Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Edirne, Kırklareli, Bolu, Tekirdağ, İstanbul ve çevre iller için sarı kodlu uyarı yayınladı. Bölgede olumsuz hava koşulları beklenirken, öğrenciler ve veliler okulların tatil edilip edilmediğini öğrenmek için valilik açıklamalarını yakından takip ediyor.

İstanbul’da okullar tatil mi?

Sağanak yağışın etkili olduğu İstanbul’da, 14 Ocak 2025 Salı günü okulların tatil edilip edilmediğine dair henüz bir açıklama yapılmadı. İstanbul Valiliği’nin ilerleyen saatlerde konuya ilişkin açıklama yapması bekleniyor.

Edirne, Kırklareli, Bolu ve Tekirdağ’da son durum

Meteoroloji’nin kar yağışı uyarısında bulunduğu Edirne, Kırklareli, Bolu ve Tekirdağ’da da okulların tatil olup olmadığı konusunda valiliklerden herhangi bir resmi açıklama gelmedi.