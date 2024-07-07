Türk satranç dünyası, genç oyuncu Yağız Kaan Erdoğmuş'un tarihi başarısıyla çalkalanıyor. 13 yaşındaki yetenek, dünya satranç şampiyonu Magnus Carlsen’i sadece 41.2 saniyede mat ederek büyük bir başarıya imza attı.

Yağız Kaan Erdoğmuş'un tarihi zaferi

Türk satranç dünyası, 13 yaşındaki Yağız Kaan Erdoğmuş’un inanılmaz zaferiyle sarsıldı. Genç yetenek, katıldığı uluslararası bir turnuvada dünyanın gelmiş geçmiş en iyi satranç oyuncusu olarak kabul edilen Magnus Carlsen’i 41.2 saniyede mat etti

Magnus Carlsen kimdir?

Sven Magnus Øen Carlsen, Norveçli bir satranç büyükustasıdır. Beş kez Dünya Satranç Şampiyonu, dört kez Dünya Hızlı Satranç Şampiyonu ve altı kez Dünya Blitz Satranç Şampiyonu olmuştur. 33 yaşındaki Carlsen, satranç dünyasında efsanevi bir oyuncu olarak kabul edilmektedir.

Turnuva detayları ve Yağız Kaan'ın yolu

Yağız Kaan Erdoğmuş, satranç yeteneğini küçük yaşlardan itibaren gösterdi ve hızla ulusal ve uluslararası turnuvalarda kendini kanıtladı. Son olarak, bu büyük turnuvada Carlsen ile karşılaşarak tarih yazdı. Yağız Kaan’ın bu başarısı, genç yaşına rağmen büyük bir gelecek vaat ettiğinin kanıtı olarak görülüyor.