerci ( 12 2503. Sk. Eğerci 2. Küme Evleri EĞERCİ 1.KÜME EVLERİ Eğerci 2 Küme Evleri EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ Eğerci 3. Küme Sk. Köy Yolu Torbalı Asfaltı Cd. eğerci 1.küme evleri 12 2503. Sk. Eğerci 2. Küme Evleri EĞERCİ 1.KÜME EVLERİ Eğerci 2 Küme Evleri EĞERCİ 2.KÜME EVLERİ Eğerci 3. Küme Sk. Köy Yolu Torbalı Asfaltı Cd. eğerci 1.küme evleri )

Karşıyaka ( 1519. Sk. 7306. Sk. 7319. Sk. KARŞIYAKA 1. 1519. Sk. 7306. Sk. 7319. Sk. KARŞIYAKA 1. )

Şehitler

Yedi Eylül ( 5646. Sk. 5646. Sk. )

Kesinti ID : 3484627

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR

Torbalı ( 5015 5017 5025 5031 5035. Sk. 5049. Sk. 5098 Metropolis Blv. 5110. Sk. 5108. Sk. 5106. Sk. 5104. Sk. 5102 Sk. 5100 5013. Sk. 5017. Sk. 5023 Sk. 5027. Sk. 5015 5017 5025 5031 5035. Sk. 5049. Sk. 5098 Metropolis Blv. 5110. Sk. 5108. Sk. 5106. Sk. 5104. Sk. 5102 Sk. 5100 5013. Sk. 5017. Sk. 5023 Sk. 5027. Sk. )

Kesinti ID : 3484630

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR

Torbalı ( 5049. Sk. 5053. Sk. 5110. Sk. 5059. Sk. 5057. Sk. 5092. Sk. 5043. Sk. 5049. Sk. 5053. Sk. 5110. Sk. 5059. Sk. 5057. Sk. 5092. Sk. 5043. Sk. )

Kesinti ID : 3484909

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ / İZMİR

Arkacılar ( OKKATAŞI ÖDEMİŞ KİRAZ YOLU OKKATAŞI ÖDEMİŞ KİRAZ YOLU )

Köfündere

Kesinti ID : 3484910

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ / İZMİR

Ören ( KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN ÖREN ÖREN ÖREN ÖREN KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN ÖREN MANASTIR ÖREN ÖREN ÖREN KÜÇÜKİBRAHİMLER KÜÇÜKİBRAHİMLER KAVALCILAR KAVALCILAR KAVALCILAR KAVALCILAR KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN ÖREN ÖREN ÖREN ÖREN KÜÇÜKÖREN KÜÇÜKÖREN ÖREN MANASTIR ÖREN ÖREN ÖREN KÜÇÜKİBRAHİMLER KÜÇÜKİBRAHİMLER KAVALCILAR KAVALCILAR KAVALCILAR KAVALCILAR )

Sarıkaya ( DEĞİRMENYANI CENİKLİ CENİKLİ CENİKLİ SARIKAYA ÇAVUŞDÜZÜ SARIKAYA DEĞİRMENYANI DEĞİRMENYANI CENİKLİ CENİKLİ SARIKAYA SARIKAYA SARIKAYA Değirmenyanı Merge Sarıkaya DEĞİRMENYANI CENİKLİ CENİKLİ CENİKLİ SARIKAYA ÇAVUŞDÜZÜ SARIKAYA DEĞİRMENYANI DEĞİRMENYANI CENİKLİ CENİKLİ SARIKAYA SARIKAYA SARIKAYA Değirmenyanı Merge Sarıkaya )

Cevizli ( CEVİZLİ YAMANLAR YAMANLAR CEVİZLİ BAL YERİ BAL YERİ BAL YERİ BAL YERİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ ALİMLER DOĞANCI BOSTAN YERİ BOSTAN YERİ BAL YERİ HÜSEYİN KELİ BOSTAN YERİ CEVİZLİ BOSTAN YERİ BOSTAN YERİ ASKERLER BAL YAKASI ASKERLER ASKERLER ASKERLER ASKERLER ASKERLER ASKERLER HÜSEYİN KELİ BALYAKASI BAL YAKASI BAL YAKASI CEVİZLİ Bal Yeri CEVİZLİ BAL YERİ BALYAKASI BALYERİ Cevizli Köyü İç Yolu Çevizli HÜSEYİN KELİ ASKERLER CEVİZLİ YAMANLAR YAMANLAR CEVİZLİ BAL YERİ BAL YERİ BAL YERİ BAL YERİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ HÜSEYİN KELİ ALİMLER DOĞANCI BOSTAN YERİ BOSTAN YERİ BAL YERİ HÜSEYİN KELİ BOSTAN YERİ CEVİZLİ BOSTAN YERİ BOSTAN YERİ ASKERLER BAL YAKASI ASKERLER ASKERLER ASKERLER ASKERLER ASKERLER ASKERLER HÜSEYİN KELİ BALYAKASI BAL YAKASI BAL YAKASI CEVİZLİ Bal Yeri CEVİZLİ BAL YERİ BALYAKASI BALYERİ Cevizli Köyü İç Yolu Çevizli HÜSEYİN KELİ ASKERLER )

Solaklar ( HACIBİBERLER Sarıimamlar HACIBİBERLER Sarıimamlar )

Çayağzı ( ÇAYAĞZI GELİNALAN Çelebiler Çayağzı Koyu İç Yolu Çayağzı Çalı Tarla Zeytinalan Yukarıbağarası Tekke Kızıl Tarla İç Yolu Kızıl Tarla Köseoğlu Suyu Karahayıt Karaburc Koyu İç Yolu Karaburc Koyu İc Yolu Kaleköy İç Yolu Efeler ÇAYAĞZI TAŞLIHARMAN ÇAYAĞZI SAKARYA SINIRBAŞI ÇELEBİLER YARBAŞI YARBAŞI YARBAŞI GELİNALAN TAŞLIHARMAN KÖSEOĞLU SUYU KÖSEOĞLU SUYU DEĞİRMENDERE DEĞİRMENDERE ÇAYAĞZI ÇAYAĞZI ZEYTİNALAN ZEYTİNALAN ZEYTİNALAN ZEYTİNALAN ZEYTİNALAN TOPAK TEPE TOPAK TEPE TOPAK TEPE TOPAK TEPE TOPAK TEPE TOPRAK TEPE TOPAK TEPE YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI TOPAK TEPE KEMERCİK KIZILTARLA KIZILTARLA KIZILTARLA TEKKE ÇELEBİLER GELİNALAN ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇALITARLA ÇALITARLA ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇALITARLA YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI GELİNALAN TEKKE SINIRBAŞI TEKKE GELİNALAN TEKKE KEMERCİK YUKARI BAĞARASI TEKKE CENİKLİ ÇELEBİLER MAVİLER ÇAYAĞZI GELİNALAN Çelebiler Çayağzı Koyu İç Yolu Çayağzı Çalı Tarla Zeytinalan Yukarıbağarası Tekke Kızıl Tarla İç Yolu Kızıl Tarla Köseoğlu Suyu Karahayıt Karaburc Koyu İç Yolu Karaburc Koyu İc Yolu Kaleköy İç Yolu Efeler ÇAYAĞZI TAŞLIHARMAN ÇAYAĞZI SAKARYA SINIRBAŞI ÇELEBİLER YARBAŞI YARBAŞI YARBAŞI GELİNALAN TAŞLIHARMAN KÖSEOĞLU SUYU KÖSEOĞLU SUYU DEĞİRMENDERE DEĞİRMENDERE ÇAYAĞZI ÇAYAĞZI ZEYTİNALAN ZEYTİNALAN ZEYTİNALAN ZEYTİNALAN ZEYTİNALAN TOPAK TEPE TOPAK TEPE TOPAK TEPE TOPAK TEPE TOPAK TEPE TOPRAK TEPE TOPAK TEPE YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI TOPAK TEPE KEMERCİK KIZILTARLA KIZILTARLA KIZILTARLA TEKKE ÇELEBİLER GELİNALAN ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇALITARLA ÇALITARLA ÇELEBİLER ÇELEBİLER ÇALITARLA YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI YUKARI ÇAYAĞZI GELİNALAN TEKKE SINIRBAŞI TEKKE GELİNALAN TEKKE KEMERCİK YUKARI BAĞARASI TEKKE CENİKLİ ÇELEBİLER MAVİLER )

