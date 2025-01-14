14 Ocak 2025 Salı günü futbol dünyasında büyük bir heyecan yaşanacak. İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Portekiz Kupası’nda önemli karşılaşmalar var.
İngiltere Premier Lig
- Brentford - Manchester City 22.30
- Chelsea - Bournemouth 22.30
- West Ham - Fulham 22.30
- Nottingham Forest - Liverpool 23.00
İtalya Serie A
- Como - Milan 20.30
- Atalanta - Juventus 22.45
Almanya Bundesliga
- Holstein Kiel - Borussia Dortmund 20.30
- Bayer Leverkusen - Mainz 22.30
- Eintracht Frankfurt - Freiburg 22.30
- Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 22.30
Portekiz Kupa Son 16 Turu
- Farense - Benfica 23.15
Kaynak: HABER MERKEZİ