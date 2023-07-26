Olay, saat 09.00 sıralarında ilçeye bağlı Şirinevler Mahallesi 668’inci Sokak’taki Belediye Evleri’nin 6’ncı katında meydana geldi. İddiaya göre, annesi ve babası evden ayrıldıktan sonra, tabanca ile oynayan Sıla Polat, kendini vurdu. Bir süre sonra eve gelen babası, kızını kanlar içerisinde yerde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaptığı kontrolde, şakağına kurşun isabet eden Sıla Polat’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polat’ın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.