Çömlekçi ( SERGİYERİ OVA SERGİYERİ OVA )

Doğancılar ( DOĞANCI DOĞANCI KURUDERE DOĞANCI Kurudere KURUDERE KURUDERE KURUDERE KURUDERE KURUDERE KURUDERE AYVAZCILAR DOĞANCI DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR MUMCANLAR Doğancılar DOĞANCI DOĞANCI DEĞİRMENALTI KAYADİBİ DOĞANCI AYVAZCILAR DEĞİRMENALTI GÜRGEN KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ GÜRGEN KAYADİBİ DOĞANCI BALYAKASI Gürgen Kocahasanlar KAYADİBİ DOĞANCI DOĞANCILAR DEĞİRMENALTI DOĞANCI DOĞANCI KURUDERE DOĞANCI Kurudere KURUDERE KURUDERE KURUDERE KURUDERE KURUDERE KURUDERE AYVAZCILAR DOĞANCI DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR DOĞANCILAR MUMCANLAR Doğancılar DOĞANCI DOĞANCI DEĞİRMENALTI KAYADİBİ DOĞANCI AYVAZCILAR DEĞİRMENALTI GÜRGEN KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ KAYADİBİ GÜRGEN KAYADİBİ DOĞANCI BALYAKASI Gürgen Kocahasanlar KAYADİBİ DOĞANCI DOĞANCILAR DEĞİRMENALTI )

İğdeli ( OSMANLAR ÇAVUŞDÜZÜ İĞDELİ ÇAVUŞDÜZÜ ÇAVUŞDÜZÜ ÇAVUŞDÜZÜ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ DİBEKTAŞI ÇAVUŞDÜZÜ DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI ÇAVUŞDÜZÜ ÇAVUŞDÜZÜ GİZİRLER ARAPLAR ARAPLAR İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ KERVAN KERVAN KERVAN Gizirler Igdelı Koyu İç Yolu Çavuşdüzü İğdeli İğdeli Koyu İç Yolu İĞDELİ OSMANLAR ÇAVUŞDÜZÜ İĞDELİ ÇAVUŞDÜZÜ ÇAVUŞDÜZÜ ÇAVUŞDÜZÜ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ DİBEKTAŞI ÇAVUŞDÜZÜ DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI ÇAVUŞDÜZÜ ÇAVUŞDÜZÜ GİZİRLER ARAPLAR ARAPLAR İĞDELİ İĞDELİ İĞDELİ KERVAN KERVAN KERVAN Gizirler Igdelı Koyu İç Yolu Çavuşdüzü İğdeli İğdeli Koyu İç Yolu İĞDELİ )

Bahçearası ( Zangallar Bahçeli Sk. Bahçeli BAHÇELİ BAHÇELİ DEMİRCİ HALİLLER DEMİRCİ HALİLLER DEMİRCİ HALİLLER ÇAMARASI FATİH FATİH FATİH ESKİYURT ESKİYURT Zangallar Bahçeli Sk. Bahçeli BAHÇELİ BAHÇELİ DEMİRCİ HALİLLER DEMİRCİ HALİLLER DEMİRCİ HALİLLER ÇAMARASI FATİH FATİH FATİH ESKİYURT ESKİYURT )

Altınoluk ( ÇAVDARLAR Maviler Bağırsakderesi ALTINOLUK ALTINOLUK ALTINOLUK PINARLAR ALTINOLUK ALTINOLUK ALTINOLUK ALTINOLUK ÇAVUŞDÜZÜ PINARLAR PINARLAR MAVİLER ALTINOLUK MAVİLER MAVİLER SARAÇLAR ÇAVDARLAR SARAÇLAR ÇAVDARLAR SARAÇLAR SARAÇLAR SARAÇLAR ÇAVDARLAR BAĞIRSAKDERESİ BAĞIRSAKDERESİ BAĞIRSAKDERESİ ALTINOLUK ÇAVDARLAR Maviler Bağırsakderesi ALTINOLUK ALTINOLUK ALTINOLUK PINARLAR ALTINOLUK ALTINOLUK ALTINOLUK ALTINOLUK ÇAVUŞDÜZÜ PINARLAR PINARLAR MAVİLER ALTINOLUK MAVİLER MAVİLER SARAÇLAR ÇAVDARLAR SARAÇLAR ÇAVDARLAR SARAÇLAR SARAÇLAR SARAÇLAR ÇAVDARLAR BAĞIRSAKDERESİ BAĞIRSAKDERESİ BAĞIRSAKDERESİ ALTINOLUK )

Akpınar ( DİBEKTAŞI Akpınar ZEYBEK Polat Girne MANASTIR MANASTIR MANASTIR MANASTIR DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI GİRNE GİRNE GİRNE AKPINAR AKPINAR GİRNE DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI GİRNE GİRNE GİRNE GİRNE GİRNE DİBEKTAŞI GİRNE POLAT DİBEKTAŞI POLAT AKPINAR MANASTIR AKPINAR AKPINAR AKPINAR DİBEKTAŞI Akpınar ZEYBEK Polat Girne MANASTIR MANASTIR MANASTIR MANASTIR DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI GİRNE GİRNE GİRNE AKPINAR AKPINAR GİRNE DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI DİBEKTAŞI GİRNE GİRNE GİRNE GİRNE GİRNE DİBEKTAŞI GİRNE POLAT DİBEKTAŞI POLAT AKPINAR MANASTIR AKPINAR AKPINAR AKPINAR )

Kaleköy ( KÖSEOĞLU SUYU KÖSEOĞLU SUYU )

Karaburç ( KARABOĞAZ BAĞARASI BAĞARASI ÇAMGEÇİDİ BAĞARASI BAĞARASI BAĞARASI YUKARI BAĞARASI BAĞARASI BAĞARASI YUKARI YIKIK HAN SINIRBAŞI SINIRBAŞI SINIRBAŞI SINIRBAŞI YUKARI YIKIKHAN SINIRBAŞI SINIRBAŞI SINIRBAŞI YUKARI YIKIK HAN KARABURÇ KARABURÇ KARABURÇ KARABURÇ KARABURÇ SAKARYA SAKARYA KARABOĞAZ SAKARYA KARABURÇ KARABURÇ PALAMUT ARASI KARABOĞAZ PALAMUT ARASI KARABOĞAZ PALAMUT ARASI KARABOĞAZ KARABOĞAZ PALAMUT ARASI PALAMUTARASI KARABOĞAZ PALAMUTARASI KARABOĞAZ PALAMUTARASI PALAMUTARASI PALAMUTARASI KARABOĞAZ SAKARYA SAKARYA SAKARYA SAKARYA KARABOĞAZ KARABOĞAZ KARABOĞAZ KARABOĞAZ SINIRBAŞI PALAMUT ARASI SINIRBAŞI SINIRBAŞI BAYRAMTEPE PALAMUT ARASI BAYRAMTEPE BAYRAMTEPE PALAMUTARASI BAĞARASI BAĞARASI ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ AKÇAPINAR AKÇAPINAR AKÇAPINAR SARIYER AKÇAPINAR SARIYER SARIYER SARIYER ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ Bayram Tepe Bağarası Kaleköy İç Yol Karaburc Koyu İç Yolu Karaburç Koyu İç Yolu Kiraz İç Yol Yeni Köy İç Yol Çamgecidi TAŞTEPE Çömlekçi Köyü İç Yol BAĞARASI PALAMUT ARASI ÇAMGEÇİDİ palamutarası ova KARABOĞAZ KARABOĞAZ BAĞARASI BAĞARASI ÇAMGEÇİDİ BAĞARASI BAĞARASI BAĞARASI YUKARI BAĞARASI BAĞARASI BAĞARASI YUKARI YIKIK HAN SINIRBAŞI SINIRBAŞI SINIRBAŞI SINIRBAŞI YUKARI YIKIKHAN SINIRBAŞI SINIRBAŞI SINIRBAŞI YUKARI YIKIK HAN KARABURÇ KARABURÇ KARABURÇ KARABURÇ KARABURÇ SAKARYA SAKARYA KARABOĞAZ SAKARYA KARABURÇ KARABURÇ PALAMUT ARASI KARABOĞAZ PALAMUT ARASI KARABOĞAZ PALAMUT ARASI KARABOĞAZ KARABOĞAZ PALAMUT ARASI PALAMUTARASI KARABOĞAZ PALAMUTARASI KARABOĞAZ PALAMUTARASI PALAMUTARASI PALAMUTARASI KARABOĞAZ SAKARYA SAKARYA SAKARYA SAKARYA KARABOĞAZ KARABOĞAZ KARABOĞAZ KARABOĞAZ SINIRBAŞI PALAMUT ARASI SINIRBAŞI SINIRBAŞI BAYRAMTEPE PALAMUT ARASI BAYRAMTEPE BAYRAMTEPE PALAMUTARASI BAĞARASI BAĞARASI ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ AKÇAPINAR AKÇAPINAR AKÇAPINAR SARIYER AKÇAPINAR SARIYER SARIYER SARIYER ÇAMGEÇİDİ ÇAMGEÇİDİ Bayram Tepe Bağarası Kaleköy İç Yol Karaburc Koyu İç Yolu Karaburç Koyu İç Yolu Kiraz İç Yol Yeni Köy İç Yol Çamgecidi TAŞTEPE Çömlekçi Köyü İç Yol BAĞARASI PALAMUT ARASI ÇAMGEÇİDİ palamutarası ova KARABOĞAZ )

