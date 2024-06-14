İzmir'de 14 Haziran'da birçok ilçede elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.

BALÇOVA / İZMİR

Saat : 9:00 - 15:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Onur ( Fulya Sk. Yeşilçam Sk. Fesleğen Sk. Çilek Sk. İğde Çağla Sk. Çınar Sk. 2. Hayıt. Sk. Filiz Sk. Böğürtlen Sk. )

Saat : 15:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Onur ( Limon Sk. Böğürtlen Sk. Fulya Sk. 2. Hayıt. Sk. )

BAYINDIR / İZMİR

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Yeşilova ( Gönül Sk. Camii Sk. Cami Sk. CANLI İSTASYON )

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Atatürk ( Molla Sk. ARMAĞAN Ağatır Çk. Bülbül Çk. Fırıncı Sk. Gül Çk. Kahraman Sk. KAZIM DİRİK HAMİDİYE Yeni Sk. Çamlık Sk. Çiçekli Sk. Çınar Sk. İSTASYON Şehit Eray Dağlı Sk. İNÖNÜ )

Cumhuriyet ( Alibey Sk. Asma Sk. Bahçe Sk. Demirci Sk. KAZIM DİRİK Mehtap Sk. Papatya Sk. Sabribey Sk. Tepe Sk. Ömerbey Sk. İlyas Tuna Sk. İSTASYON İNÖNÜ )

Yeşilova

BEYDAĞ / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Selçuk Belediye Başkanı Sengel emekçilerle buluştu Selçuk Belediye Başkanı Sengel emekçilerle buluştu

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Sarıkaya ( Beydağ Ödemiş Yolu Sarıkaya Yolu Sarıkaya Koyu İç Yolu Patika )

BORNOVA / İZMİR

Saat : 1:00 - 2:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gazi Osman Paşa ( 5412. Sk. 5419. Sk. 5424. Sk. 5425. Sk. 5427. Sk. 5428. Sk. 5429. Sk. Kamil Tunca Blv. Yavuz Selim )

Tuna ( 5500. Sk. 5500/1. Sk. 5500/3. Sk. 5501. Sk. 5502. Sk. 5502/1. Sk. 5503. Sk. 5504. Sk. 5505. Sk. 5506. Sk. 5507. Sk. 5508. Sk. 5509. Sk. 5510. Sk. 5511. Sk. 5511/1. Sk. 5512. Sk. 5513. Sk. 5514. Sk. 5515. Sk. 5516. Sk. 5517. Sk. 5518. Sk. 5522. Sk. 5524. Sk. 5526. Sk. 5529. Sk. 5530. Sk. 5531. Sk. 5531/1. Sk. 5533. Sk. 5534. Sk. 5615. Sk. 5617. Sk. 5627. Sk. 5627/2. Sk. 5627/3. Sk. 5638. Sk. 5639. Sk. 5639/1. Sk. )

ÇEŞME / İZMİR

Saat : 4:00 - 8:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Alaçatı ( 11020. Sk. 11018. Sk. 11017. Sk. 11015. Sk. 11013. Sk. 11012. Sk. 11011. Sk. 11006. Sk. 11005/1. Sk. 11005. Sk. 11004. Sk. 11003. Sk. 11016. Sk. 18026/2 18026 18026/3 18026/4 18015 18018 LİMAN-OSMAN AĞA LİMAN-OSMAN AĞA 18026 sk )

ÇİĞLİ / İZMİR

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şirintepe ( 8153. Sk. 8140. Sk. 8152. Sk. 8128. Sk. 8155. Sk. 8154. Sk. )

Saat : 9:00 - 11:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Şirintepe ( 8156. Sk. 8155. Sk. 8128. Sk. 8131. Sk. 8132. Sk. 8140. Sk. )

DİKİLİ / İZMİR

Saat : 10:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bademli ( Bademli 1 Bademli 5 Bademli 45 Bademli 44/1 Bademli 44 Bademli 40 Bademli 35 Bademli 33 Bademli 32 Bademli 31 Bademli 30 Bademli 23 9. Sk. 7. Sk. 6. Sk. 4. Sk. 34. Sk. BADEMLİ 3 Bademli 22 Bademli 20 Bademli 19 Bademli 11 Bademli 10 Bademli 1/2 Bademli 1/1 Bademli 6 )

GÜZELBAHÇE / İZMİR

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kahramandere ( 819. Sk. 884. Sk. 888. Sk. Şehit Kemal Şehit Kemal Cd. 811. Sk. )

Çelebi ( Şehit Kemal 490. Sk. 271. Sk. 269. Sk. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çelebi ( 271. Sk. 269. Sk. 492. Sk. 494. Sk. 281. Sk. )

Saat : 9:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mustafa Kemal Paşa ( Atatürk Cd. 2193. Sk. 2191. Sk. )

KARABAĞLAR / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tahsin Yazıcı ( İhsan Alyanak 9313. Sk. 9301. Sk. 9242. Sk. Park İçi Yolu 9313/1. Sk. )

Vatan ( 9313. Sk. 9242/3. Sk. İhsan Alyanak )

KARABURUN / İZMİR

Saat : 2:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mordoğan ( 383 266 432 520 18 380 367 372 118 335 294 164 KAZIM KARABEKİR 149 424 427 426 465 466 1 329 331 330 332 421 33 MUSTAFA KEMAL 35 37 39 AYIBALIĞI 74 156 )

