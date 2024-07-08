İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyasından operasyon ayrıntılarını paylaştı. "13 ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-50” operasyonlarında hesaplarında 364 Milyon TL işlem hacmi bulunan 24 şüpheli yakalandı." açıklamasıyla girişi yapılan paylaşımın devamı ise şu şekilde:

1️⃣3️⃣ ilde “Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği, Cinsel Taciz ve Yasa Dışı Bahis” suçlarına yönelik Jandarma tarafından düzenlenen “SİBERGÖZ-50” operasyonlarında hesaplarında 3️⃣6️⃣4️⃣ Milyon TL işlem hacmi bulunan 2️⃣4️⃣ şüpheli yakalandı❗️



Kara Vatanda olduğu… pic.twitter.com/bXGxHKd3GH — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) July 8, 2024