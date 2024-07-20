İsrail'in Hayfa kentinde babasıyla yürüyüş yapan 13 yaşındaki Yair Whiteson, tesadüfen yaklaşık 1800 yıllık bir yüzük buldu. İlk başta paslı bir cıvata sandığı bu küçük ve yeşil nesne, aslında Antik Roma tanrıçalarından Minerva'yı resmediyordu.

Yüzüğün tarihi ve önemi

Ailesinin İsrail Eski Eserler Kurumu'yla irtibata geçmesi üzerine yapılan araştırmalar, yüzüğün MS ikinci ila üçüncü yüzyıla denk gelen Geç Roma Dönemi'ne ait olduğunu ortaya çıkardı. 17 Temmuz'da yapılan açıklamada, yüzüğün Antik Roma'da savaş ve bilgelik tanrıçası olarak bilinen Minerva'yı tasvir ettiği belirtildi.

Bulunduğu yer ve tarihi bağlam

Yüzük, Roma dönemine ait bir çiftlik evinin kalıntılarının bulunduğu Khirbet Shalala'da bulundu. Bu arkeolojik alan, aynı zamanda eski bir taş ocağına da ev sahipliği yapıyor. İsrail Eski Eserler Kurumu'ndan Nir Distelfeld ve Eitan Klein, taş ocağının kenarında iki mezar mağarasının bulunduğunu belirtiyor. Yüzük, bu çiftlikte yaşayan bir kadına ait olabileceği gibi, bir taş ocağı işçisinden de düşmüş olabilir. Ayrıca defin sırasında adak amacıyla sunulmuş olma ihtimali de bulunuyor.

Yüzüğün detayları

Distelfeld, bronzdan yapılmış gibi duran bu yüzüğün, miğferli çıplak bir figürün resmini taşıdığını söylüyor. Figür, bir elinde kalkan, diğerinde ise bir mızrak tutuyor. Yüzük, Kudüs'teki Jay ve Jeanie Schottenstein İsrail Ulusal Arkeoloji Kampüsü'nde sergilenecek.