Afyonkarahisar’da, çeşitli suçlardan 14 farklı dosyası bulunan ve toplam 10 yıl 22 gün hapis cezasına çarptırılan R.B., polis tarafından yapılan başarılı bir operasyonla yakalandı.

14 ayrı dosyası olan zanlı cezaevinden firar etmişti

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında R.B.'nin izini sürdü. Hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, görevi yaptırmamak için direnme, alkol veya uyuşturucu madde etkisi altında araç kullanma, mala zarar verme ve hükümlü veya tutuklunun kaçması gibi suçlardan 14 ayrı dosya bulunan R.B., açık cezaevinden firar etmişti.

Cezaevine gönderildi

Polis ekiplerinin titiz takibi sonucunda R.B., kısa sürede yakalandı. Şahıs, adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.