Kibar ( MUSULLAR KİBAR MUSULLAR Musullar MUSULLAR KİBAR Kocahasanlar Musullar çavuşdüzü MUSULLAR KİBAR MUSULLAR Musullar MUSULLAR KİBAR Kocahasanlar Musullar çavuşdüzü )

Kesinti ID : 3484912

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KİRAZ / İZMİR

İğdeli ( ACİZLER OSMANLAR AZMANLAR AZMANLAR AZMANLAR AZMANLAR MOLLA MOLLA DAMLAR Azmanlar Kırmustafalar Molla KOCAİBRAHİMLER ACİZLER DAMLAR DAMLAR DAMLAR DAMLAR DAMLAR DAMLAR ACİZLER KERVAN OSMANLAR OSMANLAR ACİZLER OSMANLAR AZMANLAR AZMANLAR AZMANLAR AZMANLAR MOLLA MOLLA DAMLAR Azmanlar Kırmustafalar Molla KOCAİBRAHİMLER ACİZLER DAMLAR DAMLAR DAMLAR DAMLAR DAMLAR DAMLAR ACİZLER KERVAN OSMANLAR OSMANLAR )

Kaleköy ( Kaleköy KALEKÖY AKINCILAR KÖSEOĞLU SUYU AKINCILAR UZUNOVA UZUNOVA UZUNOVA UZUNOVA UZUNOVA UZUNOVA UZUNOVA UZUNOVA Karahayıt KIRLIOVA Kaleköy Uzunova Kaleköy KALEKÖY AKINCILAR KÖSEOĞLU SUYU AKINCILAR UZUNOVA UZUNOVA UZUNOVA UZUNOVA UZUNOVA UZUNOVA UZUNOVA UZUNOVA Karahayıt KIRLIOVA Kaleköy Uzunova )

Karabulu ( ZEYBEKLER İMAMLAR ÇAKICILAR ÇAKICILAR YEDİEVLER ÇAKICILAR ÇAKICILAR Armutlu Sk. Irmak YEDİEVLER Karabulu Köyü İç Yol Çakıcılar İmamlar ZEYBEKLER İMAMLAR ÇAKICILAR ÇAKICILAR YEDİEVLER ÇAKICILAR ÇAKICILAR Armutlu Sk. Irmak YEDİEVLER Karabulu Köyü İç Yol Çakıcılar İmamlar )

Mavidere ( KOZAĞAÇ KOZAĞAÇ KOZAĞAÇ YENİ YENİ MAVİDERE MAVİDERE YUKARI KONAK KOZAĞAÇ MAVİDERE Mavidere Yeni YENİ MAVİDERE yeni sokak Kozağaç KOZAĞAÇ KOZAĞAÇ KOZAĞAÇ YENİ YENİ MAVİDERE MAVİDERE YUKARI KONAK KOZAĞAÇ MAVİDERE Mavidere Yeni YENİ MAVİDERE yeni sokak Kozağaç )

Mersinlidere ( GARİPLER GARİPLER GARİPLER GARİPLER MERSİNLİDERE Mersinlidere MERSİNLİDERE KÖRKUYU KÖRKUYU GARİPLER KÖRKUYU KÖRKUYU KOCAKUYU KOCAKUYU KOCAKUYU KÖRKUYU KOCAKUYU GARİPLER Kocakuyu Mersindere MERSİNLİDERE GARİPLER DAVULCULAR GARİPLER GARİPLER GARİPLER GARİPLER MERSİNLİDERE Mersinlidere MERSİNLİDERE KÖRKUYU KÖRKUYU GARİPLER KÖRKUYU KÖRKUYU KOCAKUYU KOCAKUYU KOCAKUYU KÖRKUYU KOCAKUYU GARİPLER Kocakuyu Mersindere MERSİNLİDERE GARİPLER DAVULCULAR )

Olgunlar ( Olgunlar Hacılar OLGUNLAR AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN CERİTLER AVGAN OLGUNLAR AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN GEDİK GEDİK HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR Gedik CERİTLER OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR HACILAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR CERİTLER CERİTLER CERİTLER CERİTLER CERİTLER CERİTLER YUKARI KONAK CERİTLER CERİTLER RECEPLER Avgan Sk. Zeybekler HACILAR AVGAN Ceritler CERİTLER OLGUNLAR GEDİK Olgunlar Hacılar OLGUNLAR AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN CERİTLER AVGAN OLGUNLAR AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN AVGAN GEDİK GEDİK HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR HACILAR Gedik CERİTLER OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR HACILAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR OLGUNLAR CERİTLER CERİTLER CERİTLER CERİTLER CERİTLER CERİTLER YUKARI KONAK CERİTLER CERİTLER RECEPLER Avgan Sk. Zeybekler HACILAR AVGAN Ceritler CERİTLER OLGUNLAR GEDİK )

Örencik ( KARAİSMELLER ZEYBEKLER ZEYBEKLER ZEYBEKLER AVCILAR ZEYBEKLER ZEYBEKLER ÖRENCİK ÖRENCİK AVCILAR ÖRENCİK KARAİSMELLER AVCILAR AVCILAR KARAİSMELLER KARAİSMELLER AVCILAR AVCILAR Avcılar AVCILAR AVCILAR KARAİSMAİLLER KARAİSMAİLLER KARAİSMELLER Avcılar Sk. ZEYBEKLER ÖRENCİK KARAİSMELLER ZEYBEKLER ZEYBEKLER ZEYBEKLER AVCILAR ZEYBEKLER ZEYBEKLER ÖRENCİK ÖRENCİK AVCILAR ÖRENCİK KARAİSMELLER AVCILAR AVCILAR KARAİSMELLER KARAİSMELLER AVCILAR AVCILAR Avcılar AVCILAR AVCILAR KARAİSMAİLLER KARAİSMAİLLER KARAİSMELLER Avcılar Sk. ZEYBEKLER ÖRENCİK )

Sarıkaya

Sırımlı ( DÜMBÜLDEK DÜMBÜLDEK DÜMBÜLDEK DÜMBÜLDEK CINGILLAR CINGILLAR CINGILLAR CINGILLAR GÖÇMEN HATPLER GÖÇMEN GÖÇMEN GÖÇMEN DEĞİRMEN DERESİ DEĞİRMEN DERESİ GÖÇMEN GÖÇMEN DÜMBÜLDEK MAKUFLAR MAKUFLAR DEĞİRMEN DERESİ Cıngıllar Göçmen Hacılar Sırımlı CINGILLAR DÜMBÜLDEK DÜMBÜLDEK DÜMBÜLDEK DÜMBÜLDEK CINGILLAR CINGILLAR CINGILLAR CINGILLAR GÖÇMEN HATPLER GÖÇMEN GÖÇMEN GÖÇMEN DEĞİRMEN DERESİ DEĞİRMEN DERESİ GÖÇMEN GÖÇMEN DÜMBÜLDEK MAKUFLAR MAKUFLAR DEĞİRMEN DERESİ Cıngıllar Göçmen Hacılar Sırımlı CINGILLAR )

