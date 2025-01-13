Türkiye'de ara transfer dönemi resmen başladı. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 2028'e kadar sözleşme yenilerken, Sivasspor Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci’yi kadrosuna kattı.
Süper Lig maç programı
- 20.00 Göztepe - Kasımpaşa
- 20.00 Konyaspor - Fenerbahçe
Beşiktaş
Siyah-beyazlılar günü izinli geçiriyor, Samsunspor maçı hazırlıkları yarın devam edecek.
Galatasaray
Başakşehir FK'yı deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, maç sonunda hakem ve MHK’yi eleştirdi.
Trabzonspor
Trabzonspor, Antalyaspor’u 5-0 mağlup ederek ikinci yarıya moralli başladı.
1. Lig maç programı
- 17.00 Çorum FK - İstanbulspor
- 20.00 Manisa FK - Ümraniyespor
Basketbol Süper Ligi
- 19.00 Darüşşafaka Lassa - Bursaspor Basketbol
Görme Engelliler Spor Federasyonu
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Olağan Genel Kurulu saat 10.00’da Ankara’da yapılacak.
Kaynak: HABER MERKEZİ