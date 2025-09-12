Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında, Telegram ve Discord üzerinden faaliyet gösteren “C31K” isimli platforma yönelik Ankara merkezli 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Siber suçlara yönelik operasyonda 13’ü çocuk olmak üzere 30 şüpheli gözaltına alındı.

Platformda dehşet verici içerikler paylaşıldı

“C31K” isimli platformda, özellikle 18 yaşından küçük çocuklara yönelik istismar içerikleri, tehdit mesajları, hayvanlara işkence görüntüleri, milli ve dini değerlere hakaret içeren paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Ayrıca deprem ve yangın gibi doğal afetlerde hayatını kaybedenlerin ailelerine yönelik alaycı ifadeler ve şehit yakınlarına yönelik hakaret içerikleri de platformda yer aldı.

Başsavcılık soruşturma başlattı

Bu gelişmeler üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından şu suçlardan resen soruşturma başlatıldı:

7545 sayılı siber güvenlik kanununa muhalefet,

Bilişim sistemine girme, sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme ve değiştirme,

Kişisel verilerin kaydedilmesi ve hukuka aykırı şekilde paylaşılması,

Suçu ve suçluyu övme,

Terör örgütleri ve organize suç örgütlerinin propagandasını yapma.

40 şüpheli belirlendi, 30’u yakalandı

Yapılan teknik analiz ve incelemeler sonucunda 84 sosyal medya hesabı mercek altına alındı. Bunlardan 17’si suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 40 şüpheli tespit edildi. Şüphelilerden ikisinin yurt dışında olduğu belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinasyonunda 14 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 13’ü çocuk olmak üzere 30 şüpheli gözaltına alındı.