Solaklar ( ÇAVUŞLAR ÇAVUŞLAR KOÇKIRAN KEZBAN SARIİMAMLAR SARIİMAMLAR KEZBAN KARAYAVRULAR KARAYAVRULAR KARAYAVRULAR KARAYAVRULAR KARAYAVRULAR SARIİMAMLAR SOLAKLAR SOLAKLAR SOLAKLAR SOLAKLAR SOLAKLAR SOLAKLAR HATİPLER RECEPLER SOLAKLAR SOLAKLAR RECEPLER ÇAVUŞLAR KARAYAVRULAR KOÇKIRAN RECEPLER RECEPLER HATİPLER HATİPLER HATIPLAR KARAYAVRULAR RECEPLER Sarıimamlar SOLAKLAR ÇAVUŞLAR ÇAVUŞLAR KOÇKIRAN KEZBAN SARIİMAMLAR SARIİMAMLAR KEZBAN KARAYAVRULAR KARAYAVRULAR KARAYAVRULAR KARAYAVRULAR KARAYAVRULAR SARIİMAMLAR SOLAKLAR SOLAKLAR SOLAKLAR SOLAKLAR SOLAKLAR SOLAKLAR HATİPLER RECEPLER SOLAKLAR SOLAKLAR RECEPLER ÇAVUŞLAR KARAYAVRULAR KOÇKIRAN RECEPLER RECEPLER HATİPLER HATİPLER HATIPLAR KARAYAVRULAR RECEPLER Sarıimamlar SOLAKLAR )

Taşlıyatak ( TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR CEBECİLER DERVİŞLER DERVİŞLER MOLLALAR DERVİŞLER DERVİŞLER DERVİŞLER DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR Demirayaklar Mollalar CEBECİLER CEBECİLER TAŞLIYATAK DEMİRAYAKLAR CEBECİLER DERVİŞLER DERVİŞLER MOLLALAR DERVİŞLER DERVİŞLER DERVİŞLER DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR DEMİRAYAKLAR Demirayaklar Mollalar CEBECİLER CEBECİLER )

Tekbıçaklar ( AKTAŞ AKTAŞ AKTAŞ AKTAŞ AKTAŞ AKTAŞ AKTAŞ AKTAŞ TEKBIÇAKLAR DEREBAŞI DEREBAŞI DEREBAŞI AKTAŞ DERE DEREBAŞI TEKBIÇAKLAR Derebaşı Tekbıçaklar Köyü İç Yol AKTAŞ AKTAŞ AKTAŞ AKTAŞ AKTAŞ AKTAŞ AKTAŞ AKTAŞ AKTAŞ TEKBIÇAKLAR DEREBAŞI DEREBAŞI DEREBAŞI AKTAŞ DERE DEREBAŞI TEKBIÇAKLAR Derebaşı Tekbıçaklar Köyü İç Yol AKTAŞ )

Tumbullar ( Tumbullar AYLARBELENİ AYLARBELENİ DUTLARDERESİ AYLARBELENİ DUTLARDERESİ TUMBULLAR KALEDİBİ ÇAKICILAR Dutlarderesi Kaledibi Tumbullar AYLARBELENİ AYLARBELENİ DUTLARDERESİ AYLARBELENİ DUTLARDERESİ TUMBULLAR KALEDİBİ ÇAKICILAR Dutlarderesi Kaledibi )

Umurcalı ( UMURCALI GÖLCÜK UMURCALI UMURCALI UMURCALI UMURCALI UMURCALI HANYIKIĞI UMURCALI KOCAOVA Umuralı Köyü İç Yol Umurcalı Koyu İç Yolu Umurcalı Köyü İç Yol UMURCALI GÖLCÜK UMURCALI UMURCALI UMURCALI UMURCALI UMURCALI HANYIKIĞI UMURCALI KOCAOVA Umuralı Köyü İç Yol Umurcalı Koyu İç Yolu Umurcalı Köyü İç Yol )

Umurlu ( BAĞALANI HASAN HÜSEYİN HASAN HÜSEYİN KAHVEÖNÜ HASAN HÜSEYİN KAHVEÖNÜ UMURLU Umurlu UMURLU UMURLU UMURLU umurlu MELEK ALANI MELEKALANI UMURLU FRANŞA BAĞALANI BAĞALANI BAĞALANI BAĞALANI BAĞALANI Bağalanı Franşa Kahveönü Melek Alanı UMURLU Çal Dağı KAHVEÖNÜ ÇAL DAĞI BAĞALANI HASAN HÜSEYİN HASAN HÜSEYİN KAHVEÖNÜ HASAN HÜSEYİN KAHVEÖNÜ UMURLU Umurlu UMURLU UMURLU UMURLU umurlu MELEK ALANI MELEKALANI UMURLU FRANŞA BAĞALANI BAĞALANI BAĞALANI BAĞALANI BAĞALANI Bağalanı Franşa Kahveönü Melek Alanı UMURLU Çal Dağı KAHVEÖNÜ ÇAL DAĞI )

Yeniköy ( ÇINARLI ULUÇAY OVA KIRLIOVA KIRLIOVA KIRLIOVA ÇINARLI ÇINARLI ÇINARLI ULUÇAY ULUÇAY YENİKÖY GÖLCÜK KIRLIOVA KIRLIOVA KIRLIOVA KIRLIOVA KIRLIOVA KIRLIOVA ULUÇAY KIRLIOVA KIRLIOVA KIRLIOVA Avunduruk Koyu İç Yolu Avunduruk Mahallesi İç Yol Yeni Köy Mahallesi İç Yol Yeniköy Yeniköy Mahallesi İç Yol Yenıkoy Koyu İç Yolu YENİKÖY ÇINARLI ULUÇAY OVA KIRLIOVA KIRLIOVA KIRLIOVA ÇINARLI ÇINARLI ÇINARLI ULUÇAY ULUÇAY YENİKÖY GÖLCÜK KIRLIOVA KIRLIOVA KIRLIOVA KIRLIOVA KIRLIOVA KIRLIOVA ULUÇAY KIRLIOVA KIRLIOVA KIRLIOVA Avunduruk Koyu İç Yolu Avunduruk Mahallesi İç Yol Yeni Köy Mahallesi İç Yol Yeniköy Yeniköy Mahallesi İç Yol Yenıkoy Koyu İç Yolu YENİKÖY )

Haliller ( Kırhüseyinler ÇAKICI Davulcular Çakıcı Karaburc Koyu İç Yolu MAKUFLAR Haliller Avunduruk Koyu İç Yolu ÇAKICI YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA HALİLLER YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA DAVULCULAR DAVULCULAR HALİLLER AKKEÇİLİ YEŞİLOVA YEŞİLOVA DAVULCULAR HALİLLER HALİLLER HALİLLER HALİLLER HALİLLER AKKEÇİLİ AKKEÇİLİ MAKUFLAR MAKUFLAR MAKUFLAR HALİLLER HALİLLER KIRHÜSEYİNLER Kırhüseyinler ÇAKICI Davulcular Çakıcı Karaburc Koyu İç Yolu MAKUFLAR Haliller Avunduruk Koyu İç Yolu ÇAKICI YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA HALİLLER YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA YEŞİLOVA DAVULCULAR DAVULCULAR HALİLLER AKKEÇİLİ YEŞİLOVA YEŞİLOVA DAVULCULAR HALİLLER HALİLLER HALİLLER HALİLLER HALİLLER AKKEÇİLİ AKKEÇİLİ MAKUFLAR MAKUFLAR MAKUFLAR HALİLLER HALİLLER KIRHÜSEYİNLER )

