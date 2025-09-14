İzmir'de 14 Eylül 2025 Pazar günü Metro sefer saatleri ve durak bilgileri paylaşıldı. İşte İzmir Metrosu'nun sefer planı ve saatleri.

14 Eylül 2025 Pazar İzmir metro sefer saatleri ve durakları

İzmir Büyükşehir Belediyesi, 14 Eylül 2025 Pazar günü için İzmir Metrosu'na ait sefer saatleri ve güzergah bilgilerini güncelledi. Yolcuların yoğunluk saatlerine göre ulaşımda kolaylık yaşaması için sabah ve akşam saatlerinde sefer aralıkları sıklaştırıldı.

İzmir Metrosu, Fahrettin Altay – Evka 3 arasında hizmet verirken, istasyonlar boyunca düzenli ve dakik seferler düzenlenmeye devam edecek.

İzmir metro hattı güzergahı (Fahrettin Altay – Evka 3):

Duraklar:

Fahrettin Altay, Poligon, Göztepe, Güzelyalı, Hatay, İzmirspor, Koşu, Şirinyer, General Asım Gündüz, Hilal, Basmane, Çankaya, Konak, Üçyol, Üçkuyular, Hatay, Karabağlar, Halkapınar, Sanayi, Bölge, Stadyum, Bornova, Evka 3

İzmir Metro sefer planı

Hafta içi sefer aralıkları:

06:00 - 07:00: 7,5 dakika

07:00 - 10:00: 4 dakika

10:00 - 16:00: 6 dakika 13 Eylül Cumartesi İzmir tramvay sefer saatleri belli oldu! İçeriği Görüntüle

16:00 - 20:00: 4 dakika

20:00 - 00:20: 7,5 dakika

Cumartesi günü sefer aralıkları:

06:00 - 07:30: 7,5 dakika

07:30 - 20:00: 6 dakika

20:00 - 00:20: 7,5 dakika

Pazar günü sefer aralıkları:

06:00 - 11:00: 10 dakika

11:00 - 21:00: 7,5 dakika

21:00 - 00:20: 10 dakika

Gece ulaşımı ve metro aktarma bilgileri

Metro hattı, Halkapınar İstasyonu üzerinden İZBAN’a, Fahrettin Altay istasyonu üzerinden Tramvay ve ESHOT hatlarına entegre çalışıyor. Böylece kent içinde hızlı aktarma yapılabiliyor. Gece saatlerinde ise Metro seferleri saat 00:20’ye kadar devam ediyor.

Detaylı metro saatleri ve harita için:

İzmir Metro A.Ş.’nin resmi internet sitesinden güncel saat ve durak bilgilerine ulaşabilirsiniz: www.izmirmetro.com.tr