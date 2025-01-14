Altın fiyatları, 14 Ocak 2025 Salı günü yatırımcıların ve tasarruf sahiplerinin yakın takibinde. Küresel ekonomik gelişmeler ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar altın piyasasında hareketlilik yaratmaya devam ediyor.

Güncel altın fiyatları (14 Ocak 2025)

Piyasalardaki anlık verilere göre altın fiyatları şu şekilde:

Gram altın : 3.046,14 TL

: 3.046,14 TL Çeyrek altın: 4.980,36 TL

Yarım altın: 9.959,65 TL

Tam altın: 19.972,00 TL

Cumhuriyet altını: 19.858,40 TL

Gremse altın: 49.833,00 TL

Ons altın: 2.669,83 dolar

Piyasa verileri ve değerlendirme

Uluslararası piyasalarda altının ons fiyatı 2.669,83 dolar seviyesinden işlem görüyor. Türkiye’de ise gram altın güne 3.046 TL seviyesinden başladı. Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 3 milyon 53 bin liradan işlem gördü.

Altın piyasasındaki hareketlilik

Küresel ekonomik gelişmeler, merkez bankalarının faiz politikaları ve döviz kurlarındaki hareketler altın fiyatlarının seyrini belirlemeye devam ediyor. Özellikle yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, piyasalardaki dalgalanmalarda değer kazanmaya devam ediyor.