Saat : 2:00 - 3:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mordoğan ( 555 570 571 615 622 621 620 616 544 565 564 567 569 563 608 )

KARŞIYAKA / İZMİR

Saat : 0:30 - 0:50

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Bostanlı ( 1671. Sk. 1783. Sk. 1786/1. Sk. 1787/1. Sk. 1793. Sk. 2009. Sk. 2010. Sk. 2011. Sk. Cemal Gürsel Cd. DR. MEHMET ZİYAETTİN ERTEMER Girne Blv. YALI YALI Hüseyin Yurttaş Sk. M. Akif Kinay Sk. Muharrem Candaş Sk. Nebil Susup Sk. Prof. Dr. Yusuf Vardar Sk. YALI )

Dedebaşı ( 6007. Sk. 6011/1. Sk. 6011/3. Sk. 6121. Sk. 6123. Sk. 6124. Sk. 6125. Sk. 6126. Sk. 6128. Sk. 6138. Sk. 6139. Sk. 6139/1. Sk. 6140. Sk. 6142. Sk. 6142/2. Sk. 6145. Sk. )

Demirköprü ( 6168. Sk. 6168/1. Sk. 6168/2. Sk. 6169. Sk. 6169/1. Sk. 6170. Sk. 6171. Sk. 6172. Sk. 6173. Sk. 6178. Sk. 6178/1. Sk. 6178/3. Sk. )

KİRAZ / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emenler ( Omanlar Omanlar )

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Gedik ( Merkez Merkez )

KINIK / İZMİR

Saat : 13:30 - 15:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Fatih ( ATATÜRK Durak Okul Yanı Yakın Değirmen YAKIN DEĞİRMEN )

KONAK / İZMİR

Saat : 9:00 - 10:30

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tınaztepe ( RAKIM ELKUTLU Rakım Erkutlu Cd. 2. Çk. 639. Sk. 640. Sk. 637. Sk. 644. Sk. 643. Sk. 642. Sk. 641. Sk. 568. Sk. 565. Sk. 648. Sk. )

Kocatepe ( 565. Sk. Eşrefpaşa Cd. 569. Sk. 566. Sk. )

Selçuk ( 648. Sk. )

Saat : 11:00 - 14:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Tınaztepe ( RAKIM ELKUTLU 643. Sk. )

Atilla ( 349. Sk. 464. Sk. 474. Sk. 475. Sk. )

Saat : 1:00 - 2:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Mersinli ( 2821. Sk. 2823/1. Sk. )

Saat : 10:00 - 12:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Emir Sultan ( 2206. Sk. 2215. Sk. 2214. Sk. 2215/1. Sk. 1140. Sk. 1180. Sk. 1182. Sk. 1182/1. Sk. 1189. Sk. 1190. Sk. 1191. Sk. 1192. Sk. 1193. Sk. 2202. Sk. 2203/1. Sk. 2213. Sk. )

Güney ( Gaziler Cd. )

Boğaziçi ( 2203. Sk. 2212. Sk. 2203 )

MENDERES / İZMİR

Saat : 9:00 - 17:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Çamönü ( taşaltı 21/3 sokak 21 21 )

Ataköy ( Bağyeri 5622/1 sk. 5622/1 5620 sokak Taşlı Kümeevleri sokak 5607 sokak mustafa kemal sokak 5613 5621 bağyeri 5623 5606/1 SOK İZMİR Çapar )

ÖDEMİŞ / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Karakova

Kazanlı

Balabanlı

Seyrekli

SEFERİHİSAR / İZMİR

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kavakdere ( KAVAKDERE YOLU KÜME EVLERİ ÜRKMEZ ORHANLI YOLU Seferhisar Yolu Orhanlı Kavakdere Köyü Kavakdere Cd. Kavakdere Karakoç kavakdere yolu )

Orhanlı

Turabiye

Tepecik ( Zafer Sk. AKÇAKAYA KÜME EVLER )

Cumhuriyet ( KARAKOÇ Karakoç ÜRKMEZ ORHANLI YOLU )

Atatürk ( KARAKOÇ Karakoç )

Beyler ( KAVAKDERE )

Saat : 9:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Orhanlı ( 7110 Sk. 7108 Sk. 7107 Sk. 7106 7105 7104 7102 7027 Sk. 7026 7025 Sk. 7024 Sk. 7024 7023 Sk. )

TİRE / İZMİR

Saat : 10:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Kızılcahavlu

Yeğenli ( Cumhuriyet Yolu ova yolu )

TORBALI / İZMİR

Saat : 13:00 - 16:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Muratbey ( Doğan Bursalıoğlu Cd. 3536. Sk. 3538. Sk. 3539. Sk. 3595 Sk. 3604 3622. Sk. Atilla Sunar Cd. )

Saat : 9:00 - 13:00

Durum : Planlandı

Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları

Muratbey ( 3568. Sk. 3582. Sk. 3584 3629. Sk. 3637. Sk. 3651. Sk. 3653. Sk. 3655. Sk. 3705. Sk. Apti Erel Cd. SEYİT GEZİCİ )

Editör: Engin Keskin