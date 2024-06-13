İzmir'de 13 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilova ( Köy İçi Yol )
Elifli
Fırınlı
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tokatbaşı ( Ova Yolu )
Fırınlı ( Furunlu Yolu )
Fatih ( Arapkirli Ova Yolu )
Yakacık
Yusuflu
Sadıkpaşa
Saat : 0:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )
Saat : 7:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 2:00 - 2:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazımdirik ( 345. Sk. 344. Sk. 343. Sk. 342/1. Sk. 342. Sk. 341. Sk. 340. Sk. 309. Sk. 308. Sk. 307. Sk. 306. Sk. 305. Sk. 303/1. Sk. 303. Sk. 302. Sk. 301. Sk. )
Karacaoğlan ( Park İçi Yolu 6244. Sk. 6241. Sk. 6240. Sk. 6239. Sk. 6238. Sk. 6237. Sk. 6236/3. Sk. 6236/2. Sk. 6236/1. Sk. 6236. Sk. 6235. Sk. 6221. Sk. 6220. Sk. 6219. Sk. 6218. Sk. 6217. Sk. 6216/1. Sk. 6216. Sk. 6215. Sk. 6214. Sk. 6213. Sk. 6212. Sk. 6211. Sk. 6210/2. Sk. 6209/6. Sk. 6209/5. Sk. 6209/4. Sk. 6209. Sk. 6208. Sk. 6207. Sk. )
Çınar ( 5037. Sk. )
BUCA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Doğancılar ( 6005. Sk. 6004/1. Sk. 6004. Sk. 6003/1. Sk. 6003. Sk. 6002. Sk. 6006. Sk. 6007. Cd. 6007 6007/2. Sk. 6010. Sk. 6002/1 6010 6004/1 Sk. 6013 6030 6015 6001 YUNUS EMRE 5025/1 KOCAORMAN MEVKİİ )
Kırklar ( 5031 5033/1 5025/5 5025/1 5031/1 Karataş 5023 5025/2 Sk. 5002/4 Sk. 5025/4 5028 Sk. 5025/1 Sk. 5033 5025/5 Sk. )
Belenbaşı ( 3007 Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmet İnönü ( 2066. Sk. 2005. Sk. 2005/1. Sk. 2005/2. Sk. 2005/3. Sk. 2006. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2009 )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İsmet İnönü ( 2124. Sk. 2124. Sk. 2123. Sk. 2123. Sk. 2122. Sk. 2122. Sk. 2122/1 2122/1 2133. Sk. 2132. Sk. 2132. Sk. 2129. Sk. 2129. Sk. 2125. Sk. 2125. Sk. 2133. Sk. )
Musalla ( 1053. Sk. 1053. Sk. 1052. Sk. 1052. Sk. 1051. Sk. 1051. Sk. 1050. Sk. 1050. Sk. 2122/1 2122/1 2122. Sk. 2122. Sk. 1054. Sk. 1054. Sk. )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ahmet Taner Kışlalı ( 6831. Sk. 6834. Sk. 6840. Sk. 6841. Sk. 6842. Sk. 8114/1. Sk. )
Maltepe ( 6840. Sk. 6840/1. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6780/1. Sk. 6783. Sk. 6784. Sk. 6780 )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6782. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6792/1. Sk. 6793. Sk. 6783. Sk. 6784. Sk. 6790. Sk. 6792. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6795. Sk. 6793. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6787/1. Sk. 6788. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Aydınlıkevler ( 6787/1. Sk. 6787. Sk. 6786. Sk. )
Saat : 17:00 - 18:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Uğur Mumcu ( 8790/5. Sk. 8790/11. Sk. 8790/10. Sk. 8972/1. Sk. 8974. Sk. 8981. Sk. 8982/1. Sk. Uğur Mumcu Parkı İçi Yolu 8972/2 8973. Sk. 8972. Sk. 8971. Sk. 8790/9. Sk. )
İnönü ( 8981/2. Sk. )
FOÇA / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafa Kemal Atatürk ( Zorer Sk. Kurtaran Sk. )
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafa Kemal Atatürk ( Şirin Sk. Kaynar Sk. İZMİR Aydın Sk. Atalay Sk. Atalay Ata Cd. Anı Sk. Anı Sitesi Ali Yeğen Sk. Ali Stair Cd. IŞIN Sefa Dinçer Sk. )
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafa Kemal Atatürk ( Azim Sk. Dünya Sk. ORUÇ REİS Tuna Sk. Tunç Sk. Zorer Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kazım Dirik ( 8/1 Foça İzmir Karayolu Cd. )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafa Kemal ( 6755 sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Cevizli ( CEVİZLİ YAMANLAR YAMANLAR CEVİZLİ BOSTAN YERİ CEVİZLİ Bal Yeri CEVİZLİ BAL YERİ )