Doğancılar ( OYUKKIRAN OYUK KIRAN OYUKKIRAN OYUKKIRAN OYUKKIRAN OYUKKIRAN OYUKKIRAN OYUK KIRAN OYUKKIRAN OYUKKIRAN OYUKKIRAN OYUKKIRAN )

Çayağzı ( Karahayıt ÇELEBİLER KARAHAYIT KARAHAYIT KARAHAYIT KARAHAYIT GÖKHARMAN ÇALITARLA Karahayıt ÇELEBİLER KARAHAYIT KARAHAYIT KARAHAYIT KARAHAYIT GÖKHARMAN ÇALITARLA )

Yenişehir ( İŞMECİ İÇMECİ KOCAOVA KOCAOVA YENİŞEHİR KOCAOVA KOCAOVA YENİŞEHİR KOCAOVA YENİŞEHİR YENİŞEHİR YENİŞEHİR YENİŞEHİR YENİŞEHİR YENİŞEHİR Yenısehır Koyu İç Yolu İşmeci İŞMECİ İÇMECİ KOCAOVA KOCAOVA YENİŞEHİR KOCAOVA KOCAOVA YENİŞEHİR KOCAOVA YENİŞEHİR YENİŞEHİR YENİŞEHİR YENİŞEHİR YENİŞEHİR YENİŞEHİR Yenısehır Koyu İç Yolu İşmeci )

Kurudere ( İÇMECE kurudere iç yol İÇMECE kurudere iç yol )

Avunduruk ( ÇAKICI Avunduruk Mahallesi İç Yol AVUNDURUK AVUNDURUK ÇAKICI Avunduruk Mahallesi İç Yol AVUNDURUK AVUNDURUK )

Ahmetler ( UMURLU Birlik Sk. Ahmetler GÖLDÜ UMURLU Birlik Sk. Ahmetler GÖLDÜ )

14 Eylül Pazar 2025

Kesinti ID : 3483777

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Tokatbaşı ( Tokatbaşı Köyü Tokatbaşı Köyü İç Yolu Tokatbaşı Köyü Tokatbaşı Köyü İç Yolu )

Kesinti ID : 3483778

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Tokatbaşı ( Tokatbaşı Köyü İç Yolu Tokatbaşı Köyü Ova Yolu Tokatbaşı Köyü İç Yolu Tokatbaşı Köyü Ova Yolu )

Kesinti ID : 3483782

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Tokatbaşı ( Furunlu Yolu Tokatbaşı Köyü İç Yolu Furunlu Yolu Tokatbaşı Köyü İç Yolu )

Kesinti ID : 3483786

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Elifli ( Çayır Mevkii Sk. Beylik Kümesi Sk. Çayır Mevkii Sk. Beylik Kümesi Sk. )

Kesinti ID : 3483788

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BAYINDIR / İZMİR

Elifli

Kesinti ID : 3484456

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KEMALPAŞA / İZMİR

Sütçüler

Kesinti ID : 3484907

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR

Doğanlar ( 1574/1 1404. Sk. 1409. Sk. Ankara Cd. 1574/1 1404. Sk. 1409. Sk. Ankara Cd. )

Evka 3

Kesinti ID : 3484917

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Hacıhasan ( birgi deresi küme evleri birgi deresi küme evleri )

Kesinti ID : 3484918

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

BORNOVA / İZMİR

Sarnıçköy ( Akyar Filiz Kordelya Sarnıç Cd. Akyar Filiz Kordelya Sarnıç Cd. )

Beşyol ( Buket Burçak Sk. Sardunya Sarnıç Cd. Beşyol Cd. Beşyol Badem YAMAÇ 8001 BEŞYOL Yamaç Yamaç Sk. Çavdar Çelik Çelik Sk. Buket Burçak Sk. Sardunya Sarnıç Cd. Beşyol Cd. Beşyol Badem YAMAÇ 8001 BEŞYOL Yamaç Yamaç Sk. Çavdar Çelik Çelik Sk. )

Karaçam

Kurudere ( Doğa Sk. Doğa Kartal Kurudere Cd. Doğa Sk. Doğa Kartal Kurudere Cd. )

Kesinti ID : 3484920

Saat : 8:30 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Güzelyurt ( Eşrefpaşa Anafartalar 937. Sk. 927. Sk. 926. Sk. 923. Sk. 922. Sk. 920. Sk. Eşrefpaşa Cd. Havra Sk. Eşrefpaşa Anafartalar 937. Sk. 927. Sk. 926. Sk. 923. Sk. 922. Sk. 920. Sk. Eşrefpaşa Cd. Havra Sk. )

Güneş ( Eşrefpaşa Cd. Anafartalar 925. Sk. 924. Sk. 922. Sk. 921. Sk. 920. Sk. 919/1. Sk. 919. Sk. 826. Sk. Eşrefpaşa Cd. Anafartalar 925. Sk. 924. Sk. 922. Sk. 921. Sk. 920. Sk. 919/1. Sk. 919. Sk. 826. Sk. )

Kestelli ( Anafartalar 959. Sk. Eşrefpaşa Cd. Kestelli Kestelli Cd. Dr. Faik Muhittin Adam Cd. 958. Sk. 957. Sk. 930. Sk. 924. Sk. 919. Sk. Anafartalar 959. Sk. Eşrefpaşa Cd. Kestelli Kestelli Cd. Dr. Faik Muhittin Adam Cd. 958. Sk. 957. Sk. 930. Sk. 924. Sk. 919. Sk. )

Konak ( 442. Sk. Anafartalar Cd. Kestelli 442. Sk. Anafartalar Cd. Kestelli )

Mimar Sinan ( Mürselpaşa Blv. Mürselpaşa Blv. )

Namazgah ( 939. Sk. Eşrefpaşa Cd. 939. Sk. Eşrefpaşa Cd. )

Oğuzlar ( 1260. Sk. 1261. Sk. Bozkurt Cd. Emre Özdestan Sk. 1260. Sk. 1261. Sk. Bozkurt Cd. Emre Özdestan Sk. )

Uğur ( Kestelli Kestelli )

Yenigün ( 1312. Sk. Anafartalar Cd. Anafartalar 928. Sk. 1312. Sk. Anafartalar Cd. Anafartalar 928. Sk. )

Etiler ( Mürselpaşa Blv. Bozkurt Anafartalar 1268. Sk. 1266. Sk. 1264. Sk. Mürselpaşa Blv. Bozkurt Anafartalar 1268. Sk. 1266. Sk. 1264. Sk. )

Kesinti ID : 3484921

Saat : 14:00 - 14:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Uğur ( Kestelli Kestelli )

Oğuzlar ( Emre Özdestan Sk. Bozkurt Cd. 1261. Sk. 1260. Sk. Emre Özdestan Sk. Bozkurt Cd. 1261. Sk. 1260. Sk. )

Namazgah ( Eşrefpaşa Cd. 939. Sk. Eşrefpaşa Cd. 939. Sk. )

Mimar Sinan ( Mürselpaşa Blv. Mürselpaşa Blv. )

Konak ( Kestelli Anafartalar Cd. 442. Sk. Kestelli Anafartalar Cd. 442. Sk. )

Kestelli ( Kestelli Cd. Kestelli Eşrefpaşa Cd. Dr. Faik Muhittin Adam Cd. Anafartalar 959. Sk. 958. Sk. 957. Sk. 930. Sk. 924. Sk. 919. Sk. Kestelli Cd. Kestelli Eşrefpaşa Cd. Dr. Faik Muhittin Adam Cd. Anafartalar 959. Sk. 958. Sk. 957. Sk. 930. Sk. 924. Sk. 919. Sk. )

Güzelyurt ( 937. Sk. Havra Sk. Eşrefpaşa Cd. Eşrefpaşa Anafartalar 927. Sk. 926. Sk. 923. Sk. 922. Sk. 920. Sk. 937. Sk. Havra Sk. Eşrefpaşa Cd. Eşrefpaşa Anafartalar 927. Sk. 926. Sk. 923. Sk. 922. Sk. 920. Sk. )

