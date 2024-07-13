İzmir'de 13 Temmuz'da 14 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

ALİAĞA / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

B. Hayrettin Paşa ( 2517 PAPATYA 2521 )

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Samurlu ( 24/13 DERE 24/16 Cennet Sk. Cumhuriyet 1. Sk. 24/10 Eser Sk. Köyiçi Sk. Mazitepe Sk. Mazıtepe Sk. Samurlu Yolu Yaren Sk. Çamlık 1. Sk. )

Bozköy

Çakmaklı

Horozgediği

Siteler

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Camii

Alankıyı ( YÖRÜK Alankıyı Köyü Alankıyı Köyü İç Yolu Karşıyaka Küme Evleri Kocatarla Köy İç Yolu )

Alanköy ( Alanköy Köyü İç Yolu Koy İc Yolu )

BAYRAKLI / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çay ( 2106. Sk. 2107. Sk. Şehit Hakan Uysal Cd. 2104. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çay ( Şehit Hakan Uysal Cd. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mansuroğlu ( 286/1. Sk. 284/2. Sk. 284/1 284. sk. Ankara )

BERGAMA / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karalar

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karalar ( Karalar Köyü İç Yolu Karalar Merkez )

Katrancı

Saat : 9:00 - 10:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fatih ( FIRAT GÖKSU Keban Sk. Şehit Mustafa Yılmaz Cd. )

BUCA / İZMİR

Saat : 0:00 - 6:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Vali Rahmi Bey ( Özmen Özmen Cd. Uğur Mumcu 127. Sk. )

Kozağaç ( 261/1. Sk. Uğur Mumcu Cd. 256. Sk. 258. Sk. 258/1. Sk. )

Dumlupınar ( 86. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kırklar ( 5025/1 Sk. 5025/5 5025/5 Sk. 5027 5026. Sk. 5025/2 Sk. 5025/3. Sk. 5025/2. Sk. )

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kırklar ( 5002/3 5002/4 Sk. 5025/1 Sk. Karabağlar Sk. Karatekeli Cd. 5025/4 )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 9:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gazi ( 3891. Sk. 3891/1. Sk. 3891/2. Sk. 3891/3. Sk. 3892. Sk. 3893/1. Sk. 3894. Sk. 3894/1. Sk. Eski İzmir Cd. 3890/2. Sk. 3890/1. Sk. 3890. Sk. 3889. Sk. 3888. Sk. 3887/3. Sk. 3887. Sk. 3886. Sk. )

Devrim ( Park İçi Yolu Eskiizmir Devrim Parkı İçi Yolu 3771/7. Sk. 3771/2. Sk. 3771/1. Sk. 3771. Sk. 3754. Sk. 3753/23. Sk. 3753/20. Sk. 3749/3. Sk. 3749/2. Sk. 3749/1. Sk. )

KARABURUN / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mordoğan ( 156 164 154 224 İnönü 228. Sk. 226. Sk. 179. Sk. 178. Sk. 172. Sk. 169. Sk. 166 165. Sk. 162. Sk. )

KEMALPAŞA / İZMİR

Saat : 10:30 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mehmet Akif Ersoy

İzmir'de pazar günü kuaförler kapalı mı olacak? İzmir'de pazar günü kuaförler kapalı mı olacak?

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emenler ( KAZIKALAN Emenler Karşıyaka Kazıkalan Omanlar )

Saat : 9:30 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

İğdeli

Taşlıyatak ( DEMİRAYAKLAR )

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çınarlı ( 1583/1. Sk. Ankara Asfaltı )

MENDERES / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karakuyu

SELÇUK / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Barutçu

Zeytinköy ( KEMİK )

Zafer ( Selçuk-İzmir Yolu )

İsa Bey ( TARİŞ ARKASI kuyumcu mevkii 2048 ŞARAPÇI KUYU MEVKİİ KORUDAĞ MEVKİİ ayvalık sıfatı )

TİRE / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Adnan Menderes

Karateke

Doyranlı

Derebaşı

Çiniyeri

Kahrat ( İzmir Ödemiş Yolu )

Gökçen ( Site İçi Yolu )

Boynuyoğun

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Derebaşı

TORBALI / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Torbalı

Özbey ( 4039/1 Bayrak Cd. 4057. Sk. 4054. Sk. 4053. Sk. 4052. Sk. 4051. Sk. 4050 4049. Sk. 4049 Sk. 4048. Sk. 4047. Sk. 4046. Sk. 4045. Sk. 4044. Sk. 4043. Sk. 4042. Sk. 4041. Sk. 4040. Sk. 4040 Sk. 4039 4038. Sk. 4037. Sk. 4036. Sk. 4035 4034. Sk. 4033. Sk. 4032. Sk. 4031 4030. Sk. 4029. Sk. 4028. Sk. 4027. Sk. 4026. Sk. 4025. Sk. 4024. Sk. 4023. Sk. 4022. Sk. 4021. Sk. 4020. Sk. 4019. Sk. 4018. Sk. 4017. Sk. 4016. Sk. 4015. Sk. 4014. Sk. )

Editör: Engin Keskin