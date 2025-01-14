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14 Ocak 2025 Salı günü futbol dünyasında büyük bir heyecan yaşanacak. İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Portekiz Kupası’nda önemli karşılaşmalar var.

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