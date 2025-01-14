14 Ocak 2025 Salı günü futbol dünyasında büyük bir heyecan yaşanacak. İngiltere Premier Lig, İtalya Serie A, Almanya Bundesliga ve Portekiz Kupası’nda önemli karşılaşmalar var.

Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi başlıyor! Antalyaspor'da Emre Belözoğlu dönemi başlıyor!

İngiltere Premier Lig

  • Brentford - Manchester City 22.30
  • Chelsea - Bournemouth 22.30
  • West Ham - Fulham 22.30
  • Nottingham Forest - Liverpool 23.00

İtalya Serie A

  • Como - Milan 20.30
  • Atalanta - Juventus 22.45

Almanya Bundesliga

  • Holstein Kiel - Borussia Dortmund 20.30
  • Bayer Leverkusen - Mainz 22.30
  • Eintracht Frankfurt - Freiburg 22.30
  • Wolfsburg - Borussia Mönchengladbach 22.30

Portekiz Kupa Son 16 Turu

  • Farense - Benfica 23.15
Kaynak: HABER MERKEZİ