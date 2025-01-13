Altekma, taraftarını salona bekliyor Altekma, taraftarını salona bekliyor

Türkiye'de ara transfer dönemi resmen başladı. Fenerbahçe, İrfan Can Kahveci ile 2028'e kadar sözleşme yenilerken, Sivasspor Efkan Bekiroğlu ve Tolga Ciğerci’yi kadrosuna kattı.

Süper Lig maç programı

  • 20.00 Göztepe - Kasımpaşa
  • 20.00 Konyaspor - Fenerbahçe

Beşiktaş

Siyah-beyazlılar günü izinli geçiriyor, Samsunspor maçı hazırlıkları yarın devam edecek.

Galatasaray

Başakşehir FK'yı deplasmanda 2-1 yenen Galatasaray, maç sonunda hakem ve MHK’yi eleştirdi.

Trabzonspor

Trabzonspor, Antalyaspor’u 5-0 mağlup ederek ikinci yarıya moralli başladı.

1. Lig maç programı

  • 17.00 Çorum FK - İstanbulspor
  • 20.00 Manisa FK - Ümraniyespor

Basketbol Süper Ligi

  • 19.00 Darüşşafaka Lassa - Bursaspor Basketbol

Görme Engelliler Spor Federasyonu

Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Olağan Genel Kurulu saat 10.00’da Ankara’da yapılacak.

Kaynak: HABER MERKEZİ