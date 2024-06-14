İzmir'de 14 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Onur ( Fulya Sk. Yeşilçam Sk. Fesleğen Sk. Çilek Sk. İğde Çağla Sk. Çınar Sk. 2. Hayıt. Sk. Filiz Sk. Böğürtlen Sk. )
Saat : 15:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Onur ( Limon Sk. Böğürtlen Sk. Fulya Sk. 2. Hayıt. Sk. )
BAYINDIR / İZMİR
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yeşilova ( Gönül Sk. Camii Sk. Cami Sk. CANLI İSTASYON )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Atatürk ( Molla Sk. ARMAĞAN Ağatır Çk. Bülbül Çk. Fırıncı Sk. Gül Çk. Kahraman Sk. KAZIM DİRİK HAMİDİYE Yeni Sk. Çamlık Sk. Çiçekli Sk. Çınar Sk. İSTASYON Şehit Eray Dağlı Sk. İNÖNÜ )
Cumhuriyet ( Alibey Sk. Asma Sk. Bahçe Sk. Demirci Sk. KAZIM DİRİK Mehtap Sk. Papatya Sk. Sabribey Sk. Tepe Sk. Ömerbey Sk. İlyas Tuna Sk. İSTASYON İNÖNÜ )
Yeşilova
BEYDAĞ / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sarıkaya ( Beydağ Ödemiş Yolu Sarıkaya Yolu Sarıkaya Koyu İç Yolu Patika )
BORNOVA / İZMİR
Saat : 1:00 - 2:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gazi Osman Paşa ( 5412. Sk. 5419. Sk. 5424. Sk. 5425. Sk. 5427. Sk. 5428. Sk. 5429. Sk. Kamil Tunca Blv. Yavuz Selim )
Tuna ( 5500. Sk. 5500/1. Sk. 5500/3. Sk. 5501. Sk. 5502. Sk. 5502/1. Sk. 5503. Sk. 5504. Sk. 5505. Sk. 5506. Sk. 5507. Sk. 5508. Sk. 5509. Sk. 5510. Sk. 5511. Sk. 5511/1. Sk. 5512. Sk. 5513. Sk. 5514. Sk. 5515. Sk. 5516. Sk. 5517. Sk. 5518. Sk. 5522. Sk. 5524. Sk. 5526. Sk. 5529. Sk. 5530. Sk. 5531. Sk. 5531/1. Sk. 5533. Sk. 5534. Sk. 5615. Sk. 5617. Sk. 5627. Sk. 5627/2. Sk. 5627/3. Sk. 5638. Sk. 5639. Sk. 5639/1. Sk. )
ÇEŞME / İZMİR
Saat : 4:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Alaçatı ( 11020. Sk. 11018. Sk. 11017. Sk. 11015. Sk. 11013. Sk. 11012. Sk. 11011. Sk. 11006. Sk. 11005/1. Sk. 11005. Sk. 11004. Sk. 11003. Sk. 11016. Sk. 18026/2 18026 18026/3 18026/4 18015 18018 LİMAN-OSMAN AĞA LİMAN-OSMAN AĞA 18026 sk )
ÇİĞLİ / İZMİR
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şirintepe ( 8153. Sk. 8140. Sk. 8152. Sk. 8128. Sk. 8155. Sk. 8154. Sk. )
Saat : 9:00 - 11:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Şirintepe ( 8156. Sk. 8155. Sk. 8128. Sk. 8131. Sk. 8132. Sk. 8140. Sk. )
DİKİLİ / İZMİR
Saat : 10:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bademli ( Bademli 1 Bademli 5 Bademli 45 Bademli 44/1 Bademli 44 Bademli 40 Bademli 35 Bademli 33 Bademli 32 Bademli 31 Bademli 30 Bademli 23 9. Sk. 7. Sk. 6. Sk. 4. Sk. 34. Sk. BADEMLİ 3 Bademli 22 Bademli 20 Bademli 19 Bademli 11 Bademli 10 Bademli 1/2 Bademli 1/1 Bademli 6 )
GÜZELBAHÇE / İZMİR
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kahramandere ( 819. Sk. 884. Sk. 888. Sk. Şehit Kemal Şehit Kemal Cd. 811. Sk. )
Çelebi ( Şehit Kemal 490. Sk. 271. Sk. 269. Sk. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çelebi ( 271. Sk. 269. Sk. 492. Sk. 494. Sk. 281. Sk. )
Saat : 9:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mustafa Kemal Paşa ( Atatürk Cd. 2193. Sk. 2191. Sk. )
KARABAĞLAR / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tahsin Yazıcı ( İhsan Alyanak 9313. Sk. 9301. Sk. 9242. Sk. Park İçi Yolu 9313/1. Sk. )
Vatan ( 9313. Sk. 9242/3. Sk. İhsan Alyanak )
KARABURUN / İZMİR
Saat : 2:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan ( 383 266 432 520 18 380 367 372 118 335 294 164 KAZIM KARABEKİR 149 424 427 426 465 466 1 329 331 330 332 421 33 MUSTAFA KEMAL 35 37 39 AYIBALIĞI 74 156 )
