İzmir'de 14 Temmuz'da 6 ilçede planlı elektrik kesintisi yaşanacak. Planlanmış elektrik kesintileri önceden Gediz Elektrik internet sitesinden paylaşılıyor.
ALİAĞA / İZMİR
Saat : 2:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
B. Hayrettin Paşa
Mimar Sinan ( 2620/1 Yavuz Selim Cd. Mustafa Kemal Atatürk Cd. Muammer Aksoy Cd. Mithat Paşa Cd. Mevlana Sk. Kazım Dirik Cd. HATUNDERE Hasan Tahsin Cd. 613. Sk. 608/1. Sk. )
BALÇOVA / İZMİR
Saat : 2:00 - 2:15
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Eğitim ( Şair Neyzen Sk. Şair Fuzuli Sk. Şair Fuzuli Ziya Gökalp Sk. Mithatpaşa Cd. Gazi Osman Paşa Sk. Ertuğrul Gazi Sk. )
Bahçelerarası
BUCA / İZMİR
Saat : 0:15 - 0:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Ufuk ( 922. Sk. )
Barış ( 299. Sk. 302/1. Sk. 337. Sk. 351. Sk. 353. Sk. 355. Sk. 357. Sk. 361/2. Sk. 366/1. Sk. 948. Sk. 950. Sk. 953. Sk. 953/1. Sk. 954. Sk. 954/1. Sk. 955. Sk. 956. Sk. 957. Sk. Menderes Cd. Park İçi Yolu )
Çaldıran ( 433. Sk. 433/1. Sk. 433/14. Sk. 433/2. Sk. 433/22. Sk. 433/23. Sk. 433/25. Sk. 433/3. Sk. 433/4. Sk. 433/5. Sk. 433/6. Sk. 433/9. Sk. 3591/2 )
KEMALPAŞA / İZMİR
Saat : 9:00 - 17:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Sekiz Eylül ( 110/1. Sk. 134/2 Kır Ovası Kümesi Küplücealtı Kirazlı Cd. Şehit Er İsa Türkmen Cd. 8 Eylül Öteyaka Sk. 134/1. Sk. 129. Sk. 123. Sk. 117. Sk. 116. Sk. 111. Sk. )
Saat : 10:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mehmet Akif Ersoy
Saat : 10:30 - 14:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Mehmet Akif Ersoy
KONAK / İZMİR
Saat : 0:15 - 0:30
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
26 Ağustos ( 2699. Sk. 2700. Sk. 2701. Sk. 2702. Sk. 2703. Sk. 2704. Sk. Barbaros Hayrettin Paşa Cd. Gazipaşa Cd. Osman Paşa Cd. )
Ferahlı ( 3413. Sk. 3414. Sk. 3416. Sk. 3419. Sk. 3420. Sk. 3423. Sk. 3423/1. Sk. 3433. Sk. 3436. Sk. 3437. Sk. 3438. Sk. 3439. Sk. 3440. Sk. 3441. Sk. 3442. Sk. 3443. Sk. 3445. Sk. 3447. Sk. 3448. Sk. 3449. Sk. 3450. Sk. 3451. Sk. 3452. Sk. 3453. Sk. 3454. Sk. 3455. Sk. 3456. Sk. 3457. Sk. 3458. Sk. 3459. Sk. 3461. Sk. 3462. Sk. 3464. Sk. 3465. Sk. 3466. Sk. 3467. Sk. 3514. Sk. 3514/1. Sk. )
MENEMEN / İZMİR
Saat : 2:00 - 8:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Hatundere ( HATUNDERE 6127 6102. Sk. )
Saat : 9:00 - 15:00
Durum : Planlandı
Kesinti Nedeni : Şebeke Yenileme ve Bakım Çalışmaları
Yayla ( 2528. Sk. 2509. Sk. 2506. Sk. 2505. Sk. 2502. Sk. 2501. Sk. 2359. Sk. Çayıralanı Mevkii Küme Evleri 2518/1 2539 2540/1 HAVA PİLOT YÜZBAŞI MURAT AYDIN 2522 2540 2547 Sk. )
Değirmendere ( 30 ağustos 2720 2713 ŞEHİT UZMAN JANDARMA MUSTAFA HAKAN AYDOĞMUŞ Çınar Sk. Sinema Sk. Seyit Bey Sk. MÜFTÜLER MUHİTTİN SUCU Mandıra Gç. KONAK ÇIKMAZI ŞEHİT ER BARIŞ DEMİR KAŞIKÇI Kaygısız Sk. )