Bahçearası ( Zangallar Bahçeli Sk. )
Kesinti ID : 3088020
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gedik ( Merkez MERKEZ )
KONAK / İZMİR
Saat : 1:00 - 1:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mithatpaşa ( 199. Sk. 198. Sk. 197. Sk. 196. Sk. 195. Sk. 194. Sk. 193. Sk. 192. Sk. 191. Sk. 190. Sk. 189. Sk. 181. Sk. 180. Sk. 179. Sk. 176. Sk. )
Kılıç Reis ( 312. Sk. 310. Sk. 249. Sk. )
Kemal Reis ( Halil Rıfatpaşa Şükrü Saraçoğlu Cd. Halil Rıfat Paşa Cd. 281. Sk. 280. Sk. 279. Sk. 278. Sk. 275. Sk. 274. Sk. 271. Sk. 269. Sk. 249. Sk. )
Murat Reis ( 257. Sk. 269. Sk. )
Çankaya ( 207. Sk. 155. Sk. 133. Sk. )
Akın Simav ( 249. Sk. 266. Sk. 267. Sk. 267/1. Sk. 268. Sk. 268/1. Sk. 269. Sk. 272. Sk. 273. Sk. 282. Sk. Halil Rıfat Paşa Cd. Şehit Nihatbey Şehit Nihatbey Cd. Halil Rıfatpaşa )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gümüldür Fevzi Çakmak ( 6242. Sk. 6245 6247. Sk. 6254/1. Sk. 6258. Sk. 6260. Sk. 6261. Sk. Şehit Sk. Şener Cd. 6232 GÜMÜLDÜR İZMİR 6234. Sk. 6239. Sk. 6241. Sk. 279. Sk. Sağlık Sk. Gazi Mustafa Kemal Blv. 6425. Sk. 6267. Sk. 6239 sk 6239 6239 sokak 6239/1 )
Gümüldür Cumhuriyet ( 6414 6414/1 sk 6414 SK )
Gümüldür Atatürk ( Mehmet Akmeral Cd. Hürriyet Cd. 6414 6362. Sk. 6356. Sk. 6354. Sk. hurriyet caddesi hürriyet cd )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tekeli Fevzi Çakmak
NARLIDERE / İZMİR
Saat : 8:00 - 9:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Narlı ( Altınvadi )
2. İnönü ( Altınvadi Cd. Altınvadi )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Horzum ( GENCER YAYLASI Horzum Köyü İç Yolu )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karakova
Seyrekli
Balabanlı
Kazanlı
Saat : 10:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Süleyman Demirel
Hürriyet ( 1669 1667 1672 Şehit İlhan Ufaker Cd. ŞEHİT ÖZPOLAT İlknur Sk. Çerçi Sk. Türbe Cd. Talatpaşa Cd. )
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tepecik ( 114. Sk. 116. Sk. 116/1 Sk. 110. Sk. 109. Sk. 108/1. Sk. 101. Sk. BAHÇEKÖY ÖNÜ KÜME EVLER 111. Sk. KAVAKDERE CADDESİ bahçeköy önü 115 bahçeköy önü bahçeköy önü 112. Sk. 113 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 105/1. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 113. Sk. 115 Tepecik Cd. KUŞADASI Kavakdere Cd. Güneydaş Tarımsal Üretim Pazarlama Bahçeköyönü 118. Sk. )
TİRE / İZMİR
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Akkoyunlu
Alacalı
Eskioba
Karateke
Saat : 10:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Toki
Karateke ( KARATEKE-ATATÜRK )
Mahmutlar ( isimsiz )
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeğenli ( Cumhuriyet Yolu ova yolu )
Kızılcahavlu
TORBALI / İZMİR
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilköy ( Fevzi Çakmak Cd. İZMİR AYDIN )
Saat : 10:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ayrancılar ( Şevket Kıvılcım BARIŞ MANÇO 84. Sk. 82/3 Sk. 82/1. Sk. 82. Sk. 80. Sk. 79 Sk. 77 Sk. 74. Sk. 67 67 Sk. 63/2 Sk. 61. Sk. )
Saat : 12:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilköy ( İZMİR AYDIN Fevzi Çakmak Cd. )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Pancar ( MENDERES YOLU )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Demirci
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3598. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3625. Sk. 3634 Sk. 3618 Sk. 3595 Sk. 3604 3614. Sk. 3621. Sk. 3627 3623. Sk. 3630. Sk. )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3646 3693 Sk. 3660. Sk. 3658. Sk. 3652 Sk. 3701 Sk. 3658 Sk. 3648 3689 sk. 3699. Sk. )