Saat : 2:00 - 3:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mordoğan ( 555 570 571 615 622 621 620 616 544 565 564 567 569 563 608 )
KARŞIYAKA / İZMİR
Saat : 0:30 - 0:50
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Bostanlı ( 1671. Sk. 1783. Sk. 1786/1. Sk. 1787/1. Sk. 1793. Sk. 2009. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. Cemal Gürsel Cd. DR. MEHMET ZİYAETTİN ERTEMER Girne Blv. YALI YALI Hüseyin Yurttaş Sk. M. Akif Kinay Sk. Muharrem Candaş Sk. Nebil Susup Sk. Prof. Dr. Yusuf Vardar Sk. YALI )
Dedebaşı ( 6007. Sk. 6011/1. Sk. 6011/3. Sk. 6121. Sk. 6123. Sk. 6124. Sk. 6125. Sk. 6126. Sk. 6128. Sk. 6138. Sk. 6139. Sk. 6139/1. Sk. 6140. Sk. 6142. Sk. 6142/2. Sk. 6145. Sk. )
Demirköprü ( 6168. Sk. 6168/1. Sk. 6168/2. Sk. 6169. Sk. 6169/1. Sk. 6170. Sk. 6171. Sk. 6172. Sk. 6173. Sk. 6178. Sk. 6178/1. Sk. 6178/3. Sk. )
KİRAZ / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emenler ( Omanlar Omanlar )
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Gedik ( Merkez Merkez )
KINIK / İZMİR
Saat : 13:30 - 15:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Fatih ( ATATÜRK Durak Okul Yanı Yakın Değirmen YAKIN DEĞİRMEN )
KONAK / İZMİR
Saat : 9:00 - 10:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tınaztepe ( RAKIM ELKUTLU Rakım Erkutlu Cd. 2. Çk. 639. Sk. 640. Sk. 637. Sk. 644. Sk. 643. Sk. 642. Sk. 641. Sk. 568. Sk. 565. Sk. 648. Sk. )
Kocatepe ( 565. Sk. Eşrefpaşa Cd. 569. Sk. 566. Sk. )
Selçuk ( 648. Sk. )
Saat : 11:00 - 14:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Tınaztepe ( RAKIM ELKUTLU 643. Sk. )
Atilla ( 349. Sk. 464. Sk. 474. Sk. 475. Sk. )
Saat : 1:00 - 2:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mersinli ( 2821. Sk. 2823/1. Sk. )
Saat : 10:00 - 12:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Emir Sultan ( 2206. Sk. 2215. Sk. 2214. Sk. 2215/1. Sk. 1140. Sk. 1180. Sk. 1182. Sk. 1182/1. Sk. 1189. Sk. 1190. Sk. 1191. Sk. 1192. Sk. 1193. Sk. 2202. Sk. 2203/1. Sk. 2213. Sk. )
Güney ( Gaziler Cd. )
Boğaziçi ( 2203. Sk. 2212. Sk. 2203 )
MENDERES / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Çamönü ( taşaltı 21/3 sokak 21 21 )
Ataköy ( Bağyeri 5622/1 sk. 5622/1 5620 sokak Taşlı Kümeevleri sokak 5607 sokak mustafa kemal sokak 5613 5621 bağyeri 5623 5606/1 SOK İZMİR Çapar )
ÖDEMİŞ / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Karakova
Kazanlı
Balabanlı
Seyrekli
SEFERİHİSAR / İZMİR
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kavakdere ( KAVAKDERE YOLU KÜME EVLERİ ÜRKMEZ ORHANLI YOLU Seferhisar Yolu Orhanlı Kavakdere Köyü Kavakdere Cd. Kavakdere Karakoç kavakdere yolu )
Orhanlı
Turabiye
Tepecik ( Zafer Sk. AKÇAKAYA KÜME EVLER )
Cumhuriyet ( KARAKOÇ Karakoç ÜRKMEZ ORHANLI YOLU )
Atatürk ( KARAKOÇ Karakoç )
Beyler ( KAVAKDERE )
Saat : 9:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Orhanlı ( 7110 Sk. 7108 Sk. 7107 Sk. 7106 7105 7104 7102 7027 Sk. 7026 7025 Sk. 7024 Sk. 7024 7023 Sk. )
TİRE / İZMİR
Saat : 10:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Kızılcahavlu
Yeğenli ( Cumhuriyet Yolu ova yolu )
TORBALI / İZMİR
Saat : 13:00 - 16:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( Doğan Bursalıoğlu Cd. 3536. Sk. 3538. Sk. 3539. Sk. 3595 Sk. 3604 3622. Sk. Atilla Sunar Cd. )
Saat : 9:00 - 13:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Muratbey ( 3568. Sk. 3582. Sk. 3584 3629. Sk. 3637. Sk. 3651. Sk. 3653. Sk. 3655. Sk. 3705. Sk. Apti Erel Cd. SEYİT GEZİCİ )