1500’den fazla katılımcının yer aldığı organizasyonda, Kenyalı sporcular Boaz Kiptoo Kiplagat ve Daisy Jeptoo Kimeli genel klasmanda birinciliği elde etti.

Maraton sabah saatlerinde Cumhuriyet Meydanı’ndan start aldı. Katılımcılar, koşu öncesi ısınma hareketleri yaptı ve meydanda ‘9 Eylül İzmir’ yazısını oluşturarak büyük bir görsel şölen sundu. Yarış başlamadan önce saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

21 kilometre 97 metre uzunluğundaki parkuru erkeklerde 1 saat 4 dakika 4 saniyede tamamlayan Boaz Kiptoo Kiplagat birinci olurken, kadınlarda Daisy Jeptoo Kimeli 1 saat 17 dakika 23 saniyelik süresiyle zirveye çıktı. Erkeklerde ikinci ve üçüncülüğü sırasıyla Kenyalı Obadiah Kiplangat Rop ve Etiyopyalı Fetene Alemu Regasa alırken, kadınlarda Kenyalı Eunita Chepchumba ikinci, Türk atlet Sebahat Demir ise üçüncü oldu. Ödüller, İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Zafer Levent Yıldır ve Gençlik ve Spor İzmir İl Müdürü Murat Eskici tarafından sahiplerine takdim edildi.

Maraton, yalnızca profesyonel atletleri değil, her yaştan sporseveri ağırladı. Koşuya bebek arabasıyla katılan aileler ve köpekleriyle koşan katılımcılar dikkat çekti. Alzheimer farkındalığı yaratmak amacıyla ellerinde pankartlarla koşan sporcular da maratona renk kattı. Erkek 35-39 yaş kategorisinde mücadele eden Mürsel Kılıç, köpeği Ares ile birlikte koştuğunu belirterek, “Farkındalık yaratmak için köpeğimle geldik. Balıkesir’den katıldık ve İzmir’i çok seviyoruz. Bugün köpeğimi yormamak için parkuru 2 saatte bitirmeyi planlıyorum” dedi.

Kadın 60-64 yaş kategorisinde yarışan Nevin Altınsoy ise organizasyona olan ilgisini, “Bu benim ilk koşum değil ama 9 Eylül’ü kutlamak için ayrı bir coşkuya sahip. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin bu tür etkinliklerini çok seviyorum” sözleriyle dile getirdi. Üniversite öğrencisi Hüsamettin Golbol da, “Derece elde etmek için değil, 9 Eylül’ü kutlamak ve günün tadını çıkarmak için katıldım. İzmir’de bulunmanın verdiği ayrıcalık hissi çok farklı” ifadelerini kullandı.

Arkadaş gruplarıyla maratona katılan katılımcılar da yoğunlukta. Kadın 50-54 yaş kategorisinde mücadele eden Özlem Kerman, “Bu organizasyonu her yıl takip etmeye çalışıyorum. Arkadaşlarımla birlikte katıldım ve parkuru 2 saatte bitirmeyi hedefliyorum. Bu anlamlı yarışta olmak gurur verici” dedi.

13. Uluslararası 9 Eylül İzmir Yarı Maratonu, hem profesyonel sporcular hem de İzmir halkı için coşku dolu ve renkli anlara sahne oldu, şehrin kurtuluşunun anlamını sporla birleştirdi.