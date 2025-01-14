Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kuru hareketleri ve vergi artışları akaryakıt fiyatlarına zam ve indirim olarak yansımaya devam ediyor. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, 16 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1,56 TL, motorinin litre fiyatına ise 2,34 TL zam yapılması bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları (14 Ocak 2025):

İstanbul Avrupa Yakası:

Benzin: 45,30 TL

Motorin: 45,77 TL

LPG: 26,17 TL

İstanbul Anadolu Yakası:

Benzin: 45,15 TL

Motorin: 45,66 TL

LPG: 25,61 TL

Ankara:

Benzin: 45,78 TL

Motorin: 46,43 TL

LPG: 26,11 TL

İzmir:

Benzin: 46,16 TL

Motorin: 46,82 TL

LPG: 26,01 TL

Yeni zamlarla fiyatlar artabilir

16 Ocak’ta beklenen zamla birlikte motorin fiyatlarının İstanbul ve Ankara’da 48 TL’yi, İzmir’de ise 49 TL’yi aşması öngörülüyor. Türkiye’nin doğu illerinde ise motorin fiyatlarının 50 TL sınırını aşabileceği belirtiliyor.

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile döviz kurundaki değişiklikler baz alınarak hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarının uyguladığı fiyatlar, kentlere ve şirketlere göre küçük farklılıklar gösterebiliyor.

Vergi ve zamlar pompaya yansıyor

1 Ocak itibarıyla yüzde 6’lık ÖTV zammı pompaya yansımış ve ardından benzine 1,27 TL, motorine ise 1 TL zam yapılmıştı. LPG fiyatlarında ise 8 Ocak’ta 49 kuruşluk indirim gerçekleşmişti.