Memur maaşlarına yapılan zammı yetersiz bulan çeşitli sendikalar, 13 Ocak 2025'te iş bırakma kararı aldı. Bu durum, eğitim sektöründen kamu hizmetlerine kadar birçok alanı etkileyebilir. İş bırakma kararı, özellikle çocuklarının eğitim hayatının kesintisiz sürmesini isteyen velilerin tepkisini çekti.

Hangi sendikalar iş bırakacak?

13 Ocak’ta iş bırakma kararı alan sendikalar, özellikle eğitim sektöründe faaliyet gösteren kuruluşlardan oluşuyor. Eyleme katılacağını açıklayan sendikalar şu şekilde:

Eğitim-İş

Hürriyetçi Eğitim Sen

TÖB Sen

Eğitim Gücü Sen

Anadolu Eğitim Sen

Bu sendikalara üye olan öğretmenler ve diğer kamu çalışanları, maaş zammını protesto etmek amacıyla iş bırakma eylemi yapacak. Eylemin, eğitim dışında kamu hizmetlerinde de aksamalara yol açması bekleniyor.

Eylemin gerekçesi nedir?

Sendikalar, memur maaşlarına yapılan artışı yetersiz buluyor ve bu durumu protesto etmek amacıyla harekete geçiyor. Özellikle artan hayat pahalılığı karşısında maaşların reel olarak eridiğini savunan sendikalar, daha adil bir düzenleme talep ediyor.

Eğitim hayatı etkilenecek mi?

Eylem kapsamında, sendikalara üye olan öğretmenler tam gün derslere girmeyeceklerini belirttiler. Bu durum, eğitim sürecinde aksamalara neden olabilir. Öğrenciler ve veliler, eylemin özellikle sınav dönemi öncesinde eğitim hayatını sekteye uğratmasından endişe duyuyor.

Hangi alanlarda hizmetler aksayabilir?

Eylemin sadece eğitim sektörüyle sınırlı kalmaması, kamu hizmetlerinin de etkilenmesi bekleniyor. Eğitim sektörünün yanı sıra bu sendikalara bağlı diğer memurlar da iş bırakma eylemine katılacak.

Sendikaların talepleri neler?

İş bırakma kararı alan sendikalar, maaş zamlarının daha adil bir şekilde düzenlenmesi ve memurların yaşam standartlarının iyileştirilmesi taleplerinde bulunuyor. Bu eylem, taleplerinin hükümet nezdinde daha görünür hale gelmesi amacıyla düzenleniyor.