İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Karabağlar Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 13. Kavacık Üzüm Festivali, bu yıl da renkli görüntülere sahne olacak. Festival, 13 Eylül Cumartesi günü sabah 10.00’da stantların açılmasıyla başlayacak.

İlk Gün Programı

Açılış gününde halk oyunları gösterileri, protokol konuşmaları, üzüm yarışması ödül töreni, sanat atölyeleri ve bando gösterilerinin yanı sıra DJ performansı yer alacak. Festivalin ilk günü, saat 17.00’de İzBB Türk Halk Müziği Orkestrası’nın konseriyle son bulacak.

İkinci Gün Programı

14 Eylül Pazar günü ise “Kavacıklı Ressam Meryem Düzgünkaya” belgeseli ve söyleşi etkinliğiyle başlayacak festivalde; bando gösterileri, animasyon performansları, tiyatro gösterisi ve İzBB Pop Orkestrası konseri olacak.

Gün Boyu Sürecek Etkinlikler

Festival boyunca animasyon gösterileri, köy seyirlik tiyatro performansları, canlı performanslar, sanat atölyeleri, satış stantları, gençlik alanı, sportif aktiviteler ve macera parkurları katılımcıları bekliyor.

Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, festivalin bölgenin simgesi haline gelen üzümü tanıtmak ve kültürel birlikteliği pekiştirmek açısından büyük önem taşıdığını belirtti.