Piyasada son günlerde işlem hacmi destekli toparlanmalar öne çıkıyor. Ardışık günlerde işlem hacmi artışı kaydeden hisseler, yatırımcı davranışında güven ve beklenti değişimini işaret ediyor. Bu kapsamda, 14 hisse üst üste 3–5 gündür hacim artışı göstererek yatırımcıların radarına girdi.
Hangi hisselerde hacim artışı var?
Özellikle teknoloji, sanayi ve enerji odaklı hisselerde artan hacim, kısa vadeli alım momentumunun güçlenebileceğine işaret ediyor. İşte dikkat çeken 14 hisse:
|Hisse Kodu
|Şirket
|Gün
|Sektör
|Açıklama
|ADGYO
|Adra GMYO
|3
|Gayrimenkul
|Kısa vadede alım ilgisi yükseliyor
|ATAKP
|Atakey Patates
|3
|Tarım
|Fiyat hareketi hacimle destekleniyor
|AZTEK
|Aztek Teknoloji
|4
|Teknoloji
|Yatırımcı ilgisi güçlü
|BINBN
|Bin Ulaşım Teknolojileri
|5
|Ulaşım
|Güçlü teknik momentum sinyali
|BURVA
|Burçelik Vana
|3
|Sanayi
|Sanayi hisselerinde toparlanma sinyali
|CANTE
|Çan2 Termik
|4
|Enerji
|Enerji sektöründe hareketlilik sürüyor
|ESCOM
|Escort Teknoloji
|3
|Teknoloji
|Pozitif eğilim devam ediyor
|HEKTS
|Hektaş
|4
|Tarım & Kimya
|İlgi artışı kaydediliyor
|KARSN
|Karsan Otomotiv
|3
|Otomotiv
|Alım yönü belirginleşiyor
|MSGYO
|Mistral GMYO
|4
|Gayrimenkul
|Toparlanma sinyali gözlemleniyor
|PNLSN
|Panelsan Çatı Cephe
|4
|İnşaat Malzemeleri
|Sektörde hareketlilik sürüyor
|RUZYE
|Ruzy Madencilik ve Enerji
|3
|Enerji & Emtia
|İlgi güçleniyor
|SMART
|Smartiks Yazılım
|3
|Yazılım
|Hacim artışı dikkat çekiyor
|VERUS
|Verusa Holding
|3
|Holding
|Portföy çeşitliliğiyle ilgi artıyor