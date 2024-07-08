Batman'da 9 katlı binada yangın | 4 daire kullanılamaz halde Batman'da 9 katlı binada yangın | 4 daire kullanılamaz halde

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyasından operasyon ayrıntılarını paylaştı. "13 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-50” operasyonlarında hesaplarında 364 Milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandı." açıklamasıyla girişi yapılan paylaşımın devamı ise şu şekilde:

Editör: Engin Keskin