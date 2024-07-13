İzmir'de 13 Temmuz'da 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa ( 2517 PAPATYA 2521 )
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Samurlu ( 24/13 DERE 24/16 Cennet Sk. Cumhuriyet 1. Sk. 24/10 Eser Sk. Köyiçi Sk. Mazitepe Sk. Mazıtepe Sk. Samurlu Yolu Yaren Sk. Çamlık 1. Sk. )
Bozköy
Çakmaklı
Horozgediği
Siteler
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Camii
Alankıyı ( YÖRÜK Alankıyı Köyü Alankıyı Köyü İç Yolu Karşıyaka Küme Evleri Kocatarla Köy İç Yolu )
Alanköy ( Alanköy Köyü İç Yolu Koy İc Yolu )
BAYRAKLI / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çay ( 2106. Sk. 2107. Sk. Şehit Hakan Uysal Cd. 2104. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çay ( Şehit Hakan Uysal Cd. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mansuroğlu ( 286/1. Sk. 284/2. Sk. 284/1 284. sk. Ankara )
BERGAMA / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karalar
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karalar ( Karalar Köyü İç Yolu Karalar Merkez )
Katrancı
Saat : 9:00 - 10:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( FIRAT GÖKSU Keban Sk. Şehit Mustafa Yılmaz Cd. )
BUCA / İZMİR
Saat : 0:00 - 6:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Vali Rahmi Bey ( Özmen Özmen Cd. Uğur Mumcu 127. Sk. )
Kozağaç ( 261/1. Sk. Uğur Mumcu Cd. 256. Sk. 258. Sk. 258/1. Sk. )
Dumlupınar ( 86. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kırklar ( 5025/1 Sk. 5025/5 5025/5 Sk. 5027 5026. Sk. 5025/2 Sk. 5025/3. Sk. 5025/2. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kırklar ( 5002/3 5002/4 Sk. 5025/1 Sk. Karabağlar Sk. Karatekeli Cd. 5025/4 )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 9:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi ( 3891. Sk. 3891/1. Sk. 3891/2. Sk. 3891/3. Sk. 3892. Sk. 3893/1. Sk. 3894. Sk. 3894/1. Sk. Eski İzmir Cd. 3890/2. Sk. 3890/1. Sk. 3890. Sk. 3889. Sk. 3888. Sk. 3887/3. Sk. 3887. Sk. 3886. Sk. )
Devrim ( Park İçi Yolu Eskiizmir Devrim Parkı İçi Yolu 3771/7. Sk. 3771/2. Sk. 3771/1. Sk. 3771. Sk. 3754. Sk. 3753/23. Sk. 3753/20. Sk. 3749/3. Sk. 3749/2. Sk. 3749/1. Sk. )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan ( 156 164 154 224 İnönü 228. Sk. 226. Sk. 179. Sk. 178. Sk. 172. Sk. 169. Sk. 166 165. Sk. 162. Sk. )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 10:30 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mehmet Akif Ersoy
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emenler ( KAZIKALAN Emenler Karşıyaka Kazıkalan Omanlar )
Saat : 9:30 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
İğdeli
Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çınarlı ( 1583/1. Sk. Ankara Asfaltı )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karakuyu
SELÇUK / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Barutçu
Zeytinköy ( KEMİK )
Zafer ( Selçuk-İzmir Yolu )
İsa Bey ( TARİŞ ARKASI kuyumcu mevkii 2048 ŞARAPÇI KUYU MEVKİİ KORUDAĞ MEVKİİ ayvalık sıfatı )
TİRE / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Adnan Menderes
Karateke
Doyranlı
Derebaşı
Çiniyeri
Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu )
Gökçen ( Site İçi Yolu )
Boynuyoğun
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Derebaşı
TORBALI / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Torbalı
Özbey ( 4039/1 Bayrak Cd. 4057. Sk. 4054. Sk. 4053. Sk. 4052. Sk. 4051. Sk. 4050 4049. Sk. 4049 Sk. 4048. Sk. 4047. Sk. 4046. Sk. 4045. Sk. 4044. Sk. 4043. Sk. 4042. Sk. 4041. Sk. 4040. Sk. 4040 Sk. 4039 4038. Sk. 4037. Sk. 4036. Sk. 4035 4034. Sk. 4033. Sk. 4032. Sk. 4031 4030. Sk. 4029. Sk. 4028. Sk. 4027. Sk. 4026. Sk. 4025. Sk. 4024. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4018. Sk. 4017. Sk. 4016. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. )