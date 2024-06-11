İstanbul ve Kocaeli merkezli 14 ilde 45 farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 107 şüpheli yakalandı.Sefer DEMİR - haberozel.com.tr

DÜZCE (İGFA) - İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu; “Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma” suçlarına yönelik İstanbul, Ankara, Aydın, Kocaeli, Gaziantep, Düzce, İzmir, Hatay, Diyarbakır, Kayseri ve Trabzon’da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

️İstanbul ve Kocaeli merkezli 1️⃣4️⃣ ilde 4️⃣5️⃣ farklı Paravan Şirket kuran ve hesaplarında 3️⃣ Milyar TL para hareketliliği olan şahıslara yönelik düzenlenen “SİBERGÖZ-44” operasyonlarında 1️⃣0️⃣7️⃣ şüpheli yakalandı❗️ Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık… pic.twitter.com/AS6Ji6ryQL — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 11, 2024

Düzenlenen operasyonlarda; Sosyal medya platformları üzerinden “Forex Yatırım, Yüksek Kazanç” adı altında paylaşımlar yaparak, iletişime geçtikleri vatandaşlara “Radiant Capital, FED, IND Yatırım, Winner Financal” isimli mobil uygulamaları telefonlarına indirtmek suretiyle 10 müşteki şahıstan yaklaşık 5 Milyon TL haksız kazanç sağlayan ve 45 farklı paravan şirket kurarak, hesaplarında 3 Milyar TL para hareketliliği olduğu tespit edilen 96 şüpheli yakalandı.