Etiler ( Bozkurt Mürselpaşa Blv. 1268. Sk. Anafartalar 1264. Sk. 1266. Sk. Bozkurt Mürselpaşa Blv. 1268. Sk. Anafartalar 1264. Sk. 1266. Sk. )

Güneş ( Eşrefpaşa Cd. Anafartalar 925. Sk. 924. Sk. 922. Sk. 921. Sk. 920. Sk. 919/1. Sk. 919. Sk. 826. Sk. Eşrefpaşa Cd. Anafartalar 925. Sk. 924. Sk. 922. Sk. 921. Sk. 920. Sk. 919/1. Sk. 919. Sk. 826. Sk. )

Yenigün ( Anafartalar Cd. Anafartalar 928. Sk. 1312. Sk. Anafartalar Cd. Anafartalar 928. Sk. 1312. Sk. )

Kesinti ID : 3484922

Saat : 8:30 - 14:31

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Güzelyurt ( 920. Sk. Eşrefpaşa Cd. Eşrefpaşa 926. Sk. 923. Sk. 922. Sk. 920. Sk. Eşrefpaşa Cd. Eşrefpaşa 926. Sk. 923. Sk. 922. Sk. )

Güneş ( 922. Sk. 921. Sk. 920. Sk. 922. Sk. 921. Sk. 920. Sk. )

Kesinti ID : 3484923

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Veliler ( Veliler Köyü İç Yolu veliler süleymanlar veliler mevkii velier mevkii veliler küme evler veliler küme evleri Veliler Köyü İç Yolu veliler süleymanlar veliler mevkii velier mevkii veliler küme evler veliler küme evleri )

Süleymanlar ( Süleymanlar Köyü İç Yolu Süleymanlar Köyü İç Yolu )

Bülbüller ( Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu Bülbüller Köyü İç Yolu Bülbüller Yolu )

Kerpiçlik ( Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii Kerpiçlik Köyü İç Yolu değirmen mevkii )

Kızılca ( Kızılca Köyü İç Yolu Kızılca Köyü İç Yolu )

Suçıktı

Kesinti ID : 3484925

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kayaköy ( Baştürk Çk. Berber Çk. Çavdar Çk. Zambak Çk. Sultan Selim Çk. Sever Çıkmazı Namık Kemal Cd. Mezarlık Sk. Mehmet Akif Cd. Kazım Karabekir Cd. Kayalar Sk. Kaya Çk. Favzi Çakmak Sk. hasan çavuş sk Deveci Çk. Beyazıt Sk. Dere Sk. Çiçek Sk. Adnan Menderes Cd. Aktaş Sk. Akın Çk. Baştürk Çk. Berber Çk. Çavdar Çk. Zambak Çk. Sultan Selim Çk. Sever Çıkmazı Namık Kemal Cd. Mezarlık Sk. Mehmet Akif Cd. Kazım Karabekir Cd. Kayalar Sk. Kaya Çk. Favzi Çakmak Sk. hasan çavuş sk Deveci Çk. Beyazıt Sk. Dere Sk. Çiçek Sk. Adnan Menderes Cd. Aktaş Sk. Akın Çk. )

Kesinti ID : 3484926

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ÖDEMİŞ / İZMİR

Kayaköy ( Namık Kemal Cd. Mehmet Akif Cd. Kayalar Sk. Favzi Çakmak Sk. Dilsiz Sk. Aktaş Sk. Namık Kemal Cd. Mehmet Akif Cd. Kayalar Sk. Favzi Çakmak Sk. Dilsiz Sk. Aktaş Sk. )

Kesinti ID : 3484966

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR

Kuşçular ( 8009/2 8008 KUŞÇULAR 8023. Sk. 8019. Sk. 8012. Sk. 8012 Sk. 8011 8002. Sk. 8005 8007 8009. Sk. 8010. Sk. 8017 8009/2 8008 KUŞÇULAR 8023. Sk. 8019. Sk. 8012. Sk. 8012 Sk. 8011 8002. Sk. 8005 8007 8009. Sk. 8010. Sk. 8017 )

Kesinti ID : 3484967

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR

Kuşçular ( 8011 8011 )

Kesinti ID : 3485020

Saat : 11:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

URLA / İZMİR

Rüstem ( Bal Sk. Ayışığı Sk. Üzüm Sk. Karlı Sk. Bebek Sk. Bal Sk. Ayışığı Sk. Üzüm Sk. Karlı Sk. Bebek Sk. )

İskele ( Bebek Sk. Bebek Sk. )

Kesinti ID : 3485056

Saat : 0:00 - 7:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. Cumhuriyet Blv. Atatürk Cd. 1476/1. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. Cumhuriyet Blv. Atatürk Cd. 1476/1. Sk. )

Kesinti ID : 3485068

Saat : 0:00 - 7:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

KONAK / İZMİR

Umurbey ( İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Girişi Atatürk Cd. İzmir Liman İşletmesi Müdürlüğü Girişi Atatürk Cd. )

Alsancak ( Kıbrıs Şehitleri Cd. Cumhuriyet Blv. Atatürk Cd. 1476/1. Sk. Kıbrıs Şehitleri Cd. Cumhuriyet Blv. Atatürk Cd. 1476/1. Sk. )

Kesinti ID : 3485072

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR

Dağkızılca ( 6180/8 6217 6213/3 6208/1 YUKARI ALAN KÜMESİ 6211/2 6218/1 SEYİRTEPE 6211/2 Sk. 6208/4 Sk. yukarı alan kümesi 6213/4 6216 23. Sk. 6180. Sk. 6201. Sk. 6203. Sk. 6204. Sk. 6205. Sk. 6206. Sk. 6207. Sk. 6208. Sk. 6209. Sk. 6210. Sk. 6211. Sk. 6212. Sk. 6213. Sk. Elmalı Sk. Philsa Cd. Yukarı Alan Kümesi 6208/2 6180/8 6217 6213/3 6208/1 YUKARI ALAN KÜMESİ 6211/2 6218/1 SEYİRTEPE 6211/2 Sk. 6208/4 Sk. yukarı alan kümesi 6213/4 6216 23. Sk. 6180. Sk. 6201. Sk. 6203. Sk. 6204. Sk. 6205. Sk. 6206. Sk. 6207. Sk. 6208. Sk. 6209. Sk. 6210. Sk. 6211. Sk. 6212. Sk. 6213. Sk. Elmalı Sk. Philsa Cd. Yukarı Alan Kümesi 6208/2 )

Karaot ( 007 Karaot Köyü İç Yolu 007 Karaot Köyü İç Yolu )

Saipler ( 2602 2603/1 Sk. 2600 Sk. 6165. Sk. Philsa Cd. Saipler Köyü İç Yolu 2602 2603/1 Sk. 2600 Sk. 6165. Sk. Philsa Cd. Saipler Köyü İç Yolu )

Çamlıca ( ÇAMLICA YOLU Çamlıca Köyü İç Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu çamlıca küme evleri yolu ÇAMLICA YOLU Çamlıca Köyü İç Yolu Çamlıca Köyü İç Yolu çamlıca küme evleri yolu )

Dağteke ( 6230. Sk. 6231. Sk. 6233. Sk. 6234. Sk. Dağtekke Köyü 6230. Sk. 6231. Sk. 6233. Sk. 6234. Sk. Dağtekke Köyü )

Düverlik ( DÜVERLİK YOLU düverlik yolu küme evleri İBİLİ TEPESİ Düverlik Köyü İç Yolu düverlik yolu düverlik köyü iç yolu DÜVERLİK YOLU düverlik yolu küme evleri İBİLİ TEPESİ Düverlik Köyü İç Yolu düverlik yolu düverlik köyü iç yolu )

Helvacı ( düverlik küme evleri yolu 6332/1 6280. Sk. 6281. Sk. 6282. Sk. 6283. Sk. 6284. Sk. 6286. Sk. 6287. Sk. 6288. Sk. 6289. Sk. 6290. Sk. 6291. Sk. 6292. Sk. 6293. Sk. 6285 düverlik küme evleri yolu 6332/1 6280. Sk. 6281. Sk. 6282. Sk. 6283. Sk. 6284. Sk. 6286. Sk. 6287. Sk. 6288. Sk. 6289. Sk. 6290. Sk. 6291. Sk. 6292. Sk. 6293. Sk. 6285 )

