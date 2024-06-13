İzmir'de 13 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşilova ( Köy İçi Yol )

Elifli

Fırınlı

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Buca Protestan Baptist Kilisesi'nin kapıları herkese açık Buca Protestan Baptist Kilisesi'nin kapıları herkese açık

Tokatbaşı ( Ova Yolu )

Fırınlı ( Furunlu Yolu )

Fatih ( Arapkirli Ova Yolu )

Yakacık

Yusuflu

Sadıkpaşa

Saat : 0:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )

Saat : 7:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Hisarlık ( Hisarlık OVACIK )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 2:00 - 2:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazımdirik ( 345. Sk. 344. Sk. 343. Sk. 342/1. Sk. 342. Sk. 341. Sk. 340. Sk. 309. Sk. 308. Sk. 307. Sk. 306. Sk. 305. Sk. 303/1. Sk. 303. Sk. 302. Sk. 301. Sk. )

Karacaoğlan ( Park İçi Yolu 6244. Sk. 6241. Sk. 6240. Sk. 6239. Sk. 6238. Sk. 6237. Sk. 6236/3. Sk. 6236/2. Sk. 6236/1. Sk. 6236. Sk. 6235. Sk. 6221. Sk. 6220. Sk. 6219. Sk. 6218. Sk. 6217. Sk. 6216/1. Sk. 6216. Sk. 6215. Sk. 6214. Sk. 6213. Sk. 6212. Sk. 6211. Sk. 6210/2. Sk. 6209/6. Sk. 6209/5. Sk. 6209/4. Sk. 6209. Sk. 6208. Sk. 6207. Sk. )

Çınar ( 5037. Sk. )

BUCA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Doğancılar ( 6005. Sk. 6004/1. Sk. 6004. Sk. 6003/1. Sk. 6003. Sk. 6002. Sk. 6006. Sk. 6007. Cd. 6007 6007/2. Sk. 6010. Sk. 6002/1 6010 6004/1 Sk. 6013 6030 6015 6001 YUNUS EMRE 5025/1 KOCAORMAN MEVKİİ )

Kırklar ( 5031 5033/1 5025/5 5025/1 5031/1 Karataş 5023 5025/2 Sk. 5002/4 Sk. 5025/4 5028 Sk. 5025/1 Sk. 5033 5025/5 Sk. )

Belenbaşı ( 3007 Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İsmet İnönü ( 2066. Sk. 2005. Sk. 2005/1. Sk. 2005/2. Sk. 2005/3. Sk. 2006. Sk. 2007. Sk. 2008. Sk. 2009 )

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İsmet İnönü ( 2124. Sk. 2124. Sk. 2123. Sk. 2123. Sk. 2122. Sk. 2122. Sk. 2122/1 2122/1 2133. Sk. 2132. Sk. 2132. Sk. 2129. Sk. 2129. Sk. 2125. Sk. 2125. Sk. 2133. Sk. )

Musalla ( 1053. Sk. 1053. Sk. 1052. Sk. 1052. Sk. 1051. Sk. 1051. Sk. 1050. Sk. 1050. Sk. 2122/1 2122/1 2122. Sk. 2122. Sk. 1054. Sk. 1054. Sk. )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ahmet Taner Kışlalı ( 6831. Sk. 6834. Sk. 6840. Sk. 6841. Sk. 6842. Sk. 8114/1. Sk. )

Maltepe ( 6840. Sk. 6840/1. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydınlıkevler ( 6780/1. Sk. 6783. Sk. 6784. Sk. 6780 )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydınlıkevler ( 6782. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydınlıkevler ( 6792/1. Sk. 6793. Sk. 6783. Sk. 6784. Sk. 6790. Sk. 6792. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydınlıkevler ( 6795. Sk. 6793. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydınlıkevler ( 6787/1. Sk. 6788. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Aydınlıkevler ( 6787/1. Sk. 6787. Sk. 6786. Sk. )

Saat : 17:00 - 18:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Uğur Mumcu ( 8790/5. Sk. 8790/11. Sk. 8790/10. Sk. 8972/1. Sk. 8974. Sk. 8981. Sk. 8982/1. Sk. Uğur Mumcu Parkı İçi Yolu 8972/2 8973. Sk. 8972. Sk. 8971. Sk. 8790/9. Sk. )

İnönü ( 8981/2. Sk. )

FOÇA / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mustafa Kemal Atatürk ( Zorer Sk. Kurtaran Sk. )

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mustafa Kemal Atatürk ( Şirin Sk. Kaynar Sk. İZMİR Aydın Sk. Atalay Sk. Atalay Ata Cd. Anı Sk. Anı Sitesi Ali Yeğen Sk. Ali Stair Cd. IŞIN Sefa Dinçer Sk. )

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mustafa Kemal Atatürk ( Azim Sk. Dünya Sk. ORUÇ REİS Tuna Sk. Tunç Sk. Zorer Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kazım Dirik ( 8/1 Foça İzmir Karayolu Cd. )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mustafa Kemal ( 6755 sk. )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Cevizli ( CEVİZLİ YAMANLAR YAMANLAR CEVİZLİ BOSTAN YERİ CEVİZLİ Bal Yeri CEVİZLİ BAL YERİ )

