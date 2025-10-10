SPK, 3 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı
SPK, 3 şirketin sermaye artırımı başvurusunu onayladı
Piyasada son günlerde işlem hacmi destekli toparlanmalar öne çıkıyor. Ardışık günlerde işlem hacmi artışı kaydeden hisseler, yatırımcı davranışında güven ve beklenti değişimini işaret ediyor. Bu kapsamda, 14 hisse üst üste 3–5 gündür hacim artışı göstererek yatırımcıların radarına girdi.

Hangi hisselerde hacim artışı var?

Özellikle teknoloji, sanayi ve enerji odaklı hisselerde artan hacim, kısa vadeli alım momentumunun güçlenebileceğine işaret ediyor. İşte dikkat çeken 14 hisse:

Hisse Kodu Şirket Gün Sektör Açıklama
ADGYO Adra GMYO 3 Gayrimenkul Kısa vadede alım ilgisi yükseliyor
ATAKP Atakey Patates 3 Tarım Fiyat hareketi hacimle destekleniyor
AZTEK Aztek Teknoloji 4 Teknoloji Yatırımcı ilgisi güçlü
BINBN Bin Ulaşım Teknolojileri 5 Ulaşım Güçlü teknik momentum sinyali
BURVA Burçelik Vana 3 Sanayi Sanayi hisselerinde toparlanma sinyali
CANTE Çan2 Termik 4 Enerji Enerji sektöründe hareketlilik sürüyor
ESCOM Escort Teknoloji 3 Teknoloji Pozitif eğilim devam ediyor
HEKTS Hektaş 4 Tarım & Kimya İlgi artışı kaydediliyor
KARSN Karsan Otomotiv 3 Otomotiv Alım yönü belirginleşiyor
MSGYO Mistral GMYO 4 Gayrimenkul Toparlanma sinyali gözlemleniyor
PNLSN Panelsan Çatı Cephe 4 İnşaat Malzemeleri Sektörde hareketlilik sürüyor
RUZYE Ruzy Madencilik ve Enerji 3 Enerji & Emtia İlgi güçleniyor
SMART Smartiks Yazılım 3 Yazılım Hacim artışı dikkat çekiyor
VERUS Verusa Holding 3 Holding Portföy çeşitliliğiyle ilgi artıyor