Denizli’de haftasonu hava durumu oldukça ılımlı. 14 Eylül Cumartesi günü, şehirde hava parçalı bulutlu ve sıcaklık 18°C olarak kaydedildi. Rüzgarın hızı ise 10 km/saat.

Hava durumu detayları

Sıcaklık: Bugün Denizli’de hava sıcaklığı 18°C civarında seyrediyor. Öğleden sonra sıcaklık 35°C’ye kadar yükselebilirken, gece saatlerinde 26°C’ye düşmesi bekleniyor.

Nem ve Hissedilen Sıcaklık: Nem oranı %74 olarak ölçülüyor, bu da hava koşullarının biraz bunaltıcı olabileceğini gösteriyor. Hissedilen sıcaklık 37,8°C'ye kadar çıkabilir.

Rüzgar: Rüzgar hızı 10 km/saat ve yönü ise 9 km/saat. Bu, hafif bir esinti sağlayarak rahat bir gün geçirmenizi mümkün kılacak. Uşak’ta 13 Eylül 2024 elektrik kesintisi

Hava Kalitesi: Hava kalitesi endeksi 15,9 ve hava kalitesi sağlıklı olarak değerlendiriliyor. Dışarıda zaman geçirmek için uygun koşullar mevcut.

Cumartesi günü Denizli’de dışarıda vakit geçirmek için oldukça uygun hava koşulları var. Hafif rüzgar ve ılımlı sıcaklık, açık hava etkinlikleri için ideal bir ortam sunuyor. Özellikle öğleden sonra sıcaklık biraz yükselse de nem oranı yüksek olabilir, bu yüzden rahat giysiler tercih etmek iyi olabilir.

14 Eylül 2024 Denizli hava durumu görmek için tıklayın.