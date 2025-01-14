Döviz kurlarındaki hareketlilik 14 Ocak Salı günü de devam ediyor. İç ve dış piyasalardaki gelişmelerin etkisiyle dolar ve euro fiyatlarında dalgalanmalar sürüyor.

Güncel döviz kurları (14 Ocak Salı)

İstanbul serbest piyasada döviz kurları sabah saatlerinde şu şekilde:

Dolar/TL: Alış 35,4703 TL, satış 35,4982 TL

Euro/TL: Alış 36,4434 TL, satış 36,4434 TL

TCMB efektif kur verileri

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan efektif kur verilerine göre:

Doların dünkü alış kuru 35,3949 TL, satış kuru ise 35,5367 TL olarak belirlendi.

Önceki günkü alış kuru ise 35,3108 TL, satış kuru ise 35,4523 TL olarak açıklanmıştı.

Uluslararası döviz piyasaları

Uluslararası piyasalarda euro/dolar paritesi 1,0200, sterlin/dolar paritesi 1,2150, dolar/yen paritesi ise 157,40 seviyelerinde işlem görüyor.

Döviz kurlarındaki hareketliliğin, Türkiye ve uluslararası piyasalardaki gelişmelere bağlı olarak gün boyunca sürmesi bekleniyor. Kur dalgalanmalarını yakından takip eden yatırımcılar, güncel verilere göre kararlarını şekillendiriyor.