Karakızlar ( 6170 Sk. 6170 Sk. Karakızlar köy yolu Karakızlar Köyü İç Yolu 6170 Sk. 6170 Sk. Karakızlar köy yolu Karakızlar Köyü İç Yolu )

Dirmil ( ÇEŞMEALTI GAZİ CD. 9000/2 çeşmealtı Çeşmealtı Topraklık Aldaş Sk. Alparslan Sk. Ata Cd. Aydınlık Sk. Aşağı Çeşme Sk. Balcı Sk. Beste Sk. Depo Sk. Değirmendere Sk. Dutlu Sk. Döşemelik Sk. Fetih Sk. Gazi Cd. Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Irmak Sk. Kardelen Sk. Kayalık Sk. Korucuk Köyü Kurtlar Sk. Küllü Sk. Kınalı Sk. Mevlana Sk. Mezarlık Sk. Molla Sk. Narlık Sk. Okul Sk. Songül Sk. Soykan Çk. Yağhaneler Sk. Zincirli Sk. Çeşme Sk. gazi GAZİ ATA ÇEŞMEALTI GAZİ CD. 9000/2 çeşmealtı Çeşmealtı Topraklık Aldaş Sk. Alparslan Sk. Ata Cd. Aydınlık Sk. Aşağı Çeşme Sk. Balcı Sk. Beste Sk. Depo Sk. Değirmendere Sk. Dutlu Sk. Döşemelik Sk. Fetih Sk. Gazi Cd. Gelincik Sk. Gündoğdu Sk. Irmak Sk. Kardelen Sk. Kayalık Sk. Korucuk Köyü Kurtlar Sk. Küllü Sk. Kınalı Sk. Mevlana Sk. Mezarlık Sk. Molla Sk. Narlık Sk. Okul Sk. Songül Sk. Soykan Çk. Yağhaneler Sk. Zincirli Sk. Çeşme Sk. gazi GAZİ ATA )

Çapak ( 2556 Sk. 2510/1 2517/2 2548 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2526. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2543. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2503 sok 2517 2502 2556 Sk. 2510/1 2517/2 2548 2501. Sk. 2503. Sk. 2504. Sk. 2505. Sk. 2507. Sk. 2508. Sk. 2509. Sk. 2510. Sk. 2511. Sk. 2512. Sk. 2513. Sk. 2514. Sk. 2515. Sk. 2516. Sk. 2517. Sk. 2518. Sk. 2519. Sk. 2520. Sk. 2521. Sk. 2522. Sk. 2524. Sk. 2525. Sk. 2526. Sk. 2527. Sk. 2528. Sk. 2529. Sk. 2530. Sk. 2531. Sk. 2532. Sk. 2533. Sk. 2534. Sk. 2535. Sk. 2536. Sk. 2537. Sk. 2538. Sk. 2539. Sk. 2540. Sk. 2542. Sk. 2543. Sk. 2544. Sk. 2546. Sk. 2548. sokak 2550. Sk. 2552. Sk. 2554. Sk. 2560 2562. Sk. 2564. Sk. 2503 sok 2517 2502 )

Gazi Mustafa Kemal ( MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 7702 7213/3 7213/9 Ahu Sk. Ardıç Sk. Avcı Sk. Bardakçı Sk. Battal Sk. Başak Sk. Beyaz Karanfil Sk. KARABEKİR Cömert Sk. Deste Sk. Engin Sk. FATİH Gazozcu Sk. Gonca Gül Sk. Gölhayıt Sk. Gülfidan Sk. Gümüş Sk. Hastane Sk. Kamelya Sk. Kasımpatı Sk. Kesiklik Sk. Kestaneci Fatma Sk. KOCABIYIK Kubilay Sk. Leyla Sk. Mimar Sinan Cd. OKUL Ortanca Sk. Osman Efendi Sk. Sedirçam Sk. Subakan Sk. Sultan Kuyusu Cd. Yaren Dede Sk. Yasemin Sk. Yel Değirmeni Cd. Zümrüt Sk. Çamlık Sk. Çınar Sk. İnceoğlu Sk. Şakayık Sk. Şükrü Mehmet Sk. MUSTAFA KEMAL ATATÜRK MUSTAFA KEMAL ATATÜRK 7702 7213/3 7213/9 Ahu Sk. Ardıç Sk. Avcı Sk. Bardakçı Sk. Battal Sk. Başak Sk. Beyaz Karanfil Sk. KARABEKİR Cömert Sk. Deste Sk. Engin Sk. FATİH Gazozcu Sk. Gonca Gül Sk. Gölhayıt Sk. Gülfidan Sk. Gümüş Sk. Hastane Sk. Kamelya Sk. Kasımpatı Sk. Kesiklik Sk. Kestaneci Fatma Sk. KOCABIYIK Kubilay Sk. Leyla Sk. Mimar Sinan Cd. OKUL Ortanca Sk. Osman Efendi Sk. Sedirçam Sk. Subakan Sk. Sultan Kuyusu Cd. Yaren Dede Sk. Yasemin Sk. Yel Değirmeni Cd. Zümrüt Sk. Çamlık Sk. Çınar Sk. İnceoğlu Sk. Şakayık Sk. Şükrü Mehmet Sk. )

Karakuyu ( BARBAROS AY Mersinkürü Sk. STADYUM Arslan Sk. Balcılar Sk. Barbaros Ay Cd. KARABEKİR Değirmen Sk. Efeoğlu Sk. Emiroğlu Sk. Enginar Sk. FATİH Güldeste Sk. Hanımeli Sk. Kardelen Sk. KOCABIYIK Kocataş Sk. Kumluk Cd. Kırçiçeği Sk. Manolya Sk. OKUL Reyhan Sk. Sera Sk. Stadyum Sk. Sümbül Sk. Sıtma Kuyusu Sk. Türkmen Sk. Zerdali Sk. Çay Sk. Çağlar Sk. ERGİN BARBAROS AY Cd. BARBAROS AY Mersinkürü Sk. STADYUM Arslan Sk. Balcılar Sk. Barbaros Ay Cd. KARABEKİR Değirmen Sk. Efeoğlu Sk. Emiroğlu Sk. Enginar Sk. FATİH Güldeste Sk. Hanımeli Sk. Kardelen Sk. KOCABIYIK Kocataş Sk. Kumluk Cd. Kırçiçeği Sk. Manolya Sk. OKUL Reyhan Sk. Sera Sk. Stadyum Sk. Sümbül Sk. Sıtma Kuyusu Sk. Türkmen Sk. Zerdali Sk. Çay Sk. Çağlar Sk. ERGİN BARBAROS AY Cd. )

Ortaköy ( ÇİÇEK SK. Aslanlar Camiisokagi Paşa Sk. Philsa Cd. Çiçek Sk. ÇİÇEK SK. Aslanlar Camiisokagi Paşa Sk. Philsa Cd. Çiçek Sk. )

Yedi Eylül

Ormanköy ( 6331/1 6332 Sk. 6330. Sk. 6331. Sk. 6333. Sk. 6334. Sk. 6335. Sk. 6336. Sk. 6337. Sk. 6338. Sk. 6338/1. Sk. 6330/1 6331/1 6332 Sk. 6330. Sk. 6331. Sk. 6333. Sk. 6334. Sk. 6335. Sk. 6336. Sk. 6337. Sk. 6338. Sk. 6338/1. Sk. 6330/1 )

Doğancılar

Çınardibi ( Armutlu Yolu Köy İç Yolu Osmaniye Köyü Osmaniye Köyüçınardibi Köyü Çınardibi Köyü Çınardibi Köyü İç Yolu Armutlu Yolu Köy İç Yolu Osmaniye Köyü Osmaniye Köyüçınardibi Köyü Çınardibi Köyü Çınardibi Köyü İç Yolu )

Dernekli ( Dernekli Köyü İç Yolu Dernekli Yolu Mersinli Dernekli Köyü İç Yolu Dernekli Yolu Mersinli )