Bahçearası ( Zangallar Bahçeli Sk. )

Kesinti ID : 3088020

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gedik ( Merkez MERKEZ )

KONAK / İZMİR

Saat : 1:00 - 1:15

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mithatpaşa ( 199. Sk. 198. Sk. 197. Sk. 196. Sk. 195. Sk. 194. Sk. 193. Sk. 192. Sk. 191. Sk. 190. Sk. 189. Sk. 181. Sk. 180. Sk. 179. Sk. 176. Sk. )

Kılıç Reis ( 312. Sk. 310. Sk. 249. Sk. )

Kemal Reis ( Halil Rıfatpaşa Şükrü Saraçoğlu Cd. Halil Rıfat Paşa Cd. 281. Sk. 280. Sk. 279. Sk. 278. Sk. 275. Sk. 274. Sk. 271. Sk. 269. Sk. 249. Sk. )

Murat Reis ( 257. Sk. 269. Sk. )

Çankaya ( 207. Sk. 155. Sk. 133. Sk. )

Akın Simav ( 249. Sk. 266. Sk. 267. Sk. 267/1. Sk. 268. Sk. 268/1. Sk. 269. Sk. 272. Sk. 273. Sk. 282. Sk. Halil Rıfat Paşa Cd. Şehit Nihatbey Şehit Nihatbey Cd. Halil Rıfatpaşa )

MENDERES / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gümüldür Fevzi Çakmak ( 6242. Sk. 6245 6247. Sk. 6254/1. Sk. 6258. Sk. 6260. Sk. 6261. Sk. Şehit Sk. Şener Cd. 6232 GÜMÜLDÜR İZMİR 6234. Sk. 6239. Sk. 6241. Sk. 279. Sk. Sağlık Sk. Gazi Mustafa Kemal Blv. 6425. Sk. 6267. Sk. 6239 sk 6239 6239 sokak 6239/1 )

Gümüldür Cumhuriyet ( 6414 6414/1 sk 6414 SK )

Gümüldür Atatürk ( Mehmet Akmeral Cd. Hürriyet Cd. 6414 6362. Sk. 6356. Sk. 6354. Sk. hurriyet caddesi hürriyet cd )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tekeli Fevzi Çakmak

NARLIDERE / İZMİR

Saat : 8:00 - 9:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Narlı ( Altınvadi )

2. İnönü ( Altınvadi Cd. Altınvadi )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Horzum ( GENCER YAYLASI Horzum Köyü İç Yolu )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karakova

Seyrekli

Balabanlı

Kazanlı

Saat : 10:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Süleyman Demirel

Hürriyet ( 1669 1667 1672 Şehit İlhan Ufaker Cd. ŞEHİT ÖZPOLAT İlknur Sk. Çerçi Sk. Türbe Cd. Talatpaşa Cd. )

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tepecik ( 114. Sk. 116. Sk. 116/1 Sk. 110. Sk. 109. Sk. 108/1. Sk. 101. Sk. BAHÇEKÖY ÖNÜ KÜME EVLER 111. Sk. KAVAKDERE CADDESİ bahçeköy önü 115 bahçeköy önü bahçeköy önü 112. Sk. 113 103. Sk. 104. Sk. 105. Sk. 105/1. Sk. 106. Sk. 107. Sk. 108. Sk. 113. Sk. 115 Tepecik Cd. KUŞADASI Kavakdere Cd. Güneydaş Tarımsal Üretim Pazarlama Bahçeköyönü 118. Sk. )

TİRE / İZMİR

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Akkoyunlu

Alacalı

Eskioba

Karateke

Saat : 10:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Toki

Karateke ( KARATEKE-ATATÜRK )

Mahmutlar ( isimsiz )

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeğenli ( Cumhuriyet Yolu ova yolu )

Kızılcahavlu

TORBALI / İZMİR

Saat : 12:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşilköy ( Fevzi Çakmak Cd. İZMİR AYDIN )

Saat : 10:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Ayrancılar ( Şevket Kıvılcım BARIŞ MANÇO 84. Sk. 82/3 Sk. 82/1. Sk. 82. Sk. 80. Sk. 79 Sk. 77 Sk. 74. Sk. 67 67 Sk. 63/2 Sk. 61. Sk. )

Saat : 12:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşilköy ( İZMİR AYDIN Fevzi Çakmak Cd. )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Pancar ( MENDERES YOLU )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Demirci

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Muratbey ( 3598. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Muratbey ( 3625. Sk. 3634 Sk. 3618 Sk. 3595 Sk. 3604 3614. Sk. 3621. Sk. 3627 3623. Sk. 3630. Sk. )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Muratbey ( 3646 3693 Sk. 3660. Sk. 3658. Sk. 3652 Sk. 3701 Sk. 3658 Sk. 3648 3689 sk. 3699. Sk. )

Editör: Engin Keskin