Osmanlar

Bayramlı ( Bayramlı Köyü Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Yolu Kümeevleri bayramlı yolu kümeevleri Bayramlı Köyü Bayramlı Köyü İç Yolu Bayramlı Yolu Kümeevleri bayramlı yolu kümeevleri )

Cumalı ( Cumalı Köyü Cumalı Köyü İç Yolu Cumalı Yolu Gökyaka Yolu Küme Evleri Yeşilköy Yolu Yeşilköy Yolu Küme Evleri cumalı yolu kümeevler CUMALI YOLU KÜMEEVLER Cumalı Köyü Cumalı Köyü İç Yolu Cumalı Yolu Gökyaka Yolu Küme Evleri Yeşilköy Yolu Yeşilköy Yolu Küme Evleri cumalı yolu kümeevler CUMALI YOLU KÜMEEVLER )

Dereköy ( 4004. Sk. Dereköy Köyü İç Yolu Dereköy Yolu Gökyaka 4004 4004. Sk. Dereköy Köyü İç Yolu Dereköy Yolu Gökyaka 4004 )

Gökyaka ( Gökyaka Köy İçi Yolu Gökyaka Köyü İç Yolu Gökyaka Yolu Gökyaka Yolu Küme Evleri Gökyaka Yolu Kümeevler Gökyaka Yolu Kümeevler Gökyaka Köy İçi Yolu Gökyaka Köyü İç Yolu Gökyaka Yolu Gökyaka Yolu Küme Evleri Gökyaka Yolu Kümeevler Gökyaka Yolu Kümeevler )

Kamberler ( Kamberler Köyü İç Yolu kamberleryolu kümeevler KAMBERLER YOLU KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER Kamberler Köyü İç Yolu kamberleryolu kümeevler KAMBERLER YOLU KAMBERLER YOLU KÜMEEVLER )

Vişneli ( 4002. Sk. 4003. Sk. 4005. Sk. Aşağı Vişneli Yolu Aşağı Vişneli Yolu Kümeevler Sk. 4011 4001. Sk. 4004. Sk. 4006. Sk. 4007. Sk. 4008. Sk. 4008/1. Sk. 4009. Sk. 4010. Sk. Vişneli Köyü İç Yolu 4010 4001 4002. Sk. 4003. Sk. 4005. Sk. Aşağı Vişneli Yolu Aşağı Vişneli Yolu Kümeevler Sk. 4011 4001. Sk. 4004. Sk. 4006. Sk. 4007. Sk. 4008. Sk. 4008/1. Sk. 4009. Sk. 4010. Sk. Vişneli Köyü İç Yolu 4010 4001 )

Yenikurudere ( YENİ KURUDERE YOLU Yenikurudere Köyü Yenikurudere Köyü İç Yolu YENİ KURUDERE YOLU Yenikurudere Köyü Yenikurudere Köyü İç Yolu )

Yeşilköy ( Yeşilköy Köyü İç Yolu Yeşilköy Yolu Yeşilköy Yolu Küme Evleri Yeşilköy Köyü İç Yolu Yeşilköy Yolu Yeşilköy Yolu Küme Evleri )

Bozköy ( 6165/2 Sk. 6168 Sk. 6160/2 6168 Sk. 6160. Sk. 6161. Sk. 6162. Sk. 6163 Sk. 6164. Sk. 6165. Sk. 6166. Sk. 6167. Sk. 6160 6165/2 6165/3 6168 6163 6165/1 6162 6165/2 Sk. 6168 Sk. 6160/2 6168 Sk. 6160. Sk. 6161. Sk. 6162. Sk. 6163 Sk. 6164. Sk. 6165. Sk. 6166. Sk. 6167. Sk. 6160 6165/2 6165/3 6168 6163 6165/1 6162 )

Çakırbeyli ( 6008/2 6180/4 Sk. 6191/1 Sk. 6180/6 Sk. isimsiz 6180/4 6180. Sk. 6180/10 Sk. 6180/18 6180/19 Bahçelievler Sk. Burhan Bey Cd. Cami Sk. Gazi Mustafa Kemal Cd. Gazi Sk. Gokce Sk. Göktepe Sk. Hayıtlı Sk. Kara Ayşe Sk. Koreli Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Nergiz Sk. OSMAN GAZİ Oğuzlar Cd. Philsa Cd. Yonca Sk. Yukarı Çeşme Sk. İstiklal Cd. 6180/11 6180sok 6180/1 6180/2 6190 6008/2 6180/4 Sk. 6191/1 Sk. 6180/6 Sk. isimsiz 6180/4 6180. Sk. 6180/10 Sk. 6180/18 6180/19 Bahçelievler Sk. Burhan Bey Cd. Cami Sk. Gazi Mustafa Kemal Cd. Gazi Sk. Gokce Sk. Göktepe Sk. Hayıtlı Sk. Kara Ayşe Sk. Koreli Sk. Mehmet Akif Ersoy Cd. Nergiz Sk. OSMAN GAZİ Oğuzlar Cd. Philsa Cd. Yonca Sk. Yukarı Çeşme Sk. İstiklal Cd. 6180/11 6180sok 6180/1 6180/2 6190 )

Balcılar

Kesinti ID : 3485073

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR

İnönü ( 144/4 144/3 144/6 144/2 150/4 150/3 150/2 Fatih Sultan Cd. Ahmet Özkan Blv. Ahmet Adaman Cd. 189/1 158 Sk. 154. Sk. 152/1. Sk. 150 149. Sk. 148/1 Sk. 148 Sk. 147/7 Sk. 147/6 Sk. 147/5 147/3 Sk. 147/3 147. Sk. 147 146 Sk. 145 Sk. 144. Sk. 144 Sk. 142/2 Sk. 147 181 Sk. 145/1 Sk. Ahmet Adaman Cd. 189 189/2 144/11 144/7 144/4 144/3 144/6 144/2 150/4 150/3 150/2 Fatih Sultan Cd. Ahmet Özkan Blv. Ahmet Adaman Cd. 189/1 158 Sk. 154. Sk. 152/1. Sk. 150 149. Sk. 148/1 Sk. 148 Sk. 147/7 Sk. 147/6 Sk. 147/5 147/3 Sk. 147/3 147. Sk. 147 146 Sk. 145 Sk. 144. Sk. 144 Sk. 142/2 Sk. 147 181 Sk. 145/1 Sk. Ahmet Adaman Cd. 189 189/2 144/11 144/7 )

Kesinti ID : 3485077

Saat : 13:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR

Çaybaşı ( 95/1. Sk. 7101. Sk. 7132/1 7109 AYDIN Ziya Güler Sk. MENDERES 7107. Sk. 7102. Sk. Fevzi Çakmak Cd. 7139. Sk. 7137. Sk. 95/1. Sk. 7101. Sk. 7132/1 7109 AYDIN Ziya Güler Sk. MENDERES 7107. Sk. 7102. Sk. Fevzi Çakmak Cd. 7139. Sk. 7137. Sk. )

Kesinti ID : 3485082

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR

Kazım Karabekir

Kesinti ID : 3485084

Saat : 10:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

TORBALI / İZMİR

Kazım Karabekir ( 6914. Sk. 6913. Sk. 24. Sk. 6914. Sk. 6913. Sk. 24. Sk. )

Pancar

Kesinti ID : 3485092

Saat : 11:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

ALİAĞA / İZMİR

Çıtak ( Şirin Sk. Yıldız Sk. Vatan Cd. Balaban Sk. 15/11 ÇITAK MİMAR SİNAN BABAOĞLU Menekşe 2 Sk. ÇITAK MEHMET AKİF Köprülü Sk. Güvendik Sk. Fatih Sk. Değirmen Sk. Ceylan Sk. Cevizli Sk. ÇITAK MENEKŞE ÇITAK İSTİKLAL Şirin Sk. Yıldız Sk. Vatan Cd. Balaban Sk. 15/11 ÇITAK MİMAR SİNAN BABAOĞLU Menekşe 2 Sk. ÇITAK MEHMET AKİF Köprülü Sk. Güvendik Sk. Fatih Sk. Değirmen Sk. Ceylan Sk. Cevizli Sk. ÇITAK MENEKŞE ÇITAK İSTİKLAL )

Güzelhisar